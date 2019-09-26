Диплом почетного доктора За подготовку высококвалифицированных специалистов и большой вклад в развитие научного сотрудничества c Монголией члену-корреспонденту РАН, директору Лаборатории радиационной биологии Объединенного института ядерных исследований профессору Евгению Александровичу Красавину вручен диплом почетного доктора Отделения фундаментальных наук Монгольского государственного университета. Торжественная церемония вручения Е.А. Красавину диплома почетного доктора состоялась 16 сентября. В мероприятии участвовали известные монгольские ученые: члены ученого совета ОИЯИ заведующий Лабораторией Института физики и технологий Монгольской академии наук академик Баатар Цээпэлдорж, руководитель департамента Центра ядерно-физических исследований Монгольского государственного университета профессор Хуухэнхуу Гончигдорж и заместитель директора Лаборатории информационных технологий ОИЯИ, академик Очбадрах Чулуунбаатар. На церемонии также присутствовали научный сотрудник ЛРБ из Монголии Баярчимэг Лхагваа и ведущий инженер ОМС М. Г. Лощилов.

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