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Первая базовая установка ОИЯИ Печать
23.05.2019 00:00

14 декабря 1949 года произошло историческое событие - состоялся запуск синхроциклотрона - первой базовой установки Объединенного института ядерных исследований, реконструированной впоследствии в фазотрон. Пятнадцатого мая в Лаборатории ядерных проблем ОИЯИ состоялся семинар, посвященный 70-летию синхроциклотрона.

В 1948 году на правом берегу Волги, рядом с поселением «Большая Волга», был образован научный центр, получивший название Гидротехнической Лаборатории (ГТЛ) АН СССР. Фактически это был филиал Лаборатории №2, которой заведовал в Москве Игорь Васильевич Курчатов. По настоянию Курчатова в Лаборатории №2 была начата разработка синхроциклотрона.

В ней организовали ускорительный отдел под руководством М.Г. Мещерякова, призванный в кратчайший срок создать действующую модель будущего синхроциклотрона и проверить на ней принцип автофазировки, открытый в 1944 году В.И.Векслером и лежащий в основе работы всех циклических ускорителей высоких энергий.

Запуск синхроциклотрона состоялся в рекордные сроки - 14 декабря 1949 года. Это было историческое событие, положившее начало развитию новой области научных исследований - физики частиц высоких энергий.

До 1953 года синхроциклотрон оставался крупнейшим ускорителем в мире. В 1953 году после увеличения диаметра полюсов магнита синхроциклотрона до шести метров и существенной реконструкции его высокочастотной системы был введен в действие протонный вариант ускорителя на энергию протонов 680 МэВ.

В 1953 году ГТЛ получила статус самостоятельного академического института - Института ядерных проблем АН СССР. В 1956 году ИЯП, войдя в состав ОИЯИ, стал называться Лабораторией ядерных проблем. Директором лаборатории был избран В.П. Джелепов, возглавлявший бессменно ЛЯП до 1988 года. Синхроциклотрон ЛЯП стал первой действующей базовой установкой ОИЯИ, а начиная с 1963 года, по общему признанию, это был лучший синхроциклотрон в мире.
  		 
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