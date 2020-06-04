Перевод на удаленный режим, отмена мероприятий, приостановка проектных работ, отключение оборудования… В какой-то момент все это стало реальностью для большинства сотрудников ОИЯИ, оборвав привычный уклад жизни и ставшую столь привычной рабочую рутину. Когда делаешь что-то изо дня в день, из года в год, со временем перестаешь отдавать себе отчет в том, насколько на самом деле ценны простые повседневные вещи: пыль на офисном столе, шорох защитного халата, очередь в столовой и кофе с коллегами, сосны за окном, аплодисменты спикеру, улыбки визитеров и рукопожатия, мерный шум работающего оборудования. «Что дальше? Вернется ли все в привычное русло после пандемии? Изменится ли наша жизнь и как?» – спрашиваем мы себя каждый день, читая новости. На самом деле все в наших руках. Жизнь не останавливается, и в этих новых условиях нам нужно не растерять боевой настрой, собраться с силами и адаптироваться. Как известно, одним из приоритетных направлений деятельности УНЦ является работа со студентами из государств-членов в рамках студенческих программ, таких как Международная студенческая практика (МСП) и Летняя студенческая программа (ЛСП). Цель этих мероприятий – дать студентам возможность стать частью одной из исследовательских групп в лабораториях Института. Это шанс приобщиться к научной жизни ОИЯИ и наладить ценные контакты с учеными. В связи со сложившейся в мире эпидемиологической ситуацией на данный момент очная форма участия в этих мероприятиях стала невозможной. Однако оргкомитет не отчаивается. Нам хочется верить, что наука останавливаться не должна, и в эти нелегкие времена наши программы можно сохранить хотя бы частично. Сейчас сотрудниками УНЦ разрабатывается план перевода Международной студенческой практики в режим онлайн. Суть этого мероприятия заключается в ознакомлении с научными направлениями исследований ОИЯИ и в работе над научно-исследовательскими проектами, заранее выбираемыми участниками. Таких проектов в нашей базе более 100. Мы отдаем себе отчет, что большая часть имеющихся проектов не может вестись в формате онлайн, поскольку это требует наличия уникального оборудования и предполагает личное присутствие. Поэтому ключевым моментом в процессе перехода для нас является общение с руководителями проектов, ведь именно они решают, может ли их проект осуществляться в онлайн-режиме. Основную ставку мы, конечно же, делаем на отклик руководителей из ЛТФ и ЛИТ. Однако приятной неожиданностью для сотрудников УНЦ стало то, что некоторые руководители других лабораторий тоже согласились подумать над тем, как можно адаптировать их проекты к новым условиям или создать новые. Например, наши коллеги из ЛФВЭ, сектор инженерного обеспечения установки MPD под руководством М.Пэрыта, выразили свой интерес и готовность разработать несколько проектов по сбору и анализу данных экспериментов онлайн, а также компьютерному моделированию. Хорошие новости мы получили и от одного из руководителей ЛЯР В. Веденеева, который предварительно видит возможность изменения своего проекта, сделав акцент на выполнении вычислений и построении графиков. Да, в итоге проектов будет значительно меньше, но, возможно, их будет достаточно, чтобы организовать и запустить дистанционную международную студенческую практику (ДМСП) в 2020 году. Активная работа ведется также в отношении Летней студенческой программы. Основным отличием ЛСП от МСП является ее длительность (6-8 недель), а также уровень продвинутости научных задач. Из 148 кандидатов руководители проектов ЛСП успели отобрать 44 студента из 13 стран. В силу сложившихся обстоятельств всем студентам, прошедшим конкурсный отбор, будет предоставлено право приехать в ОИЯИ, как только Институт возобновит работу в штатном режиме. Мы ожидаем, что это случится уже в начале следующего года. Однако работа над определенными проектами ЛИТ и ЛТФ, не требующими доступа к действующим установкам ОИЯИ, может начаться уже сейчас. Сотрудники УНЦ занимаются организацией данного процесса. Летняя научная школа для учителей в ОИЯИ, проводимая с 2010 года, в этом году, к сожалению, не состоится. Однако есть и хорошие новости. Совместно с группой социальных коммуникаций УНЦ мы рассматриваем вариант привлечения педагогов и их учеников к общению с сотрудниками ОИЯИ в рамках лектория. Дистанционный формат обучения стал довольно привычным, что дает нам надежды на успешную реализацию и этой идеи. Мы уже получили предварительное согласие на участие в проекте нескольких сотрудников Института. Время самоизоляции – это возможность по-новому взглянуть на привычные вещи и реализовать идеи, которые долгое время откладывались. В ближайшее время мы планируем полностью обновить сайт teachers.jinr.ru, которым пользуются тысячи педагогов из стран-участниц. Предполагаем, что сайт обретет не только новый вид и современную архитектуру. Нам предстоит провести на нем «разбор антресолей»: структурировать обширный архив презентаций и видео, накопившийся за 10 лет работы научных школ для учителей. Это позволит упростить поиск нужных материалов и привлечет новых пользователей на сайт и участников в учительские программы УНЦ. Важной задачей УНЦ также остается повышение квалификации сотрудников ОИЯИ. Процесс преподавания иностранных языков перешел в виртуальное пространство, но желание развивать коммуникативные навыки реально как никогда. Сидя перед мониторами с чашкой кофе, слушатели курсов погружаются в иноязычную атмосферу, порой увлекая за собой даже домочадцев или же коллег. Широкий выбор онлайн-платформ позволил преподавателям подобрать наиболее удобный инструмент для проведения занятий с сохранением привычного хода урока. Дистанционное обучение продлится до конца учебного года. Вернутся ли слушатели курсов за парты осенью, пока неизвестно. Однако регистрация на курсы иностранных языков 2020–2021 будет проходить в привычном формате – уже не первый год мы делаем это онлайн. Опыт весеннего семестра показал готовность обучающихся, а также преподавателей английского, немецкого, русского и французского языков работать в виртуальных классах. Таким образом, жизнь в УНЦ не останавливается. Наука сближает народы, а мы продолжаем привлекать молодежь в науку, и расстояние в этом не помеха, а всего лишь неудобство. И хочется надеяться, что временное. Юлия РЫБАЧУК, Елена КАРПОВА, Елизавета ПАШКА