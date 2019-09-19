XXI Менделеевский съезд, состоявшийся в Санкт-Петербурге, стал ключевым событием Международного года Периодической таблицы химических элементов в России. В его работе приняли участие около 3 000 человек, в том числе 300 учёных из 52 стран мира, включая Нобелевских лауреатов, глав ведущих химических обществ мира, директоров научных институтов и глав научных фондов, которые представили свыше пяти тысяч докладов.

В торжественной церемонии открытия приняли участие председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев, заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова, Министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков, президент РАН Александр Сергеев. Свое приветствие в адрес участников Съезда направил Президент Российской Федерации Владимир Путин.

История Менделеевских съездов началась более 110 лет назад. Состоявшийся в Петербурге в 1907 году (год смерти Д.И. Менделеева) первый Менделеевский съезд был посвящён памяти великого русского учёного Д.И. Менделеева. Менделеевские съезды проводятся с интервалом в 4–5 лет в основных научных и культурных центрах России и определяют главные направления развития химической науки, образования и промышленности России.

Съезд, на котором обсуждаются вопросы общей и прикладной химии, считается в научном мире одним из главных мероприятий по химии. По словам делегатов, участие в съезде учёных, занимающихся исследованиями в различных разделах химии, позволяет посмотреть на фундаментальные вопросы со всех возможных сторон.

Работа на XXI Менделеевском съезде велась в десяти секциях на русском и английском языках, впервые в рамках съезда прошли семь англоязычных симпозиумов. Участники обсудили темы космоса, истории химии, электрохимии и другие научные вопросы.

Свои лекции на Съезде прочли ведущие ученые с мировым именем, среди которых академик Ю. Ц. Оганесян - научный руководитель Лаборатории ядерных реакций Объединенного института ядерных исследований. В своем выступлении на открытии съезда Юрий Оганесян проследил историю изучения «кирпичиков» атомов и синтеза новых элементов. Эти открытия были сделаны за те 150 лет, которые прошли со времени создания Периодической системы химических элементов и позволили дополнить таблицу новыми элементами.

В этот же день с докладами выступили лауреаты Нобелевской премии Жан-Пьер Соваж и Уильям Мёрнер, а также британский химик, популяризатор науки Мартин Полякофф.

Директор ЛЯР С. Н. Дмитриев является членом международного комитета XXI Менделеевского съезда, а также соруководителем научной секции съезда «Периодическая таблица и новые элементы». Доклады на съезде представили заместитель директора ЛЯР А.Г.Попеко и начальник сектора химии трансактинидных элементов Н.В. Аксенов, научные сотрудники лаборатории Г.А.Божиков, П.Штайнеггер и А.А. Астахов.