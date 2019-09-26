19 и 20 сентября в Дубне, в Доме международных совещаний, проходила 126-я сессия Ученого совета Объединенного института ядерных исследований под председательством профессора К. Борчи. Члены Ученого совета обсуждали подготовку проекта Стратегического плана долгосрочного развития ОИЯИ по основным направлениям исследовательской деятельности Института. В первый день работы сессии с обзорным докладом об основных событиях из жизни Института выступил директор ОИЯИ академик Виктор Анатольевич Матвеев. С рекомендациями Программно-консультативных комитетов ОИЯИ, принятыми на сессиях ПКК в июне 2019 года, членов Ученого совета ознакомили И.Церруя, М.Г.Иткис, Д.Л.Надь. В ходе первого дня участники сессии посетили Лабораторию физики высоких энергий, где вице-директор ОИЯИ, директор ЛФВЭ В.Д.Кекелидзе провел презентацию Вычислительного центра NICA. В завершение первого дня сессии, на закрытой части заседания Ученого совета, состоялись выборы на должности директоров Лаборатории физики высоких энергий и Лаборатории радиационной биологии ОИЯИ. Второй день работы Ученого совета открыли доклады молодых ученых, рекомендованные ПКК. Свои работы представили Л.Д.Колупаев («Осцилляционный анализ в эксперименте NOvA»), Д.Б.Бериков («Т-нечетные угловые корреляции в эмиссии мгновенных гамма-лучей и нейтронов деления урана поляризованными нейтронами»), Т.В.Тропин («Исследование тонких пленок нанокомпозитов полистирол-фуллерен методами нейтронной и рентгеновской рефлектометрии»). Большой интерес вызвало выступление итальянского ученого В.Кавазинни с докладом «Центр Бруно Понтекорво в Пизе: статус и перспективы сотрудничества с ОИЯИ». Важным событием сессии стало награждение премией имени Б.М.Понтекорво профессора Ф.Халзена (Висконсинский университет в Мэдисоне, США), руководителя проекта IceCube. Премию имени Б.М.Понтекорво лауреату вручали В.А.Матвеев и А.Г.Ольшевский. Лауреат премии Понтекорво профессор Ф.Халзен выступил с интересным сообщением о проекте IceCube (Ледяной Куб (Айскьюб) – огромный нейтринный детектор, размещенный на Южном полюсе в антарктическом льду и предназначенный для обнаружения нейтрино из космоса). Затем состоялось вручение дипломов лауреатам ежегодных премий ОИЯИ за лучшие научные, научно-методические и научно-технические прикладные работы. Отрадно отметить, что среди награжденных большую часть составили молодые ученые ОИЯИ. Завершила работу 126-я сессия Ученого совета ОИЯИ общей научной дискуссией и принятием резолюции. Вот как прокомментировал работу сессии Ученого совета ОИЯИ директор ОИЯИ академик Виктор Анатольевич Матвеев: - В настоящее время Институт реализует задания нынешней семилетки, которая заканчивается в 2023 году. В этом семилетнем плане утверждена очень насыщенная программа, включая завершение сооружения комплекса NICA, создание глубоководного нейтринного телескопа на озере Байкал, Фабрику сверхтяжелых элементов, которая уже начала действовать. Надо думать о будущем, потому что сейчас в мире, прежде всего в Европе, научное сообщество продумывает стратегию на перспективу. Нынешняя фундаментальная физика - это такая область знаний, которая требует концентрации сил всех специалистов в мире. А мы являемся основной частью этой международной стратегии, поэтому должны продумывать и нашу стратегию на будущее, выходя за нынешнюю семилетку. Это значит - по крайней мере до 2030 года. Уже сегодня должны быть заложены основные идеи и основные принципы того, что мы будем делать в будущем. Поэтому 19 сентября состоялось первое слушание тех идей, тех проектов, которые представили члены международных рабочих групп. В них участвуют не только наши сотрудники, но и представители международного сообщества, в том числе члены нашего Ученого совета. Первый опыт такого слушания очень интересен. Потому что действительно рассматривались новые идеи, новые предложения. Они рисуют, с одной стороны, картину больших возможностей в нашем будущем. С другой стороны, ставят задачу выбора оптимального пути, выбора стратегии, которая могла бы быть реализована общими усилиями так же успешно, как мы реализуем нынешние проекты. Поэтому мы ждем сейчас после этих слушаний реакцию наших коллег, в том числе членов Ученого совета. Надо сказать, что наш Ученый совет состоит из выдающихся ученых. Здесь цвет, я бы сказал, мировой науки. Поэтому мы придаем очень большое значение тому, что они, выслушав предложения, сообщат нам своё мнение, дадут советы, рекомендации, и дальше мы уже можем их представить на рассмотрение и вынесение решения Комитету полномочных представителей правительств государств – членов нашего Института. Поэтому это очень интересный опыт. Вообще надо сказать, что очень интересно проходило заседание Ученого совета. Например, мы заслушали сообщение нашего итальянского коллеги, который связан с университетом в городе Пизе и с Национальным центром ядерной физики в Италии. Также мы выслушали сообщение о том, что наш Институт вместе с ЦЕРН в сотрудничестве с Национальным центром физики Италии стал фактически участником тех исследований, которые ведутся по обнаружению гравитационных волн. Оказывается, те приборы, которые мы сделали для того, чтобы их использовать для повышения стабильности пучков частиц, сталкиваемых на Большом адроном коллайдере, играют теперь крайне важную роль для обнаружения и фиксации нестабильности тех приборов, которые ищут гравитационные волны. Уже сейчас мы получаем сообщения, что эти приборы много чувствительнее, чем существующие самые лучшие сейсмические приборы. Они позволяют с высокой чувствительностью получать данные о тех фоновых эффектах, которые могут влиять в том числе на данные по обнаружению этих волн. Еще раз хочу сказать, что мы очень благодарны коллегам в мире, которые приезжают и отдают себя полностью анализу ситуации в нашей программе исследований и оказывают большую поддержку. Хочу пожелать всем нашим сотрудникам всех стран-участниц больших успехов. Материал подготовила Светлана КОЗЛОВА