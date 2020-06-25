Баннер
СРОЧНО!

Домой Добавить в закладки Twitter RSS Карта сайта
Долгожданный светофор Печать
25.06.2020 07:49

Его появления ждали и пешеходы, и водители. Первым было далеко небезопасно переходить в час пик дорогу даже по пешеходному переходу – водители то и дело проезжали «по пяткам». Понять можно и автомобилистов: дождаться полного отсутствия на «зебре» пеших участников дорожного движения в те самые часы пик было нереально. Речь о светофорном объекте, установленном на проспекте Боголюбова в районе торгового центра «Маяк».

 

Во вторник утром светофор заработал! Компания-подрядчик установила его в кратчайшие сроки. Все работы были проведены на средства городского бюджета. Надо сказать, что в администрацию города регулярно поступали жалобы от местных водителей и пешеходов на организацию дорожного и пешеходного движения (а точнее, его отсутствие) на этом участке проспекта. Решение главы города М.Н. Данилова оказалось однозначным - светофорный объект должен быть установлен.

Пока порядка на проспекте Боголюбова в районе «Маяка» больше не стало. Пешеходы, не поднимая головы, идут по «зебре», не замечая светофор. Водители их пропускают, тоже по привычке. Периодически теперь у нового светофорного объекта дежурит наряд ДПС и по громкой связи предупреждает участников движения о необходимости обращать внимание на сигнал светофора.

Изначально, во время установки светофора, речь шла о том, что запрограммирован он будет на движение 45/25, т.е. 45 секунд едут автомобили, а 25 секунд идут пешеходы. В момент нашего «тестирования» светофор был переключен на кнопку. Т.е. пешеход, прежде чем ступить на переход, должен нажать кнопку и дождаться, пока для него загорится зеленый свет. Думается, со временем к порядку на этом участке дороги привыкнут все - и пешеходы, и водители, и движение станет действительно более безопасным.

Анна СУХАЯ

Фото автора
  		 
< Июня 2020 >
П В С Ч П С В
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Подписка на печатное издание - (916) 212 85-65
Телефонная книга Телефонный справочник
Расписание поездов Расписание транспорта
Вакансии Вакансии

Простая математика
Данные с ЦБР временно не доступны. Приносим свои извинения за неудобство.
Фазы Луны на RedDay.ru (Москва)
Встреча, Газета , Ооо