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Развитие сотрудничества Печать
06.06.2019 00:00

Объединенный институт ядерных исследований с рабочим визитом посетила делегация из города Хэфэй Китайской Народной Республики. Одна из основных целей визита делегации - развитие сотрудничества с ОИЯИ в сфере ускорительной техники и радиационной медицины.

Директор Лаборатории радиационной биологии член-корреспондент РАН Е.А.Красавин познакомил гостей с направлениями научных исследований ЛРБ в области биофизики и протонной терапии. Китайская сторона высоко оценила экспертизу ОИЯИ в области ускорительной физики и выразила надежду на дальнейшее укрепление связей и реализацию новых проектов, особенно в свете строительства в Хэфэе ионного медицинского центра.

Также китайская сторона выразила заинтересованность в расширении научных связей в рамках проекта NICA. В качестве нового перспективного направления развития взаимодействия стороны отметили обмен научными визитами молодых ученых между ОИЯИ и научными центрами Хэфэя.

Члены делегации ознакомилась с объектами научной инфраструктуры ОИЯИ, посетили фабрику сверхпроводящих магнитов и строящийся комплекс коллайдера NICA в Лаборатории высоких энергий, а также ознакомились с возможностями и перспективами развития Медико­технического комплекса Лаборатории ядерных проблем.
  		 
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