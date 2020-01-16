В Визит-центре ОИЯИ состоялся семинар-презентация общественного проекта «Электронный журнал и клуб сотрудников ОИЯИ».

Представил его инициатор и руководитель, инженер ЛФВЭ Глеб Стифоров, который участвовал в создании первой подобной информационной платформы для ЦЕРН. Этот интернет-ресурс должен собрать воедино справочную информацию, полезную для гостей ОИЯИ.

По словам организатора, проект стремится не только помочь иногородним быстро оформить необходимые документы, или рассказать сотрудникам Института, как, например, подать заявку на услуги дополнительного медицинского страхования, но прежде всего помочь создать комфортную среду пребывания. Формат реализации проекта Клуб MC2 для ОИЯИ получился даже шире, чем в ЦЕРН, и предлагает не только справочную информацию, но и специальные предложения от дубненских компаний для сотрудников ОИЯИ. Этот молодой проект уже установил некоммерческие договоренности с почти 20 компаниями о предоставлении скидок. При поддержке и одобрении дирекции ОИЯИ семинар закончился официальным запуском проекта: ссылки на ресурс теперь добавлены на официальный сайт ОИЯИ, а участники проекта получили предложение об официальном содействии Управления Института.