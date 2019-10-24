На днях был подписан меморандум о взаимопонимании между Объединенным институтом ядерных исследований и сообществом научно-исследовательских институтов Мексики о совместном участии в реализации мегасайенс проекта NICA. Торжественная церемония с участием посла РФ в Мексике Виктора Коронелли прошла в российском дипломатическом представительстве в столице латиноамериканской страны. Документ закладывает основу для установления и развития связей между ОИЯИ и мексиканскими научно-исследовательскими центрами для совместных исследований в области фундаментальной физики. Специалисты из Мексики принимают участие в возглавляемом Россией международном проекте создания коллайдера NICA (Nuclotron-based Ion Collider Facility). Ускорительный комплекс строят на базе ОИЯИ в Дубне для изучения свойств плотной барионной материи. Ученые планируют воссоздать в лабораторных условиях состояние вещества, в котором пребывала Вселенная в первые мгновения после Большого взрыва. «Такие проекты, как NICA, имеют очень большой масштаб, и они не могут быть реализованы не только одним институтом, но даже одной страной, ЦЕРН (Европейская организация по ядерным исследованиям), - сказал российским журналистам доктор физико-математических наук, профессор Владимир Кекелидзе, директор Лаборатории физики высоких энергий в ОИЯИ. - Для того чтобы воплотить в жизнь такой проект, необходимо участие многих стран и многих институтов». По словам российского ученого, коллеги из Мексики предложили создать детектор, который будет изучать интенсивность взаимодействующего пучка. «Это то, чего в нашем эксперименте до сих пор не хватало, не было ни свободных рук, ни возможности этим заняться, - отметил он. - Это будет очень важный для нас прибор… Мы ожидаем, что они сделают этот детектор, привезут к нам, поставят, будут его эксплуатировать, отвечать за него, и будут участвовать в общем анализе». Инициатива о присоединении к проекту исходила от мексиканских ученых. «Фактически они начали уже работать, уже приезжали к нам, внесли определенный вклад, но вот сегодня мы формализовали эти отношения, подписав меморандум о взаимопонимании, который мы подписываем со всеми участвующими сторонами, - подчеркнул Кекелидзе. - Получив официальный статус, они смогут обратиться к финансирующим организациям за более эффективной поддержкой». В настоящее время в проекте NICA задействованы 1,5 тысяч ученых и инженеров из 19 стран. «Это только начало, их катастрофически не хватает, мы ожидаем, что их должно быть больше трех тысяч, поэтому наша задача - вовлечь как можно больше специалистов, - добавил Владимир Кекелидзе. - Несмотря на все политические трения, даже специалисты из США, из MIT (Массачусетского технологического института) уже работают у нас, и молодежь к нам едет, хочет у нас работать». Как рассказал корреспонденту ТАСС доктор наук Хосе Алехандро Айяла из Национального автономного университета Мексики, подписание меморандума имеет очень большое значение для ученых латиноамериканской страны. «Речь идет о признании нашей работы с технической и официальной точек зрения», - подчеркнул он. По словам Айялы, в проекте участвуют десять преподавателей-исследователей в области физики высоких энергий и еще примерно 15 студентов и аспирантов из Мексики. Комплекс NICA, который входит в число шести проектов класса megascience в России, начали строить в марте 2016 года. Ожидается, что на полную мощность он должен выйти в 2023 году. По материалам тасс, ria.ru, http://www.jinr.ru