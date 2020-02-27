20 и 21 февраля в Доме международных совещаний работала 127-я сессия Ученого совета ОИЯИ.

В Ученый совет, определяющий научную политику Института, входят признанные мировые лидеры фундаментальной науки из стран-участниц ОИЯИ и многих других стран, включая Германию, США, Японию, Францию и др. Заседания сессии проводил нынешний председатель Ученого совета Каталин Борча (Румыния). В работе сессии принимал участие первый замминистра науки и образования РФ Григорий Трубников, в качестве гостей на первом заседании присутствовали глава Дубны Максим Данилов и ректор университета «Дубна» Дмитрий Фурсаев.

Когда говорят, что сегодня ОИЯИ бурно развивается, это отнюдь не фигура речи. Здесь на разных стадиях осуществления находится несколько грандиозных проектов: коллайдерный комплекс NICA, где строительство зданий и монтаж ускорительных систем в самом разгаре, нейтринный телескоп «Байкал», где одновременно устанавливаются новые детекторы (регистрирующие устройства) и идет набор данных с уже действующих, фабрика сверхтяжелых элементов, где на новом циклотроне ведутся тестовые эксперименты, суперкомпьютерный комплекс, без которого невозможны современные научные исследования, и, наконец, новый источник нейтронов, концепция которого только что принята.

А кроме того, в ОИЯИ сейчас идет разработка Стратегии развития на период до 2030 года. Поэтому неудивительно, что в программу нынешней сессии Ученого совета было включено большое количество довольно сложных и объемных вопросов.

Анна АЛТЫНОВА

Подробный материал о работе Ученого совета ОИЯИ читайте в следующем номере газеты.