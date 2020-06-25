В редакцию газеты продолжает поступать информация о том, что на реке Дубне - в воде и на берегах - появилась мертвая рыба, а от самой воды исходит неприятный запах. Рыбаки и отдыхающие стали максимально распространять эту тревожную информацию и обращаться во всевозможные инстанции.

В чем причина мора рыбы, до сих пор не известно. По одной из версий (кстати, озвученной в репортаже одного из центральных каналов), причиной стал прорыв канализации в поселке Вербилки Талдомского района и попадание канализационных стоков в местную речку. Соответственно, как полагают представители СМИ, водоемы ниже по течению (в том числе и река Дубна в районе нашего города) оказались загрязнены. Насколько эта информация достоверна, сейчас выясняют сотрудники сразу нескольких ведомств - администрации Талдомского района, природоохранных структур и т.д.

Как сообщил глава Талдомского района Владислав Юрьевич Юдин, в нескольких точках взяли анализ воды в реках. Этого будет достаточно, чтобы изучить состав загрязнения воды в реке Дубне и выяснить, что стало источником загрязнения водоема. Кроме того, был проведен очередной рейд по обследованию реки совместно с представителями администрации Сергиево-Посадского округа. По словам главы, удалось выявить места загрязнения - это торфяные поля Сергиево-Посадского округа, которые граничат с Талдомским округом. Ливневые дожди привели к тому, что уровень воды существенно поднялся, затопленными оказались большие территории, в том числе торфяники.

Окончательный вывод о том, что стало причиной экологического бедствия межрайонного масштаба, можно будет сделать после того, как будут получены результаты проб речной воды. Эти результаты мы опубликуем в следующем номере газеты.