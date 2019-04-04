День 25 марта 2019 года стал еще одной знаменательной датой и для Объединенного института ядерных исследований, и для мировой науки в области ядерной физики в целом. Торжественная презентация Фабрики сверхтяжелых элементов состоялась в рамках весенней сессии Комитета полномочных представителей правительств государств-членов ОИЯИ. Как отметил министр науки и высшего образования РФ, председатель КПП Объединенного института Михаил Котюков, у нас существует хорошая традиция: вовремя вводить крупные научные установки и обеспечивать на них запуск серьезных масштабных научных экспериментов. - Проект Фабрики сверхтяжелых элементов значим не только для российской, но и общемировой науки, это первая такого уровня установка в мире, которая как раз должна позволить синтезировать новые элементы с еще большей интенсивностью и уже на базе отработанных здесь технологий. Проект позволит нам развивать те преимущества, которые у нас есть. В Дубне должны проводиться работы не только по фундаментальным исследованиям, которые завершаются, как правило, научными публикациями, но также важно работать в связи с задачами развития новых секторов экономики, новых секторов промышленности, работать над созданием новых материалов, над созданием новых технологических решений. Виновник торжества директор Лаборатории ядерных реакций Сергей Дмитриев, встречая членов КПП и почетных гостей у экспериментального корпуса, подчеркнул знаменательность события для ОИЯИ, для Лаборатории. - За многие годы у нас впервые вводится крупнейший объект – это новый экспериментальный корпус, и самое главное – сердце фабрики сверхтяжелых элементов – новый ускоритель ДЦ 280, который по своим параметрам, интенсивности превосходит все, что сегодня есть в других мировых центрах в этой области. И это открывает совсем новые возможности и в синтезе новых элементов, и в изучении их свойств, а это один из самых фундаментальных вопросов, - акцентировал Сергей Николаевич. Рождение нового ядра Если говорить совсем простым языком, чтобы произошла реакция синтеза, например, 119 элемента, используется уникальнейшая мишень берклия (у него 97 протонов), облучается титаном (у титана 22 протона). 22 + 97 получается 119 элемент. Но чтобы эти два ядра слились, нужно преодолеть кулоновский барьер (потенциальный барьер для атомных ядер, которые заряжены положительно, для того, чтобы сблизиться друг с другом для возникновения притяжения). Здесь очень большая кулоновская сила, поэтому физики разгоняют титан до одной десятой скорости света, чтобы у него энергия была выше кулоновского барьера, и два ядра столкнулись. Дальше должно произойти 10 в 36-й степени столкновений двух ядер, чтобы получился новый элемент. Новый ускоритель ДЦ-280 будет давать по меньшей мере 10 в 14-й и мишень порядка 10 в 18-й степени, этого недостаточно. Значит, нужно облучать как минимум 5 на 10 в 6-й степени секунд, чтобы получить нужное количество столкновений для одного события рождения нового ядра. - Вот для чего нужны высокие интенсивности, высокие энергии пучка. Синтезировать пробные элементы мы начнем уже до лета, а реальным синтезом сверхтяжелых займемся уже в конце осени. Первым будет синтезирован 120 элемент (калифорний плюс титан), - поделился директор Лаборатории ядерных реакций Сергей Дмитриев. Практическое применение Кстати, в процессе реализации проекта рождается очень много идей, например, здесь выпускается трековая мембрана, уникальная и единственная в России. Имеются три стенда (тоже единственные в России), и вся микроэлектроника для космоса проходит тестирование на ускорителях Лаборатории ядерных реакций, которые созданы для синтеза новых ядер. На сегодня три тысячи часов из 6 тысяч в общей сложности Лаборатория тратит на тестирование микросхем для космоса. 10 из 118 элементов открыты в ОИЯИ Директор ОИЯИ академик Виктор Матвеев, отмечая большое праздничное событие для Института, обратил внимание членов КПП и почетных гостей, что в Периодической системе элементов Менделеева сначала было 63 химических элемента, сейчас она насчитывает 118. - Из них силами ученых нашего Института открыто 10 новых химических элементов. А за последние годы только пять самых тяжелых, которые полностью заполняют 8 период таблицы. Конечно, это огромный успех ОИЯИ, нашего многонационального коллектива и тех людей, которые стоят у истоков исследований: и академика Георгия Николаевича Флерова, и академика Юрия Цолаковича Оганесяна, возглавляющего эти исследования сейчас. Их имена на все времена сохранены в наименовании элементов - флеровий, оганесон. Элемент 115 назван московием в знак благодарности московскому региону, где предоставлены замечательные условия для работы нашего Института. Впервые в истории имя химическому элементу дало имя ныне здравствующего лидера этих исследований, научного руководителя ЛЯР Юрия Цолаковича Оганесяна. Мы чрезвычайно благодарны и низко кланяемся коллективу ЛЯР, который провел уникальные исследования и создал новый инструмент – первую в мире фабрику сверхтяжелых элементов, сердцем которой стал уникальный мощный циклотрон ДЦ-280, - заключил Виктор Анатольевич. Запуск – в прямом эфире Академик Юрий Оганесян назвал Фабрику уникальным сооружением, назвал тех, кто принимал участие в его создании. Конечно, это несколько коллективов под руководством главного инженера ЛЯР Георгия Гульбекяна (он автор проекта и руководитель работ по созданию ускорителя тяжелых ионов нового поколения). Это Сергей Богомолов, отвечающий за сектор ионных источников, Николай Осипов, начальник конструкторско-технологического отдела, начальник ТОСЭ АФУ Сергей Пащенко, начальник научно-технологического отдела ускорителей Игорь Калагин, главный инженер ОИЯИ Борис Гикал. - Они сделали это дитя, они уйдут, а придут совсем молодые, которые 20 лет, как мы думаем, будут работать на этой машине. А уроки, которые мы вынесли: в ОИЯИ могут быть созданы комплексы на уровне мировых стандартов и фабрика сверхтяжелых - только один из них, - сказал Юрий Цолакович. Все внимание собравшихся в конференц-зале ЛЯР приковано к монитору. - Циклотрон ДЦ-280 запустить в работу! – скомандовал директор ОИЯИ Виктор Матвеев - …Пучок на люминофоре перед раздаточным магнитом, дальнейший путь его в зал, где будет уже новый газонаполненный сепаратор, но это не сегодня. Ускоритель запущен! – прокомментировал происходящее на экране директор Лаборатории ядерных реакций. Татьяна КРЮКОВА Фото Елены ПУЗЫНИНОЙ