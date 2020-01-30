Зимняя сессия Программно-консультативного комитета ОИЯИ по физике конденсированных сред работала в Доме международных совещаний 20 и 21 января. Программа сессии, 51-й по счету, была вполне традиционной. Сразу после открытия председатель ПКК Денеш Лайош Надь рассказал о выполнении рекомендаций предыдущей сессии. Вице-директор Института Борис Шарков проинформировал о резолюции осенней сессии Ученого совета и решениях Комитета полномочных представителей ОИЯИ (ноябрь 2019 года). В ходе сессии заслушаны пять научных докладов, рассмотрены постерные доклады молодых ученых, прозвучали отчеты по завершающимся темам и предложения по открытию новых проектов. Наибольший интерес и живую дискуссию вызвали доклады о будущем новом источнике нейтронов, об исследованиях на реакторе ИБР-2 в 2019 году и об итогах прошедшей в ОИЯИ крупной медико-биологической конференции. Не ускоритель, а реактор «Отчет о ходе разработки концепции нового источника нейтронов в Лаборатории нейтронной физики» представил директор лаборатории Валерий Швецов. В комментарии для журналистов он рассказал: - Главное, что произошло со времени прошлой сессии ПКК, это выбор окончательной концепции нашего источника. Из двух, которые нами были предложены, на основе тех исследований, которые провел НИКИЭТ, мы выбрали вариант импульсного реактора, схожего с ИБР-2, но с немного другим топливом и немного другим принципом работы. Еще из главного: состоялись первые встречи с организациями «Росатома», которые будут участвовать в разработке топлива для нашего источника, потому что это наиболее долгий и сложный процесс, который лежит в основе создания новой установки. Это были очень позитивные встречи. Та «дорожная карта», которую я показал в докладе и которая является продуктом наших встреч, - почти полностью была подготовлена нашими партнерами из «Росатома». Наша там очень небольшая часть, связанная с экспериментальными установками. На фоне этого проходила подготовка совместного заседания научно-технических советов ОИЯИ и «Росатома»... То есть по новому источнику началось движение вперед. И первая веха - 2023 год, до начала года мы должны сделать эскизный проект, который включает в себя все составляющие. В разработке проекта будет участвовать генеральный проектировщик, который оценит полную стоимость создания установки. И после этого мы в Институте примем окончательное решение: строить или не строить. - Чем новый реактор отличается от ИБР-2? - Главное отличие: плотность потока нейтронов на порядок больше в импульсе и на порядок больше в среднем, а это - спросите любого физика - очень много в исследованиях. Мы даже сейчас все физические следствия из этого не можем предусмотреть, мы над этим работаем - создаем Белую книгу, в которую включаются идеи новых экспериментов. Это будет совершенно новый уровень исследований вещества, в том числе биологических структур, белковых клеток - то, что сейчас недоступно в нейтронных источниках нигде и никому. - Потребуется ли дополнительная территория для здания с новым источником? - Мы не планируем выходить за пределы территории ОИЯИ, делаем необходимые шаги, чтобы сохранить размеры санитарно-защитной зоны в пределах институтской площадки. - Продолжит ли работу ИБР-2 после запуска нового источника? - Это наша мечта и наше стремление: чтобы работа ИБР-2 продолжалась, когда новый источник уже запущен. Как это было с ИБР-2 и ИБР-30, когда все физики продолжали работы на ИБР-30, а в свободное время создавали инструменты (для экспериментов) на новом тогда ИБР-2. И после того как ИБР-2 заработал, кто-то туда перешел, но ИБР-30 еще 18 лет работал после этого. Это идеальная ситуация, если мы и теперь «перекроем» время работы двух установок, иначе ситуация может быть для нас плохая, потому что тяжело будет сохранить коллектив людей. Некоторые из основных С докладом «Основные результаты методических работ по развитию спектрометров и научных исследований в области физики конденсированного состояния на реакторе ИБР-2 в 2019 году» выступил на сессии начальник отдела НЭОНИКС Денис Козленко. О нескольких исследованиях он рассказал в беседе с журналистами: - В прошлом году весь план работ на реакторе был выполнен. Как обычно, пользователи подали около 200 заявок на эксперименты, и у нас есть свои исследовательские планы, поэтому проведено много очень интересных разнообразных работ. Из тех основных, которые я бы выделил, например, относящиеся к числу перспективных материалов для новых технологий сплавы с гигантской магнитострикцией. Такие вещества, в которых под действием магнитного поля происходит изменение линейных размеров. Если смешать магнитное железо с немагнитным галлием, то при концентрации железа 30% магнитострикция достигает наибольших значений. Почему это происходит? Совместно с представителями МИСиС здесь были проведены исследования таких сплавов, и, в частности, оказалось, что если их выдержать при температуре примерно 400 градусов, то с течением времени происходит сложная последовательность структурных фазовых переходов - перестройка атомов из одного упорядоченного расположения в другое, в результате довольно заметно меняются их свойства. Это помогает понять микроструктурные механизмы, которые отвечают за гигантские магнитострикции. В последнее время активно проводятся исследования химических источников тока. Помимо материала электродов, ведутся исследования и контакта твердых электродов с жидким электролитом. Там образуется промежуточная фаза твердого электролита, на которую идет осаждение лития, причем в виде неоднородностей, которые значительно влияют на работоспособность устройств. В ходе экспериментов были выявлены условия, при которых количество неоднородностей может быть уменьшено - эту информацию электрохимики из МГУ будут использовать для оптимизации современных химических источников. У нас проводились также исследования куска челябинского метеорита, упавшего зимой 2013 года. После знаменитого падения в 1908 году тунгусского метеорита это было наиболее сильное столкновение космического объекта с земной корой. Исследование таких объектов, их свойств, фазового состава, очень важно для последующего моделирования процессов, которые происходят при столкновении. Мы исследовали и уточнили фазовый состав метеорита, в частности, обнаружили фазы сплава никеля с железом, которые раньше не были выявлены. Физика и медицина С информацией о Третьей международной конференции «Радиобиологические основы лучевой терапии», проходившей в Дубне в октябре 2019 года, выступил ученый секретарь Лаборатории радиационной биологии Игорь Кошлань. На конференции, организаторами которой стали ОИЯИ, Отделение физиологических наук РАН и Национальный медицинский исследовательский центр радиологии Минздрава РФ, обсуждались современные исследования в области лучевой терапии и диагностики злокачественных заболеваний, перспективы совмещения разработок ученых и медиков. Сегодня половину методов терапии опухолей составляет облучение различными видами излучений: протонами, гамма-частицами, ионами - с целью повреждения опухолевых клеток. И потому особую ценность приобретают результаты, полученные специалистами ЛРБ при исследовании механизмов лучевого поражения различных клеток и возможностей их восстановления. В идеале можно добиться максимального повреждения опухолевых клеток, а кроме того, блокировать их внутренние механизмы восстановления (репарации). Но это перспектива. А уже сегодня в лаборатории открыт новый метод, не только увеличивающий эффективность воздействия протонов на злокачественные клетки, но и удешевляющий само применение заряженных частиц в терапии. Рассматривалась на конференции и перспектива создания в Дубне медико-биологического центра протонной терапии на базе разработанного специалистами ОИЯИ совместно с Китаем компактного сверхпроводящего протонного циклотрона. Поставка основных его частей («железа»), изготовленных в КНР, ожидается в течение 2020 года. Итак В завершающей части программы традиционно были приняты рекомендации Программно-консультативного комитета и предложения в повестку дня следующей (летней) сессии. Анна АЛТЫНОВА Фото Елены ПУЗЫНИНОЙ