2019 год для АО «ГосМКБ «Радуга» имени А.Я. Березняка» оказался крайне успешен. В стенах КБ полным ходом идут разработки новых изделий. В течение года подписан ряд контрактов: два из них – с Министерством обороны РФ. Это поставочный контракт до 2027 года и контракт по научно-исследовательской работе. Они наполнят портфель заказов МКБ на несколько ближайших лет. А участие в двух крупнейших выставках – международном военно-техническом форуме «Армия-2019» и «МАКС-2019» в очередной раз подтвердило востребованность и уникальность ракетного оружия, разрабатываемого коллективом дубненского предприятия. А буквально на днях стало известно о еще одном значимом событии: АО «ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка» стало лауреатом Национальной премии «Золотая идея». Решением организационного комитета от 10 декабря т.г. дубненскому предприятию присвоена Третья премия в номинации «За вклад в области разработки продукции военного назначения». Престижная награда Национальная премия «Золотая идея» - одна из старейших и престижных премий военно-технического сотрудничества. Учреждена Федеральной службой по военно-техническому сотрудничеству России (ФСВТС) в целях стимулирования экспорта российской продукции военного назначения, разработки и производства новейших конкурентоспособных отечественных образцов вооружения и военной техники, а также для повышения эффективности военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами. Всего в этом году было присуждено 19 премий и два почетных диплома в шести номинациях: - «За вклад в области разработки продукции военного назначения»; - «За успехи в области производства продукции военного назначения, внедрение передовых технологий и инновационных решений»; - «Лучшее предприятие-соисполнитель» – за вклад в повышение конкурентоспособности продукции военного назначения; - «За личный вклад, инициативу и усердие в решении задач военно-технического сотрудничества»; - «За вклад в пропаганду военно-технического сотрудничества, рекламную и информационную поддержку экспорта продукции военного назначения»; - «Молодые таланты» – за достижения в области военно-технического сотрудничества, разработки и производства образцов вооружения и военной техники. Лауреатов премии по итогам 2018 года определил Организационный комитет, в состав которого вошли представители Военно-промышленной комиссии Российской Федерации, Министерства обороны, Минпромторга, ФСВТС России, госкорпорации «Роскосмос», государственной корпорации «Ростех», Российского союза промышленников и предпринимателей, Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям», Рособоронэкспорта, страховой компании «Независимая страховая группа». Трижды лауреат «Золотой идеи» ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка в третий раз стало лауреатом этого престижного конкурса. Так, в 2001 году предприятие было удостоено Второй премии в номинации «За вклад в области разработки экспортно-ориентированной продукции военного назначения». Спустя девять лет, в 2010 году, авторский коллектив дубненского предприятия совместно с ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» и ФГУП «Рособорон-экспорт» стал лауреатом Второй премии в номинации «Лучшее предприятие-соисполнитель» за вклад в повышение конкурентоспособности продукции военного назначения. И наконец, спустя еще девять лет, уже в нынешнем, 2019 году, ГосМКБ «Радуга» становится обладателем Третьей премии в номинации «За вклад в области разработки продукции военного назначения». В текущем году наше предприятие представило на соискание премии работу по разработке ракеты повышенной дальности класса «воздух – поверхность» Х-59МК. - Ракета повышенной дальности класса «воздух-поверхность» Х-59МК – одна из новейших разработок нашего предприятия в области противокорабельного управляемого вооружения, - отметил генеральный директор АО «ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка» Владимир Николаевич Трусов. – К разработке ее экспортного варианта мы приступили в начале 2001 года, а спустя несколько месяцев продемонстрировали ее на Международном авиакосмическом салоне. Ракета повышенной дальности класса «воздух-поверхность» Х-59МК стала образцом дальнейшего развития тактических крылатых ракет «семейства» Х-59, входящих в состав вооружения самолетов Су-24, Су-24М, Су-30МК и Су-35. В отличие от своих предшественниц - ракет Х-59 и Х-59МЭ, имеющих ТВ-систему наведения, новая ракета снабжена активной радиолокационной головкой самонаведения, которая способна обнаруживать надводные цели класса «эскадренный миноносец» на удалении до 25 км, а небольшие патрульные и ракетные катера на удалении до 15 км. Замена стартового ускорителя на топливный бак позволила увеличить максимальную дальность пуска ракеты Х-59МК до 285 км, а установленный на ней новый двигатель позволяет осуществлять пуски ракет Х-59МК с высоты до 11 000 метров. На маршевом участке ракета летит с околозвуковой скоростью на высоте всего 10-15 метров, что делает ее трудно уязвимой для