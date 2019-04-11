Еще одно знаменательное событие в ОИЯИ было приурочено ко дню рождения Объединенного института ядерных исследований, которому 26 марта исполнилось 63 года, -- открытие аллеи имени академика Польской академии наук Анджея Хрынкевича.

Как отметил вице-директор ОИЯИ Михаил Иткис, существует очень хорошая традиция называть именами известных ученых аллеи и улицы в нашем городе и на территории Объединенного института ядерных исследований.

Анджей Хрынкевич в свое время (середина и конец шестидесятых годов прошлого века) занимал пост вице-директора Объединенного института и в течение многих лет (почти 20) был полномочным представителем Республики Польша в ОИЯИ.

- Хотелось бы особенно отметить его роль в самые трудные годы для Института, девяностые, когда не было финансирования, когда было очень трудно создавать что-то новое. Он неустанно говорил: «Польша выполняет все свои обязательства перед ОИЯИ, как и Россия, и я требую, чтобы все остальные страны точно так же выполняли свои обязательства перед Объединенным институтом», - напомнил Михаил Григорьевич.

Именно Анджей Хрынкевич, когда бюджет Института благодаря усилиям всех стран стал наполняться, сказал пророческие слова о переходе к этапу развития ОИЯИ и, соответственно, об увеличении взносов стран-участниц. Шел 2005 год.

Это был мощный толчок, одним из результатов которого стало и открытие Фабрики сверхтяжелых элементов ЛЯР, состоявшееся в тот же день, что и открытие аллеи. Кстати, аллея проходит вдоль стен Лаборатории ядерных реакций, где трудился именитый польский ученый и организатор науки.

Из биографии профессора Хрынкевича. Выдающийся польский физик и организатор науки, академик Польской академии наук Анджей Хрынкевич, вице­директор ОИЯИ с1966 по 1968 г., трижды лауреат премии Государственного совета по атомной энергии Польши, почетный доктор ОИЯИ.

С 1963 по 1968 годы профессор активно участвует в совместных научных исследованиях в Объединенном институте ядерных исследований, с 1966­го ­ избирается вице­директором Института, с 1970 года работал в составе Ученого совета ОИЯИ и с 1991 года ­ Полномочным представителем правительства Республики Польша в ОИЯИ. Принимал активное участие в разработке нормативных документов, регулирующих деятельность Института, внес большой вклад в развитие международного сотрудничества.

Научные интересы выдающегося ученого с мировым именем были связаны с ядерной спектроскопией и сверхтонкими взаимодействиями. Им опубликовано более 160 научных работ, в том числе около 110 в журналах, пользующихся мировой репутацией. Под его научным руководством выполнены 44 кандидатских работы, восемь его учеников защитили докторские диссертации, девять стали профессорами.

Награжден российскими орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, польскими орденами: Крестом польской Армии Крайовой и Командорским крестом со звездой ордена Возрождения Польши.

Полномочный представитель Республики Польша в ОИЯИ Михаэль Валигурски, президент польского общества медицинской физики, выступая на торжественной церемонии открытия аллеи имени своего соотечественника, напомнил основные моменты биографии польского ученого, отметив, что и в периоды сложных взаимоотношений между нашими странами сотрудничество польских и российских физиков в дружественной атмосфере Дубны не прекращалось, и выразил благодарность дирекции Института за поддержку инициативы.

Академик Российской академии наук Юрий Оганесян в своем выступлении отметил, что очень счастлив участвовать в церемонии открытия аллеи имени и памяти талантливого ученого Анджея Хрынкевича.

Перед тем, как закрывавшую именную табличку-указатель с названием аллеи ткань сняли, вице-директор Объединенного института Михаил Иткис напомнил, что много лет представители Дубны всегда на всех мероприятиях повторяют фразу, что Дубна - это наш общий дом на берегу великой русской реки Волги.

- Есть некоторые споры, кто первый это сказал, но мы ее слышали от профессора Анджея Хрынкевича. Так что это, действительно, наш общий дом, в котором появилась аллея его имени, - заключил Михаил Григорьевич.

Татьяна КРЮКОВА

Фото Елены ПУЗЫНИНОЙ