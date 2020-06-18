На днях начались работы по рекультивации полигона «Дубна Правобережная». Более десятка автомобилей спецтехники были привезены на полигон еще в начале прошлой недели, а сегодня на площадке уже вовсю кипит работа. На полигоне побывали глава города Максим Данилов и депутат Мособлдумы Александр Орлов. Они осмотрели территорию, обсудили с подрядчиком планы на ближайшие недели.

Пока в строительном городке разместились 12 человек – представителей компании ООО «Уваровская

ПМК-22». Подрядчик планирует выполнить весь намеченный объем работ к концу декабря текущего года.

Напомним, что рекультивация правобережного полигона в Дубне проводится в рамках национального проекта «Экология».

Благодаря этому же проекту в ряде городов Подмосковья уже рекультивированы полигоны ТБО, а также идет строительство современных комплексов по переработке отходов. На недавнем открытии нового комплекса по переработке отходов в городском округе Кашира губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что с 1 января 2021 года городских свалок в Подмосковье больше не будет. «Тема закрыта, - сказал губернатор. - Решением федерального правительства на это выделяются деньги, полигоны рекультивируются и не представляют никакой опасности. В короткие сроки построены самые современные комплексы, отвечающие мировым стандартам».

Сегодня в России 95% коммунальных отходов вывозятся на полигоны, где фактически закапываются в землю. Современные КПО позволяют перерабатывать и повторно использовать полезные фракции - бумагу, стекло, металлы, пластик, что обеспечивает ощутимые экономические и экологические эффекты. Комплекс в Кашире - уже третий по счету, построенный в Подмосковье по нацпроекту «Экология». Ранее подобрые комплексы были открыты в Коломне и Сергиевом Посаде, еще один планируется запустить в Можайском городском округе до конца года. Что касается полигонов, то до конца года в Московской области будет закрыто еще несколько, после чего будет начата их рекультивация.

Людмила Смирнова