корабельных ЗРК и истребительной авиации противника. Приблизившись к цели, она снижается до 4-7 метров, образно говоря, «скользя по гребням волн». Ракета Х-59МК снабжена мощной боевой частью проникающего типа массой 320 кг (самой большой для данного класса ракет), способной вывести из строя даже такие крупные цели, как крейсера, эскадренные миноносцы, океанские транспорты, а патрульный или ракетный катер поражается после единственного попадания ракеты. Создание новой системы «высокоточного оружия» - сложнейшая научно-техническая задача, которую можно успешно решить лишь в кооперации с различными предприятиями отрасли, при поддержке госструктур. Разработка ракеты Х-59МК получила поддержку государства, в частности, - Министерства обороны РФ. Решением руководства Вооруженных сил РФ (от 07.03.2003 года) ГосМКБ «Радуга» поручены работы по созданию противокорабельной ракеты ДМ2А с активной головкой самонаведения и характеристиками, значительно превышающими экспортный образец при максимальном заимствовании конструкторской документации ракеты Х-59МК и результатов отдельных видов испытаний. В результате на вооружение ВВС Российской армии принята и с 2013 года передана в серийное производство противокорабельная ракета авиационного базирования Д9М2А высокой эффективности. В 2017 году завершены работы по разработке и подготовке к передаче в серийное производство противокорабельной ракеты повышенной дальности класса «воздух-поверхность» Х-59МК. Создание и запуск в серийное производство новой, эффективной, конкурентоспособной и обладающей хорошим экспортным потенциалом ракеты Х-59МК позволило укрепить позиции России на мировом рынке авиавооружений, а принятие на вооружение противокорабельной ракеты ДМ2А с активной головкой самонаведения и характеристиками, значительно превышающими экспортный образец, повысило эффективность отечественной боевой авиации. В настоящее время продолжаются работы по модернизации ракеты – оснащению ее боевой частью двойного действия для обеспечения поражения особо прочных объектов, что значительно расширит область её применения. Церемония награждения Торжественная церемония награждения лауреатов ежегодной Национальной премии «Золотая идея» состоялась в конгрессно-выставочном центре «Патриот». Приветствие участникам направил заместитель председателя Правительства Российской Федерации Юрий Борисов. «По итогам 2018 года объем экспорта продукции военного назначения, как и в предыдущие годы, находился на уровне $15 млрд, а портфель заказов субъектов военно-технического сотрудничества составил $50 млрд. Среди наших партнеров - 100 государств мира», - говорится в послании, зачитанном директором Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрием Шугаевым. В послании также отмечено, что Россия продолжает прочно занимать второе место в тройке лидеров мирового и оружейного бизнеса. «В этом, несомненно, заслуга всех участников сложного и многогранного процесса, включающего разработку, производство и экспорт наших вооружений», - подчеркнул Борисов. Памятные призы и дипломы ФСВТС России победителям конкурса на соискание премии вручили первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Кожин, первый заместитель председателя Союза машиностроителей России, глава Комиссии Государственной думы по развитию ОПК Владимир Гутенёв и директор ФСВТС Дмитрий Шугаев. Открывая торжественную церемонию награждения, Дмитрий Шугаев подчеркнул: «Золотая идея», первоначально имевшая узко отраслевую направленность, с каждым годом привлекает все большее количество участников не только из сферы собственно ВТС. Конкуренция в этом году в некоторых номинациях была очень серьезной. Неизменно высокий интерес к нашему конкурсу говорит о том, что, несмотря на внешние трудности, российские специалисты инициативны, творчески одарены и готовы находить оптимальные решения, достигая высоких и даже выдающихся результатов в области военно-технического сотрудничества». Награду из рук высокопоставленных лиц и организаторов Национальной премии получил генеральный директор ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка Владимир Николаевич Трусов. Он подчеркнул, что эта высокая награда – результат большой работы всего трудового коллектива дубненского предприятия, которое будет и впредь достойно представлять интересы нашей страны в деле обороноспособности и защиты ее рубежей. 2001 год – ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка было удостоено Второй премии в номинации «За вклад в области разработки экспортно-ориентированной продукции военного назначения». 2010 год - авторский коллектив дубненского предприятия совместно с ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» и ФГУП «Рособоронэкспорт» стали лауреатом Второй премии в номинации «Лучшее предприятие- соисполнитель» за вклад в повышение конкурентоспособности продукции военного назначения. 2019 год - предприятие становится обладателем Третьей премии в номинации «За вклад в области разработки продукции военного назначения». Анна Сухая