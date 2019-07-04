1 июля в Дубне, в Конгресс-центре Особой экономической зоны «Дубна», начала свою работу 69-я Международная конференция «Ядро-2019» по ядерной спектроскопии и структуре атомного ядра «Фундаментальные проблемы ядерной физики, ядра у границ нуклонной стабильности, высокие технологии».

69-ю Международную конференцию «Ядро-2019» проводит Объединенный институт ядерных исследований при поддержке Российской академии наук, Санкт-Петербургского государственного университета и Московского государственного университета. Председателем оргкомитета конференции является В.А. Матвеев - академик РАН, директор ОИЯИ, заместителями председателя - профессора В.Б. Бруданин и Ю.Э. Пенионжкевич, ученым секретарем - М.А. Науменкко.

Проведение этой традиционной и значимой конференции в Дубне является важным научным событием, выходящим за рамки обыденности ввиду огромного количества участников - более 300 человек. География конференции впечатляет - в ее работе принимают участие представители Азербайджана, Алжира, Беларуси, Болгарии, Бразилии, Вьетнама, Германии, Индии, Иордании, Ирана, Италии, Казахстана, Китая, Марокко, ОАЭ, Польши, России, Румынии, Словакии, США, Турции, Узбекистана, Украины, Финляндии, Франции, Чехии, Эстонии, ЮАР и Японии.

По словам организаторов, целью конференции является обсуждение последних результатов экспериментальных исследований свойств атомных ядер и механизмов ядерных реакций, теории атомного ядра и фундаментальных взаимодействий, теории ядерных реакций, а также применения методов ядерной физики в смежных областях науки и техники.

Пятидневная программа конференции включает пленарные заседания с приглашенными и обзорными докладами, секционные параллельные заседания с оригинальными сообщениями и постерные сессии. Безусловно, конференция имеет большое значение для аспирантов, преподавателей вузов и сотрудников университетов, где есть кафедры ядерной физики. На ней практически всем участникам предоставляются устные или постерные доклады, что важно для молодых ученых. Это хорошая площадка для общения специалистов и ученых из всех учебных заведений России с ведущими учеными России и других стран.

Подготовила Ольга ШАРОВА