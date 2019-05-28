17 мая Объединенный институт посетил Юн Кью Пан, президент Азиатско-Тихоокеанского центра теоретической физики, который прибыл в наукоград в сопровождении координатора по сотрудничеству APCTP - ОИЯИ Джи Хеон Ким.

Азиатско-Тихоокеанский центр теоретической физики(APCTP) - это международная неправительственная исследовательская организация, объединяющая 17 стран Азиатско-Тихоокеанского региона, страной местопребывания которой является Южная Корея.

Программа визита была достаточно обширной, и началась она с обзорной лекции об Объединенном институте ядерных исследований и научной деятельности, которая ведется в его стенах. Гости посетили Лабораторию физики высоких энергий, где ознакомились с ходом работ по реализации мега-проекта NICA, а также Фабрику сверхтяжелых элементов в Лаборатории ядерных реакций. Состоялась встреча с руководством Лаборатории теоретической физики, на которой обсуждались возможности развития кооперации, в частности, расширение участия молодых корейских ученых в научных школах ЛТФ.

В завершение визита состоялась встреча делегации с руководством ОИЯИ во главе с директором Института академиком В. А. Матвеевым. Стороны отметили высокий уровень сотрудничества ОИЯИ с Азиатско-Тихоокеанским центром теоретической физики, которое ведется, начиная с 2007 года.

Интенсивно развиваются и связи Института с Республикой Корея, примером этого служит подписанное в апреле этого года соглашение с Университетом Кореи в области ускорительной техники и ядерной физики, имеющее целью поддержку кооперации Лаборатории ядерных реакций с проектом RAON.

Стороны обсудили направления расширения сотрудничества как в области теоретической физики, так и в более широком формате, учитывая большие возможности для кооперации в рамках проектов ОИЯИ.

Встреча завершилась подписанием важного для обеих сторон документа - Плана сотрудничества в области совместных научных исследований, академического обмена и подготовки молодых кадров. Цель этого соглашения - наращивать и укреплять научно-техническое сотрудничество ОИЯИ - Корея, которое, в свою очередь, даст импульс для развития научных связей Азиатско-Тихоокеанского региона со странами-участницами и странами-партнерами Объединенного института ядерных исследований.

«Для нас, для Азиатско-Тихоокеанского центра теоретической физики, сегодня замечательный день - состоялось подписание соглашения о сотрудничестве с Объединенным институтом ядерных исследований - передовым научно-исследовательским центром, – подчеркнул Юн Кью Пан после подписания этого важного договора сотрудничества. - Помимо того, что оговорено в этом соглашении, в будущем мы намерены работать над дальнейшим расширением нашего взаимодействия с вашим высококлассным Институтом».

По материалам www.jinr.ru

Фото Елены Пузыниной