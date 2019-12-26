Самым успешным назвал уходящий год в современной истории Объединенного института ядерных исследований его директор академик Виктор Анатольевич Матвеев. Подводя итоги 2019 года на традиционной предновогодней встрече с представителями городских средств массовой информации, Виктор Анатольевич отметил основные успехи, которыми запомнятся последние двенадцать месяцев, пожалуй, не только многонациональному коллективу Института и жителям нашей Дубны, но и мировому научному сообществу, поскольку основные события имели поистине мировое значение. - На прошлой неделе состоялось последнее в этом году заседание Научно-технического совета ОИЯИ под председательством Ростислава Владимировича Джолоса. На нем мы имели возможность обсудить, с какими результатами Институт подходит к завершению года. Начать хотелось бы с реализации семилетнего плана развития Института. Наиболее крупный проект– комплекс NICA. Как раз в последние дни уходящего года завершается монтаж и ведутся работы по наладке, проверкам и поэтапному вводу основных систем, элементов кольцевого сверхпроводящего ускорителя тяжелых ионов бустера, создаваемого для комплекса NICA. И не могу не сказать, что производство всех основных элементов магнитно-криостатной системы прошло именно в ОИЯИ по оригинальной технологии, разработанной в ОИЯИ и признанной в Европе. И для управления комплексом ускорителей и формирования качественного пучка тяжелых ионов созданы высокотехнологичные системы, в создании которых приняли участие ведущие научные институты и фирмы, как российские, так и зарубежные. Это очень высокого уровня работы. Уже получены первые экспериментальные данные по рождению гиперонов в столкновениях тяжелых ионов, и эти исследования ведутся для изучения свойств сверхплотной барионной материи, образующейся при столкновении тяжелых ионов высоких энергий. Это первые, но уже значительные результаты. Много миллионов событий уже записаны, обрабатываются, а сами эксперименты были выполнены международной коллаборацией из примерно 250 ведущих ученых из 21 института в 11 странах мира. Это уже реальная жизнь комплекса NICA,хотя для завершения его в полном объеме еще предстоит очень многое сделать. Еще один приоритетный проект нашего Семилетнего плана – это глубоководный нейтринный телескоп на озере Байкал. Работы по созданию этого телескопа ведутся в сотрудничестве ОИЯИ, институтов Российской академии наук и зарубежных институтов. Это очень сильная коллаборация, и она скреплена теми ожиданиями, которые создаются в нейтринных экспериментах - глубоководных и подо льдом, потому что они направлены на создание совершенно нового класса исследований под названием нейтринная астрономия. Это совершенно новое направление исследований, направленное на то, чтобы значительно расширить наше понимание процессов, протекающих в глубоком космосе и, возможно, ведущих свое начало от самых первых минут существования нашей Вселенной после ее рождения в Большом взрыве. Мы когда-то мечтали достигнуть эффективного объема чувствительности нашего глубоководного детектора на озере Байкал, сравнимого хотя бы с малой долей кубического километра. И вот в марте этого года введены в строй четвертый и пятый кластеры этого глубоководного детектора. Это говорит о том, что с марта этого года ОИЯИ в составе международной коллаборации фактически имет самый большой в Северном полушарии детектор нейтрино с эффективным объемом чувствительности в четверть кубического километра. Раньше об этом можно было только мечтать, а сегодня мы это уже имеем. Ведется обработка данных, получаемых на этом, теперь уже очень мощном, телескопе, и уже обнаружены шесть первых событий нейтрино сверхвысоких энергий, которые свидетельствуют о том, что в глубоком космосе происходят процессы, природу которых мы еще до конца не понимаем. Но познание физики этих процессов откроет нам глаза на те процессы, которые происходят при эволюции материи в экстремальных условиях - больших плотностей, высоких энергий. Мы все ждем открытий в этой области. Надо сказать, что в ходе работ, проводимых в Лаборатории ядерных проблем, которая является головной организацией по этому проекту, также побочно иногда возникают результаты, которые приводят к неожиданным эффектам. В частности, в Лаборатории ядерных проблем под руководством Юлиана Абрамовича Будагова создан уникальный инструмент – так называемый прецизионный лазерный инклинометр – прибор, который использует самые современные элементы физики – это лазерное излучение, квантовые явления, гравитационные взаимодействия, и в совокупности оно приводит к инструменту, имеющему исключительную чувствительность по отношению к дальтепированию малых колебаний земной поверхности – таким, что ни один из существующих приборов, которые создаются для сейсмики, не позволяет достичь такой точности. И оказалось, что этот прибор, являющийся побочным продуктом исследований, оказался востребованным вначале в ЦЕРНе, для использования при проектировании новых сверхмощных коллайдеров. В этом году успешно завершены сооружение, наладка и запуск уникального научного комплекса на Фабрике сверхтяжелых элементов. Комплекс запущен. Получены все необходимые разрешения для такого рода экспериментов. Это эксперименты с тяжелыми ионами, в том числе сверхтяжелыми элементами, которые, конечно же, радиоактивны. Мы получили все разрешения, что было свидетельством того, насколько высоки уровень работ на этом комплексе и доверие к уровню исследований, проводимых Институтом. Первые эксперименты подготовлены. Они должны быть связаны с синтезом открытого в Дубне элемента московия, для того чтобы убедиться в эффективности нового комплекса Фабрики сверхтяжелых элементов, чтобы после этого перейти к главной атаке – попыткам синтеза элементов 119-го и 120-го, за пределами уже заполненного седьмого периода Таблицы Менделеева. Существуют ли эти элементы? Ответ на этот вопрос могут дать наши эксперименты. Уходящий год был объявлен ЮНЕСКО Международным годом Таблицы Менделеева. И наш Институт, его ведущие специалисты, научный руководитель Лаборатории ядерных реакций академик Ю.