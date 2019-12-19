Госкорпорация «Росатом» и Объединенный институт ядерных исследований подписали Соглашение о сотрудничестве, предполагающее партнерское взаимодействие по ряду ведущих научных проектов, в том числе по развитию коллайдерного комплекса NICA, фабрике сверхтяжелых элементов (СТЭ), эксплуатации импульсного реактора ИБР-2 и разработке новой импульсной реакторной установки.

Соглашение подписано 11 декабря в Москве в ходе совместного заседания президиума Научно-технического совета Госкорпорации «Росатом» и руководства Объединенного института ядерных исследований. Подписи под документом поставили генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев и директор ОИЯИ академик РАН Виктор Матвеев.

«Сотрудничество между нашими организациями ведется не один десяток лет. В 21 веке периодическая таблица Менделеева пополнилась шестью новыми элементами, из них пять наиболее тяжелых (номера 114 - 118) открыты у вас, в Дубне, в ОИЯИ. Исследовательские работы продолжались более 15 лет, и все эти годы предприятия Росатома - Электрохимприбор и НИИАР - обеспечивали ОИЯИ необходимыми количествами изотопов, оказывали содействие в изготовлении и переработке мишеней», - подчеркнул Алексей Лихачев.

Руководитель Госкорпорации отметил еще один «очень значимый научный проект», который реализуется при участии Росатома - NICA. «Это новый ускорительный комплекс (коллайдер), который создаётся на базе Объединённого института ядерных исследований для изучения свойств барионной материи. После того как коллайдер NICA будет запущен, учёные ОИЯИ смогут воссоздать в лабораторных условиях особое состояние вещества, в котором пребывала наша Вселенная первые мгновения после Большого взрыва», - рассказал А. Лихачев и выразил уверенность, что подписание Соглашения откроет новый этап в уже сложившемся сотрудничестве ОИЯИ - Росатом.

В свою очередь директор Объединенного института академик В.А. Матвеев сказал: «То, что мы собрались в таком составе здесь, на Большой Ордынке, это большое событие. На заре ОИЯИ его основателями стали выходцы из атомной отрасли, выдающиеся ученые и яркие личности, которые сформировали в ОИЯИ такую исследовательскую атмосферу, которая и сегодня определяет основы деятельности международного научного центра. И мы ее храним и поддерживаем. Мы реализуем широкую программу научных исследований, которая будет отражена в докладах на нашем заседании. В странах, где Росатом будет строить атомные станции, создаются новые научно-технические центры, где необходимо воспитывать новое поколение специалистов, и здесь наши интересы совпадают: часть этих государств являются странами-участницами, часть - постоянными партнерами ОИЯИ. Так что впереди у нас широкое поле совместной деятельности».

Первый заместитель министра науки и высшего образования РФ академик Г. В. Трубников, приветствуя участников встречи, отметил, что в свете обсуждаемых планов развития обеих организаций компетенция и производственная и интеллектуальная мощь Росатома плюс уровень развития фундаментальных исследований и международный статус Института должны дать новый импульс сотрудничеству с точки зрения совместного освоения и заполнения новых рынков, прежде всего образовательной сферы и подготовки кадров как базового сектора экономики.

В программу совещания вошли доклады по основным направлениям сотрудничества, представленные как ведущими учеными ОИЯИ, руководителями крупнейших проектов ОИЯИ, так и их коллег из сотрудничающих организаций Росатома.

Материал подготовлен по сообщениям ГК «Росатом»

Фото Игоря ЛАПЕНКО