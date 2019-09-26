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Для изучения новых химических элементов Печать
26.09.2019 00:00

Уникальное оборудование, которое позволит изучить химические свойства 112, 113, 114 элементов Периодической таблицы Менделеева, этой осенью установят на Фабрике сверхтяжелых элементов Объединенного института ядерных исследований. Первые эксперименты начнут проводить в следующем году, сообщил директор Фабрики Сергей Дмитриев на XXI Менделеевском съезде, который состоялся в Санкт-Петербурге.

«Статистика на сегодня по 114 элементу (флеровий) достаточно мала, чтобы делать какие-то окончательные выводы. Мы должны повторить эти эксперименты на фабрике и дать окончательный ответ на вопрос, каково же поведение 114 элемента. Новый сепаратор обеспечит условия изучения свойств 112 (коперницкий), 113 (нихоний), 114 элементов», - рассказал Дмитриев в своем докладе. Он добавил, что для проведения исследований химических свойств элементов создается специальный сепаратор французского производства.

«Сепаратор практически готов и будет уже буквально в октябре-ноябре поставлен в Дубне. Мы планируем первые эксперименты уже на следующий год», - пояснил Дмитриев.

Фабрика сверхтяжелых элементов должна стать мировой базой для будущих исследований сверхтяжелых ядер и послужит закреплению приоритета России и всех стран-участниц ОИЯИ как лидеров в области синтеза и изучения свойств сверхтяжелых элементов.

Сейчас в крупнейших ядерно-физических центрах мира фактически начаты работы по синтезу 119-го, 120-го и 121-го элементов. ОИЯИ рассчитывает благодаря Фабрике сверхтяжелых элементов получить их первыми. Все химические элементы тяжелее урана получают в ядерных реакторах или синтезируют с помощью ускорителей при столкновении ядер других элементов.

Напомним, что за последние 20 лет в Объединенном институте ядерных исследований были открыты пять новых сверхтяжелых элементов, завершающих седьмой период таблицы Д.И.Менделеева, с номерами 114 (флеровий), 115 (московий), 116 (ливерморий), 117 (теннессин) и 118 (оганесон).
  		 
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