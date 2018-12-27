В уходящем году дубненское предприятие ГосМКБ «Радуга» имени А.Я. Березняка» - одно из ведущих предприятий АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», приняло участие в трех международных выставочных форумах - военно-техническом форуме «АРМИЯ-2018», проходившем в Кубинке, выставке гидроавиации «Гидроавиасалон-2018» в Геленджике, а также в масштабном международном форуме в Чжухае (Китай), который завершил свою работу в ноябре. Представленные на стендах образцы ракетной техники, как и большинство разработок ГосМКБ «Радуга», можно назвать ключевыми в создании ракетного вооружения в целом. За годы работы в качестве головного разработчика предприятием проведены опытно-конструкторская разработка, испытания, передача в серийное изготовление и эксплуатацию более 50 типов и исполнений крылатых ракет различного класса и назначения, в том числе семь из них - за последние десять лет. При этом большинство разработок, как мы уже сказали, были ключевыми в создании ракетного вооружения. Так, ударные ракеты Х-20, К-10С, КСР-5 и Х-22 авиационного базирования превратили отечественную бомбардировочную и военно-морскую авиацию в ракетоносную. Ракеты семейства Х-55, разработанные и сданные в эксплуатацию в кратчайшие сроки, придали принципиально новое качество отечественной Дальней авиации, послужив основой ее превращения в одну из вершин триады стратегического сдерживания. Благодаря разработке ракет Х-28, Х-58, Х-59, Х-59М фронтовая авиация стала ударной ракетоносной. Ударные противокорабельные комплексы с ракетами П-15 и «Термит» стали основой создания нового, не имевшего аналогов в мире класса кораблей ВМФ - ракетных катеров, а ударные противокорабельные ракеты комплекса «Москит» на десятилетия обогнали разработки ведущих аэрокосмических фирм других стран. По скорости, высоте полета и весу боевого снаряжения они при принятии на вооружение не имели аналогов в мире. «Беспилотные торпедоносцы», крылатые ракеты 85Р, стали основным противолодочным и ударным вооружением массовых противолодочных кораблей ВМФ. Разработки последних лет в классе автономного высокоточного оружия большой и средней дальности обеспечили высшему военно-политическому руководству страны аргумент стратегического неядерного сдерживания. За большой вклад в разработку и создание специальной техники АО «ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка» награждено орденом Октябрьской Революции. Коллективу предприятия дважды объявлялась благодарность Президента Российской Федерации - в 2001 и 2011 годах. Двадцати разработкам присвоены Ленинские и Государственные премии, 36 сотрудников стали лауреатами Ленинских и Государственных премий, 12 работников предприятия стали лауреатами Государственной премии Российской Федерации и премии Правительства Российской Федерации, 788 человек награждены орденами и медалями. Предприятие выступает активным участником военно-технического сотрудничества с зарубежными странами. Изделия, разработки предприятия и техническая документация для организации серийного производства поставляются за рубеж с 1959 года. Комплексы и системы вооружения воздушного (противорадиолокационные ракеты Х-28Э и Х-58Э, комплексы ракетного оружия «Овод-МЭ» с ракетами Х-59МЭ), морского (противокорабельные комплексы с ракетами П-15У, П-21, П-22, комплексы ракетного оружия «Москит-Е» и «Москит-МВЕ» с ракетами 3М-80Е, 3М-80МВЕ) и наземного базирования (самоходные противокорабельные комплексы «Рубеж-Э» с ракетами П-21 и П-22) получили высокую оценку специалистов в более чем двух десятках стран. Практически все изделия разработки ГосМКБ «Радуга» до настоящего времени находятся на вооружении стран-импортеров. За вклад в области разработки экспортно-ориентированной продукции военного назначения решением Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству с иностранными государствами АО «ГосМКБ «Радуга» им. А. Я. Березняка» неоднократно становилось лауреатом Национальной премии «Золотая идея». Выставочная деятельность предприятия и участие в международных авиакосмических салонах во многом способствует сотрудничеству с иностранными партнерами. Так, например, только в Международном военно-техническом форуме «Армия-2018» приняли участие более сотни иностранных делегаций. Отечественное вооружение представили около полутора тысяч предприятий, в том числе предприятия Корпорации ТРВ, в которую входит АО «ГосМКБ «Радуга». Местом проведения международного форума стал Конгрессно-выставочный центр Вооруженных сил Российской Федерации «Патриот», там же, на его территории, расположился постоянно действующий демонстрационный центр. В нем в рамках постоянно действующей экспозиции корпорации «Тактическое ракетное вооружение» представлены перспективные изделия ГосМКБ «Радуга» - Х58УШК и Х59МК, а также представлена история создания высокоточного оружия предприятия. Экскурсии и показы экспозиции проводятся в течение всего года для российских и иностранных посетителей и делегаций. На Гидроавиасалоне в Геленджике в этом году была представлена противокорабельная ракета авиационного базирования Х59МК, а на экспозиции авиационного салона в Китае - модели перспективных ракет Х59МК и Х58УШКЭ. Наши изделия, отмечают специалисты ГосМКБ «Радуга», традиционно вызывают большой интерес у иностранных партнеров. Разработка и внедрение передовых технологий невозможны без создания и постоянного совершенствования лабораторно-испытательной базы. На сегодняшний день на предприятии создана база, обеспечивающая проведение практически полного спектра наземных испытаний по созданию нового высокоточного оружия и модернизации существующих образцов. ГосМКБ «Радуга» ведет значительный объем научных исследований и экспериментов, в том числе за счет собственных средств, что позволяет перейти к опытно-конструкторским работам по созданию ракет нового поколения. Анна СУХАЯ Фото автора