Молодые ученые и специалисты стран СНГ - участники ежегодной стажировки в Дубне - узнали о возможностях реализации инновационных проектов в подмосковной ОЭЗ и преимуществах локализации малого бизнеса на ее территории. Дубна в очередной раз собрала талантливых и перспективных молодых исследователей из стран Содружества независимых государств на стажировку и знакомство с высокотехнологичными предприятиями наукограда. Мероприятие проводит Международный инновационный центр нанотехнологий СНГ при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества стран-участниц СНГ и Объединенного института ядерных исследований. - Мы как одни из организаторов рассчитываем, что стажировка будет способствовать более тесному международному сотрудничеству академической молодежи университетов, научных и инновационных центров России и стран Содружества, - рассказал ведущий инженер группы трансфера технологий службы главного инженера ОИЯИ Петр Пермяков. - Это уже 13-я по счету стажировка молодых ученых и специалистов стран СНГ в Дубне. И сегодня можно говорить о том, что она не только способствует привлечению научной молодежи к решению актуальных задач в сфере разработки инновационных продуктов, знакомству с последними научными достижениями, но и коммуникации между Россией и государствами Содружества, что очень важно в нынешней политической обстановке. Наряду с лекциями и докладами ведущих ученых ОИЯИ, обменом опытом исследовательских работ и реализацией собственных инновационных проектов, важное место в программе стажировки занимают экскурсии на высокотехнологичные предприятия наукограда. Два из них стажерам продемонстрировали в ОЭЗ «Дубна». Оба резидента организовали производство инновационной продукции собственной разработки на арендованных площадях особой экономической зоны, а в ближайшее время станут ключевыми арендаторами Инновационно-технологического центра, который был сдан в эксплуатацию на правобережной площадке в прошлом году. Компания «Компо» выпускает электронные ценники, внедрение которых позволяет увеличить товарооборот крупнейших российских торговых сетей до 5%. В перспективе инвестор намерен выйти на международный рынок, в том числе государств СНГ, и поставлять до 20 млн электронных ценников ежегодно. Компания «Тарис» ведет в ОЭЗ работы в сфере проектирования роботизированной техники. Ее специалистами создан робототехнический комплекс SIGMA, предназначенный для телеинспекции подземных трубопроводов и коллекторов подачи и отвода воды. Комплекс, в котором применены самые современные решения в области передачи, обработки и визуализации информации о состоянии внутренней поверхности трубопровода, резидент поставляет заказчикам как в России, так и в ближнем зарубежье, к которым относятся и государства СНГ. Уже в этом году «Тарис» планирует занять более 10% отечественного рынка оборудования для телеинспекции инженерных коммуникаций. Сегодня в особой экономической зоне 170 компаний-резидентов. О некоторых проектах, их инновационной составляющей, условиях получения статуса резидента, а также преференциях для инвесторов и перспективном развитии зоны стажерам рассказал заместитель генерального директора АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» по инвестициям и инновациям Сергей Писарев. Он сделал акцент на том, что высокотехнологичные предприятия нуждаются в притоке молодых высококвалифицированных специалистов - тех, кто определяет науку сегодня и станет влиять на ее развитие в будущем. «Управляющая компания ОЭЗ постоянно работает над формированием кадрового резерва из молодых ученых, мы готовы принять на нашей территории любой интересный стартап научной молодежи и оказать поддержку, чтобы научная идея превратилась в уникальный инновационный продукт или сервис», - подчеркнул Сергей Писарев. В этот раз своих представителей на 30-дневную стажировку в Дубну делегировали Беларусь, Украина, Казахстан, Молдова, Таджикистан, Узбекистан, Азербайджан, Армения, Киргизия. Впереди у 20 молодых ученых и специалистов посещение лабораторий ОИЯИ, знакомство с возможностями его базовых установок, научными экспериментами, ведущимися на уникальном ускорительном комплексе класса мегасайенс NICA. Запланированы и еще несколько экскурсий - на городские предприятия и заводы резидентов «Гранат Био Тех», «Дедал» и «Паскаль Медикал». Светлана ЖУКОВА