Ежегодная, 27-я по счету, Европейская школа по физике высоких энергий (ESHEP 2019) пройдет с 4 по 17 сентября в Санкт-Петербурге. Эти школы проводятся поочередно в одной из стран-участниц международных организаций: Европейского центра ядерных исследований (ЦЕРН, Женева) и Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ, Дубна), и в 2019 году местом проведения выбрана Российская Федерация.

Эта серия школ, хорошо известных также, как «Школы ЦЕРН - ОИЯИ», традиционно привлекает большое внимание научной молодежи благодаря серьезной научной программе, хорошо отработанному формату и тщательному подбору лекторов и лидеров дискуссий.

В работе школы примут участие около 100 слушателей из более чем 30-ти стран. Это, как правило, аспиранты, завершающие работу над своими диссертациями, которые были отобраны на основе их научного потенциала и участия в актуальных исследованиях. В качестве лекторов и лидеров дискуссий на школе выступят ведущие ученые - мировые специалисты по основным направлениям современной физики высоких энергий.

Традиционные лекции о научных программах и перспективах исследований в области физики высоких энергий и элементарных частиц будут представлены на школе генеральным директором ЦЕРН профессором Фабиолой Джанотти и директором ОИЯИ академиком РАН Виктором Матвеевым.

В рамках проведения школы также планируется специальное мероприятие - обсуждение роли фундаментальной науки в развитии современного общества с участием широкой общественности, слушателей школы, руководства ЦЕРН и ОИЯИ, представителей науки и финансирующих науку организаций. Это мероприятие в Санкт-Петербурге состоится 6 сентября в большом зале СПбНЦ РАН.

Программа мероприятия включает в себя публичную лекцию генерального директора ЦЕРН Фабиолы Джанотти, а также обсуждение с участием приглашенных гостей. Для участия в обсуждении приглашены: генеральный директор ЦЕРН профессор Ф.Джанотти, директор ОИЯИ академик РАН В.А.Матвеев, заместитель академика-секретаря и руководитель секции ядерной физики Отделения физических наук РАН академик РАН В.А.Рубаков, первый заместитель министра науки и высшего образования академик РАН Г.В.Трубников, президент НИЦ КИ член-корреспондент РАН М.В.Ковальчук, ректор СПбПУ академик РАН А.И.Рудской, ректор СПбГУ профессор Н.М.Кропачев.

Таким образом, вся серия Европейских школ по физике высоких энергий, которую организуют совместно ЦЕРН и ОИЯИ, на высоком уровне продолжает выполнять свою научную и культурную миссию, постоянно совершенствуя программу и формы общения со слушателями и общественностью.

В организации и поддержке школы 2019 года также принимают участие Министерство науки и высшего образования РФ, Российская академия наук и Национальный исследовательский центр «Курчатовский Институт».