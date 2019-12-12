5 декабря в Токио состоялась официальная церемония закрытия Международного года Периодической таблицы химических элементов.

Международный год Периодической таблицы химических элементов прошел под эгидой ЮНЕСКО в ряде стран мира - России, Франции, Германии, Испании, США, Японии, ЮАР, Индии, Великобритании и других. Были проведены выставки, фестивали, конференции, презентации, творческие конкурсы, викторины, посвященные 150-летию открытия Дмитрием Ивановичем Менделеевым Периодического закона химических элементов.

В церемонии закрытия Международного года Периодической таблицы приняли участие: первый заместитель министра науки и высшего образования РФ Григорий Трубников, паст-президент Международного союза теоретической и прикладной химии, сопредседатель Международного комитета Года Наталия Тарасова, председатель Исполнительного комитета Международного года Таблицы в Японии Кохэй Тамао и другие представители международного научного сообщества.

Значительная часть церемонии закрытия Года была посвящена Периодической таблице и перспективам ее дальнейшего развития. С докладами выступили представители Международного союза общей и прикладной химии и Международного союза общей и прикладной физики, ученые с мировым именем, работающие над созданием новых элементов. Президент РАН Александр Сергеев в своем выступлении дал молодым исследователям, только начинающим свой путь в науке, пять вдохновляющих советов, ставя в пример личность Дмитрия Ивановича Менделеева. Также прозвучали выступления лауреата Нобелевской премии по физике 2008 года Макото Кобаяси и лауреата Нобелевской премии по химии 2019 года Акира Есино. В формате видеообращения перед гостями выступил известный во всем мире популяризатор химии - сэр Мартин Поляков, вице-президент Лондонского королевского общества.

В рамках церемонии прошла секция под названием «Создание сверхтяжелых элементов», в ходе которой ведущие ученые из научных центров, внесших существенный вклад в синтез и открытие сверхтяжелых элементов, вышли на сцену, чтобы тем самым отпраздновать завершение 7-го периода таблицы Менделеева, а также обратились с приветствиями к собравшимся. Директор Объединенного института ядерных исследований Виктор Матвеев рассказал участникам об истории и перспективах синтеза новых элементов в ОИЯИ. Завершилась работа секции речью Юрия Оганесяна, который от имени всех первооткрывателей элементов обратился со словами благодарности и отметил большой вклад многих научных институтов, международных организаций и государств в синтез и признание открытия новых сверхтяжелых элементов.

По материалам Iypt2019.ru и ОИЯИ

Фото: iypt2019.ru, ОИЯИ