20 и 21 февраля в Доме международных совещаний работала 127-я сессия Ученого совета ОИЯИ Окончание. Начало в № 8 газеты «Встреча» В интересах всего мира В начале первого заседания традиционное сообщение об основных итогах деятельности и наиболее значимых событиях сделал директор Института Виктор Матвеев. А на следующий день он представил доклад «О проекте Стратегического плана долгосрочного развития ОИЯИ». Комментируя оба свои выступления для прессы, академик Матвеев отметил: - У нас проходит 127-я сессия Ученого совета, и у нее очень насыщенная, очень важная программа, так как много важнейших вопросов развития ОИЯИ необходимо рассмотреть в ходе ее работы. Мы обязательно очень детально обсудим статус наших мега-проектов - это комплекс NICA, Байкальский глубоководный нейтринный телескоп, и суперкомпьютер, и «фабрика» сверхтяжелых элементов. Это крупнейшие проекты, перед которыми стоят крайне важные задачи. И часть из этих проектов уже перешли из состояния развития в фазу реального получения физических данных. Но перед всеми нами стоит и другая важнейшая задача – это создание плана будущего развития нашего Института. Хотя мы сейчас находимся в середине, можно сказать водоразделе, экваторе нынешнего Семилетнего плана развития ОИЯИ, мы должны думать заранее о том, каким мы хотим видеть Институт в недалеком будущем, которое уже очень скоро наступит. Подготовка Стратегии развития Института до 2030 – исключительно важный момент в нашей жизни, он требует глубокой, серьезной проработки на всех уровнях, начиная с научных вопросов, которые поднимаются учеными, специалистами в каждой лаборатории в каждом из наших основных научных направлений. Мы должны осознать важность их в научном плане, а кроме того, каждая наша программа Института должна быть интегрирована в международные программы – в этом суть международного характера Института. Мы существуем не для самих себя, мы существуем для того, чтобы решать задачи, которые поставлены наукой мировой. И в этом главная ценность того результата, который мы получаем – он служит всем странам-участницам, и прежде всего России, на территории которой мы находимся и от которой получаем максимально возможную поддержку. Разработка такого стратегического документа – необычайно интересная, но в то же время и необычайно сложная задача. Нужно суметь совместить интересы очень многих научных направлений и в то же время учесть интересы стран-участниц, потому что мы – мультидисциплинарный институт. И мы должны в каждом направлении фундаментальных исследований видеть возможность того вклада, который может быть сделан в развитие науки в наших странах-участницах, иначе они могут потерять интерес к нашим пусть даже вполне современным программам. Важную роль в подготовке нашего плана стратегического видения будущего сыграло вчерашнее мероприятие – международный симпозиум о вызовах и тенденциях в стратегии развития мировой науки в области фундаментальной физики. Сейчас весь мир, и прежде всего Европа, работают над стратегией развития фундаментальной физики – физики частиц, физики нейтрино, космологии. И мы должны увидеть себя в рамках этой программы: где наше место, где то, что мы в Институте будем решать или достигать, какую роль это сыграет в интересах всего мира, всей мировой науки. На вчерашнем симпозиуме мы заслушали много докладов, которые служат своего рода ландшафтом, и в этом ландшафте мы должны увидеть те элементы, которые уже являются или станут нашими задачами. Для нас это было очень важное мероприятие, и мне приятно отметить, что оно в том числе было приурочено к 70-летию главного координатора международной рабочей группы по разработке нашей стратегической программы, вице-директора ОИЯИ Бориса Юрьевича Шаркова. Мы подведем определенные итоги работы над Стратегией развития Института на заседаниях Ученого совета сегодня и завтра, а в марте должны будем представить проект документа на суд Комитета полномочных представителей правитенльств государств – членов ОИЯИ. Этим наша сессия Ученого совета сейчас очень интересна – она наверняка будет играть очень важную роль в истории в том числе нашего развития, потому что решения, которые стоят перед нами, они действительно судьбоносны. Но они предполагают, конечно, большую концентрацию всего интеллекта, интереса, внимания