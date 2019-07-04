Состоялось очередное заседание Смешанной российско-германской комиссии по научно-техническому сотрудничеству. Впервые за несколько лет на заседании комиссии председательствовали два заместителя министров - первый заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Григорий Трубников и статс-секретарь Федерального министерства образования и научных исследований Германии Георг Шютте.

Объединенный институт ядерных исследований на заседании представляли директор ОИЯИ академик Виктор Матвеев, вице-директор ОИЯИ и директор ЛФВЭ Владимир Кекелидзе и главный ученый секретарь ОИЯИ Александр Сорин.

Участники заседания отметили, что в этом году исполняется 10 лет Соглашению между Правительством Российской Федерации и Правительством Федеративной Республики Германия о научно-техническом сотрудничестве, а также созданной этим соглашением Комиссии.

«С удовлетворением отмечу значительный интерес представителей отечественных научно-исследовательских организаций, университетов, а также фондов поддержки научных исследований к нашей сегодняшней встрече», - подчеркнул глава российской делегации Григорий Трубников. Оба сопредседателя Комиссии отметили, что беспрецедентное количество участников заседания (более 70 экспертов из России и Германии) свидетельствует о значительном интересе научно-образовательных сообществ двух стран к дальнейшему развитию двустороннего научно-технического сотрудничества.

На встрече состоялся обмен актуальной информацией по вопросам государственной научно-технической политики России и Германии. Стороны с удовлетворением отметили позитивную динамику сотрудничества России и Германии, а также высокий интерес научно-образовательных сообществ двух стран к дальнейшему развитию двустороннего научно-технического сотрудничества. Участники заседания подчеркнули, что сотрудничество на основе указанного Соглашения вносит весомый вклад в развитие российско-германских отношений в целом.

В ходе заседания обсуждены результаты, а также сформулированы совместные планы реализации «Дорожной карты», подписанной двумя министрами 10 декабря 2018 года в Москве, по четырем направлениям документа: «Крупная исследовательская инфраструктура», «Приоритеты», «Молодые таланты», «Инновации, наука и общество».

Григорий Трубников и Георг Шютте подписали «Берлинскую министерскую декларацию о намерениях». Документ фиксирует взаимный интерес сторон в развитии сотрудничества в рамках проектов ПИК и NICA, в частности, в создании Международной организации по использованию нейтронов в научных исследованиях.

Решением СКНТС пролонгирован ряд специализированных соглашений по отдельным направлениям российско-германского научно-технического сотрудничества: о сотрудничестве в области морских и полярных исследований; об инновационных стратегиях и технологиях устойчивого развития в сфере охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов; о сотрудничестве в области лазерных исследований и лазерной техники, а также о сотрудничестве в области биологических исследований и биотехнологий (биоэкономика).