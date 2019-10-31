В Особой экономической зоне «Дубна», в «Резидент-отеле», начала свою работу Объединенная (США - ЦЕРН - Япония - Россия) международная ускорительная школа «Физика ионных коллайдеров», в работе которой принимают участие более 70 представителей Бельгии, Германии, Индии, Казахстана, Китая, Марокко, Польши, России, Швейцарии, Японии.

Организаторами школы, при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, выступают Объединенный институт ядерных исследований, Институт ядерной физики Сибирского отделения Российской академии наук, CERN, KEK, программа USPAS. Международный оргкомитет школы возглавляет член-корреспондент РАН Игорь Мешков (ОИЯИ), сопредседатели - академик РАН Борис Шарков (ОИЯИ) и д.ф.м.н. Евгений Левичев (ИЯФ СО РАН).

Прежде всего Международная ускорительная школа интересна молодым сотрудникам и студентам ускорительных лабораторий, университетских кафедр и компаний, производящих ускорительное оборудование, цель которых - узнать как можно больше об ускорительной науке и технике.

Программа школы охватывает широкий спектр вопросов, связанных с современными коллайдерами и тенденциями их развития. Динамика пучков, ионные источники, ВЧ системы, вакуумные технологии и средства моделирования - это лишь неполный перечень тем лекций. Их прочтут ведущие специалисты из научных центров с мировым именем, таких как Институт ядерной физики Сибирского отделения Российской академии наук, Московского инженерно-физического института, Объединенного института ядерных исследований, CERN, CLS (Университет Саскачевана), GSI, JAEA, KEK.

Участники школы посетят Лабораторию физики высоких энергий ОИЯИ для знакомства с мегасайенс проектом NICA и научной инфраструктурой лаборатории.

Кроме того, предусмотрено несколько сессий вопросов и ответов, а главное - участникам предоставляется возможность провести практическую работу в рамках реалистичных тематических исследований. Студенты представят свои доклады в финальный день работы Школы, после чего состоится подведение итогов на заключительной общей дискуссии. Школа продолжит свою работу до 6 ноября.

Ольга ШАРОВА