Ц. Оганесян были приглашены для участия во всех международных мероприятиях, связанных с этим годом. Прежде всего на инаугурацию и открытие в Париже, в штаб-квартире ЮНЕСКО, и на многие события в разных странах мира, и, наконец, на церемонию закрытия в декабре этого года в Токио. Присутствуя на этих мероприятиях, я мог убедиться, насколько высок уровень авторитета нашего Института. Результаты по открытию новых сверхтяжелых элементов создали имя нашего Института на многие века. Эти открытия прославили наш город. Проведение Международного года Периодической таблицы в мире было сосредоточено на том, что такого рода исследования важны не только для фундаментальной науки, они важны для всех сфер деятельности человека. В сфере образования, в сфере новых технологий, производства оказалось проведение этого года очень значительным событием для развивающихся стран. Очень приятно, что здесь проявилось огаромная роль и признание нашего большого вклада в эти исследования. В частности, если Д.И.Менделеев 150 лет назад располагал знаниями о 63 химических элементах, то сейчас последний, самый тяжелый 118-й говорит о том, что были открыты 55 новых элементов и 10 из них были добавлены в таблицу Д.И. Менделеева работами, проведенными в Дубне. У нас очень широк спектр исследований и много приоритетных проектов. Скажем,импульсный реактор ИБР-2. Он очень успешно развивается, и уже дал первый пример реализации международной программы пользователей. Мы открылись миру в полном объеме тем, что готовы рассмотреть все научные предложения для выполнения экспериментов на нейтронных пучках этого комплекса. Успех этого направления, этой пользовательской программы, которая также открывает широкий фронт совместных работ во всем мире, - это качество нейтронных спектрометров. Лаборатория работает и над своим будущим. Мы понимаем, что когда-то ресурс ИБР-2 будет исчерпан, и сейчас ведется работа по разработке будущего нейтронного импульсного источника 4-го поколения, и в этих работах большую роль играет партнерство с ведущими научными организациями, в частности, с «Росатомом». На днях мы провели совместное заседание Президиума Научно-технического совета «Росатома» с расширенной дирекцией нашего Института, на котором были представлены долгосрочные программы развития Института, в которых могла бы играть большую роль поддержка «Росатома». И оказалось, что для участников «Ростатома» это было очень значимое обсуждение, в котором они увидели перспективы сотрудничества в области фундаментальной физики. Это и создание нового источника импульсных нейтронов, и создание сврхтяжелых изотопов для производства мишенных устройств в экспериментах по синтезу новых сверхтяжелых элементов в Лаборатории ядерных реакций. Можно много приводить примеров. В частности, это создание радиобиологического медицинского центра, который бы использовал накопленные в ОИЯИ знания по применению протонного излучения для терапии онкологических заболеваний. В Лаборатории радиационной биологии разработаны новые методы повышения эффективности протонного излучения при терапии раковых заболеваний. Оказывается, сочетание источников излучения со специальными фармпрепаратами значительно повышает эффективность протонной терапии. На создание такого центра мы получили поддержку от «Ростатома», Министерства здравоохранения. Очень большие сдвиги в развитии информационных технологий. Мы фактически удвоили мощность суперкомпьютера «Говорун», который теперь входит в десятку самых мощных вычислительных систем в странах СНГ. Все достижения очень трудно перечислить, но не могу не отметить наши большие успехи в области подготовки кадров. Взаимодействие Учебно-научного центра с ведущими научными центрами и университетами приводят к высоким результатам. Большую роль играет сотрудничество с университетом «Дубна». Например, создание высшей инженерной школы – это совместный проект ОИЯИ, университета «Дубна» и МГТУ имени Баумана. Это очень важное направление, потому что темпы развития науки так высоки, что университеты, действуя традиционными методами, не успевают подготовить те кадры, которые нужны для уникальных научных комплексов. Хочется верить в то, что намеченная программа по социальным вопросам, развитию нашей инфраструктуры, которая улучшит условия проживания сотрудников ОИЯИ, приезжающих к нам коллег, будет выполнена. Спортивная база, культурные мероприятия будут создавать ту обстановку, которая способствует высокопроизводительному труду молодых ученых. Сейчас мы взялись за непростое дело – полную реконструкцию старого общежития на улице Московской. Заключили все договоры, чтобы к концу следующего года получить совершенно новое помещение. Необходимо также развивать инфраструктуру в Ратмино. Мы реализуем программу привлечения постдоков для работы в ОИЯИ. Надо иметь возможность приглашать специалистов, которые внесли бы новые идеи, новые подходы в проводимые в Институте исследования. Мы должны быть открыты всему миру и понимать, что те проекты, которые мы здесь реализуем, создаются не для нас, а для всего мира, прежде всего для стран-участниц. В заключение хочу сказать, что Дубна – это город, в котором счастье жить для тех, кто любит науку. Это прекрасный город. Хотелось бы пожелать ему развития, а всем нам быть патриотами нашего города, нашего Института. От имени дирекции Института я хотел бы поздравить наш многонациональный коллектив с теми результатами, с которыми мы подходим к завершению 2019 года, и пожелать всем нашим сотрудникам, членам их семей, всем нашим партнерам в странах-участницах и во всем мире всего самого наилучшего в наступающем 2020 году. Прежде всего доброго здоровья, сил, благополучия, счастья, успехов. Друзья, с Новым годом! Людмила Смирнова Фото Елены Пузыниной