7 февраля в Екатеринбурге в резиденции главы Свердловской области состоялась торжественная церемония вручения дипломов лауреатам Демидовской премии за 2019 год. В числе четырех лауреатов – дубненский ученый - научный руководитель Лаборатории ядерных реакций им. Флерова ОИЯИ академик Юрий Цолакович Оганесян.

Лауреатами премии стали: за выдающийся вклад в открытие новых химических элементов — академик Юрий Оганесян; за выдающийся вклад в изучение степей Евразии и разработку теории и практики охраны природы России — академик Александр Чибилев; за выдающийся вклад в сохранение и восстановление биоразнообразия животного мира, включая особо редкие виды фауны — академик Вячеслав Рожнов; за неоценимый вклад в сохранение отечественной науки, промышленности и образования и развитие Демидовского движения — член Совета Федерации Эдуард Россель.

На церемонии, признанной в научном сообществе, одной из самых красивых и знаковых, дипломы четырем лауреатам премии вручил президент Научного Демидовского фонда, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. В своем приветственном слове он в частности сказал: «По традиции вручение премии приурочено ко Дню российской науки. Поздравляю все научное сообщество с профессиональным праздником. В современных условиях наука является основой и главным двигателем социально-экономического роста, важнейшим инструментом для обеспечения прорывного развития России. Свердловская область – один из самых наукоемких российских регионов. Мы занимаем 6 место в России по количеству созданных передовых производственных технологий. Обеспечить условия для масштабных научных исследований и достижения цели, поставленной Президентом России Владимиром Путиным – «войти в число лидеров по научно-технологическим направлениям, которые будут определять будущее всего мира и будущее России», призван приоритетный национальный проект «Наука». В ряду его мероприятий особое место занимает чествование Демидовских лауреатов – людей, являющих собой пример ответственности и мудрости, высокой требовательности к себе, честного служения избранному делу».

«Я благодарю представителей Научного Демидовского фонда, за то, что они обратили внимание на нашу работу», – сказал академик Юрий Оганесян в своем ответном слове.

Церемония вручения премии, по традиции, состоялась в присутствии представителей федеральных органов власти, дипломатического корпуса, членов правительства и Законодательного собрания Свердловской области, деловых кругов, академиков РАН, руководителей высших учебных заведений Свердловской области.

Поздравляя лауреатов, председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина отметила: «Главный смысл «Демидовской премии» – привлечь общественное внимание к научным трудам и заслугам лауреатов, к значимости отечественной науки. Каждый лауреат – личность мирового масштаба, а его труды – наше национальное достояние».

По материалам jinr.ru, midural.ru, sib-science.info

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области