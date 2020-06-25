С 18 июня депутатский корпус Дубны вернулся к очной форме работы. Напомним, что в связи со сложной эпидемиологической обстановкой заседания Совета депутатов и профильных комиссий с начала апреля и до середины июня проводились дистанционно, в режиме видеоконференций. Корректировки в Устав города Дубны Темой для обсуждения на рабочей группе по Регламенту Совета депутатов городского округа Дубна Московской области и Уставу города Дубны Московской области, которую возглавляет Сергей Куликов, стали корректировки в Устав города Дубны - для приведения его в соответствие с федеральными и региональными законами. Сравнив действующую и новую версию отдельных статей, депутаты предложили уточнить ряд формулировок. В дальнейшем проект Устава детально проанализирует профильная депутатская комиссия, и через месяц на очередном заседании Совета депутатов начнется процедура утверждения изменений и дополнений в основной документ, регламентирующий все сферы жизнедеятельности наукограда. Новая дата завершения отчетного периода Повестка дня постоянной депутатской комиссии по вопросам местного самоуправления, экологии, информатизации и общим вопросам под председательством Ярослава Викулина состояла из четырех вопросов. Вопрос о продлении срока представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 год не вызвал дискуссии, поскольку новая дата завершения отчетного периода – до 1 августа 2020 года включительно – обозначена в указе президента страны. Этот проект будет вынесен на очередное заседание Совета депутатов. Новая комиссия и ее состав Обсуждавшийся ранее нормативный акт о создании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению лиц, замещающих муниципальные должности в городском округе Дубна, и урегулированию конфликта интересов получил экспертную оценку прокуратуры. Ссылаясь на недавнее постановление губернатора региона, надзорный орган указал на возможность включить в состав комиссии представителя Общественной палаты, ветеранской или профсоюзной организации, образовательных учреждений, деятельность которых связана с государственной или муниципальной службой. Прокуратура также отметила, что «число членов комиссии, не замещающих должности муниципальной службы в органе местного самоуправления, должно составлять не менее одной четверти от общего числа членов комиссии». О желании работать в комиссии заявили Елена Злобина и Антон Семечкин. Возглавит ее председатель Совета депутатов Сергей Куликов. Представителем общественности будет Виктор Катрасев - председатель Общественной палаты Дубны, Почетный гражданин города. Окончательное решение предстоит принять на заседании Совета депутатов 25 июня. О порядке компенсационных выплат Два следующих вопроса взаимосвязаны, их уже рассматривали на профильной комиссии. С протестом городской прокуратуры по поводу возмещения расходов, связанных с исполнением депутатских полномочий на непостоянной основе, народные избранники согласились не в полной мере. Но сочли необходимым более четко обозначить порядок компенсационных выплат в специальном Положении. А также утвердить методику расчетов, используя аналогичные нормы, разработанные областным парламентом. Соответствующие изменения будут внесены и в действующее Положение о статусе депутата. Кроме того, гарантии местных выборных лиц должны найти отражение в Уставе города. По единогласному решению комиссии, проекты двух документов будут направлены в прокуратуру: для ознакомления и антикоррупционной экспертизы. В случае положительного заключения оба Положения депутаты рассмотрят на Совете депутатов в конце июля. Работа над третьим документом – методикой расчета выплат для возмещения расходов (пропорционально времени фактического осуществления депутатских полномочий на непостоянной основе) – продолжается. Награды медикам и волонтерам В завершающей части заседания члены комиссии поддержали ходатайства трудовых коллективов Дубненской городской больницы и МСЧ-9 о награждении наиболее отличившихся сотрудников Почетными грамотами и Благодарностями Совета депутатов по случаю профессионального праздника - Дня медицинского работника. - Мы с коллегами также считаем необходимым отметить самых активных участников волонтерского движения наградами Совета депутатов. Во время пандемии новой коронавирусной инфекции многие жители, сотрудники городских учреждений, представители общественных организаций становились волонтерами и помогали людям старшего возраста, а также семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Волонтеры доставляли продуктовые наборы и медицинские маски, по заявкам дубненцев возраста 65+ покупали и приносили на дом продукты и лекарства. За эти несколько месяцев проделана большая общественно значимая работа, всем участникам которой хочется выразить благодарность, - прокомментировал председатель комиссии Ярослав Викулин. По информации Совета депутатов г.о. Дубна