и умения сочетать интересы и науки, в том числе науки на передовых рубежах, и интересы стран-участниц. И мы должны понимать, что мы только тогда будем долго жить, если мы подготовим смену, молодых людей, поэтому надо их заинтересовать со школьной скамьи, а может быть, и раньше. Всё это нам рисует такую богатую линию, богатую программу действий. И должен сказать: вот сегодня посмотрите в зал – кто слушает нас, кто нам задает вопросы, с кем мы работаем – это цвет мировой науки, и это дает авторитет нашему Институту И поэтому каждая страна-участница, когда видит это, она, конечно, понимает, что поддержка нашего Института - это задача святая и нужная для каждой страны. Поэтому мы связываем большие надежды с тем, как пройдет этот Ученый совет. Будущее начинается сегодня Мероприятие, упомянутое В.А. Матвеевым, – международный семинар «Проблемы и тенденции стратегического развития современной физики» – прошло 19 февраля здесь же, в Доме международных совещаний, при участии ряда ведущих зарубежных ученых. Отвечая на вопросы журналиста о том, как соотносятся стратегические планы ОИЯИ с намечаемыми перспективами общемировой фундаментальной науки, Борис Шарков подчеркнул, что дубненским ученым ни от чего отказываться не придется – все направления, включенные в Стратегию развития Института, входят в формируемый сегодня мировой «научный ландшафт». И кстати, обсуждение «деталей» этого ландшафта может принять новую форму. Профессор Мишель Спиро (Франция) выступил на сессии Ученого совета с докладом «Международный год фундаментальных наук для развития в 2022 году: статус и перспективы». Речь идет о том, что в декабре на церемонии закрытия Года периодической таблицы в Токио в выступлениях глав крупнейших научных союзов прозвучала идея объявить 2022 год Международным годом фундаментальной науки. Заявку в ЮНЕСКО на «год фундаментальной науки» будут готовить несколько объединений (в том числе Международный союз чистой и прикладной физики, ИЮПАП), присоединиться к ним должен и Объединенный институт ядерных исследований. Семилетку никто не отменял Подробно рассматривался на сессии Семилетний план развития ОИЯИ на 2017-2023 годы. Сообщения о ходе выполнения плана и предложения по его корректировке (в основном по финансовому обеспечению и по некоторым срокам) были представлены в четырех докладах вице-директоров Института. О проекте NICA рассказал Владимир Кекелидзе. При гигантском объеме строительных и инженерных работ – строятся здания, сооружаются бустерный циклотрон и коллайдер, детекторы MPD и BM@N, компьютерный комплекс, каналы и установки для прикладных исследований – возникла необходимость создания Комитета по анализу расходов и графика реализации проекта. Первое заседание комитета состоялось 24-26 февраля. О реализации плана в области физики частиц и физики тяжелых ионов высоких энергий сообщил Рихард Ледницки, в области физики конденсированных сред – Борис Шарков, в области ядерной физики – Михаил Иткис. К теме ядерной физики примыкал и один из «кадровых» пунктов программы сессии: была реализована отложенная на два года процедура выборов нового директора Лаборатории ядерных реакций. Срок работы Сергея Дмитриева на этой должности был продлен до окончания строительства фабрики сверхтяжелых элементов. И вот фабрика запущена, выборы состоялись, по их итогам лабораторию возглавил Сергей Сидорчук, перед тем занимавший пост заместителя директора ЛЯР. И в завершение... В соответствии с рекомендациями программно-консультативных комитетов были заслушаны доклады молодых ученых: «Детектирование нейтрино от сверхновых в режиме реального времени» (Андрей Шешуков, ЛЯП), «Изучение изотопов No с использованием детекторной системы GABRIELA» (Алена Кузнецова, ЛЯР), «Нейтронный активационный анализ как инструмент для оценки накопления наночастиц серебра в органах самок мышей и их потомства» (Инга Зиньковска, ЛНФ). Ученый совет утвердил решения жюри о присуждении премий имени Н.Н. Боголюбова (лауреатами стали Дмитрий Казаков из ЛТФ ОИЯИ и Дам Тхань Сону из Чикагского университета), Б.М. Понтекорво (присуждена сотруднице ЦЕРН Фабиоле Джанотти), а также ежегодных премий ОИЯИ за лучшие научные, научно-методические и научно-технические прикладные работы. Подготовила Анна АЛТЫНОВА Фото Елены ПУЗЫНИНОЙ