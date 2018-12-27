Директор ОИЯИ академик Виктор Матвеев на традиционном подведении итогов в последние дни уходящего года подчеркнул, что идет к завершению второй год нового семилетнего плана Института. Весь год шла интенсивная работа по реализации планов семилетки, очень амбициозных планов, о которых газета «Встреча» в течение года уже рассказывала своим читателям, но подытожим. НИКА. Голод на молодые таланты - Если говорить о наиболее главных наших проектах, то флагманский - это, конечно, сооружение сверхпроводящего ускорительного комплекса НИКА, коллайдера со встречными пучками тяжелых ионов для изучения физики уникального состояния ядерной материи, которое, как мы, физики, верим, было образовано в результате Большого взрыва, давшего начало жизни нашей Вселенной. Работа над проектом сложная, на самом современном уровне, привлекает внимание всего мира. Конечно, здесь мы опираемся на тесные партнерские отношения с институтами России, стран-участниц ОИЯИ и вообще на мировой опыт, - отметил Виктор Анатольевич. НИКА – проект, который реализуется на протяжении ряда лет, он требует больших интеллектуальных сил, поэтому очень важное значение придается подготовке молодых специалистов. - Надо сказать, что сейчас мир испытывает голод на молодые таланты, поэтому мы понимаем, что должны создавать такие условия для работы, которые бы их привлекали. В первую очередь дать возможность получить образование на самом высоком уровне, причем не только для ученых, но и для инженеров, которые уже сейчас владели бы самыми современными, новыми технологиями, - делится В.А.Матвеев. - Поэтому мы, следуя инициативе Юрия Цолаковича Оганесяна, вместе с дубненским университетом работаем по развитию высшей инженерной школы. Это новая инициатива, проект, важность которого осознали многие, и мы сейчас получаем помощь от ведущих научных центров России, стран-участниц ОИЯИ. Кроме того, большой вклад сделал Институт в работу по созданию лицея для талантливых детей. Вместе с коллегами из города, - заключил академик Матвеев. Фабрика сверхтяжелых: в ожидании тестового эксперимента Уникальнейший объект – фабрика сверхтяжелых элементов. В настоящее время, как акцентирует директор ОИЯИ, была получена очень важная лицензия, которая позволяет уже в самое ближайшее время провести испытания этого научного комплекса вместе с наиболее мощным, созданным для этой области исследований, циклотроном ДЦ-280. Причем он делается для Фабрики, и это могло быть создано только в ОИЯИ, имеющем огромнейший опыт и подготовленных специалистов. - Думаем, что в первый месяц нового года проведем первый тестовый эксперимент, а к концу 2019 подготовимся, и начнется атака на главную проблему, связанную с осознанием границ нашего материального мира, с ответом на вопрос – существует ли сверхтяжелый элемент под номером 119. То есть очень амбициозная задача, попытка ответить на вопрос, а есть ли что-нибудь за пределами седьмого периода таблицы элементов Менделеева, - сказал Виктор Анатольевич. Межгалактический нейтрино, нейтринная астрономия Еще один уникальный, привлекающий сейчас внимание всего мира проект ОИЯИ – создание глубоководного нейтринного телескопа на озере Байкал. В этом году был введен третий кластер фотоприемников на глубину больше одного километра в месте, где расположен детектор. И сейчас есть серьезные основания ожидать, что в космосе происходят очень экстремальные процессы, дающие начало нейтрино сверхвысоких энергий, и на наших глазах, может быть, рождается новая отрасль в науке - нейтринная астрономия, которая может сказать об эволюции Вселенной, об эволюции материи во Вселенной в экстремальных условиях. Это даже больше, чем нам дают обычные оптические и радиотелескопы. Сейчас уже три кластера фотодетекторов получают данные, ведутся исследования в реальном режиме времени по поиску, изучению и анализу событий, которые вызвало нейтрино сверхвысоких энергий, исходящих не из нашей галактики. Возможно, межгалактического происхождения. - А мы двигаемся дальше, и мир с удивлением смотрит, с какой же энергией мы развиваем это направление. Здесь наши талантливые ученые демонстрируют уникальные способности высокими темпами, потому что это востребовано мировой наукой, - заключил Виктор Анатольевич. ГОВОРУН – девятый в рейтинге Создан и запущен уникальный суперкомпьютер в Дубне, в Лаборатории информационных технологий, который получил имя Николая Николаевича Говоруна, одного из талантливых ученых, создававших эту лабораторию. Сейчас суперкомпьютер «Говорун» занял в международном рейтинге 9 место. И уже сейчас многие ученые из России и других стран работают на нем, моделируют те ядерные процессы, которые потом экспериментально будут изучаться на коллайдере НИКА. Теоретики ОИЯИ – ведущая лаборатория мира Теоретическая школа ОИЯИ, начало которой положили Д.И.Блохинцев, Н.Н.Боголюбов и многие другие талантливейшие ученые, стала ведущей лабораторией мира в области теоретической физики. - Так что, думаю, мы должны с большим оптимизмом смотреть в будущее, верю, что задачи, которые перед нами были поставлены Комитетом полномочных представителей по созданию новой передовой базы экспериментальных исследований в области фундаментальной физики, конденсированных сред, в области развития и использования инновационных идей, будут решены, - уверен руководитель ОИЯИ. Соответствовать потребностям будущего Очень важные работы были проведены по модернизации и повышению качества парка спектрометров на импульсном реакторе ИБР-2. Сейчас реактор выходит в число наиболее современных установок этого типа, но, тем не менее, уже сейчас надо думать о далекой перспективе Института. Специальная международная группа ученых трудится над разработкой долгосрочной программы развития ОИЯИ до 2030 года и дальше, потому что уже сейчас надо понимать, куда двигаться в ближайшие годы, для того чтобы соответствовать потребностям будущего. - Над этим работают сейчас все крупнейшие научные центры мира. И мы в том числе направили наши предложения по стратегии развития физики элементарных частиц в международные комитеты, которые созданы в Европейском институте ядерных исследований. Она глобальна – не может развиваться и прогрессировать в отдельных центрах, это может только международный мировой прогресс. Идеи, которые выдвигают наши ученые, чрезвычайно современны, даже обгоняют время, и комитеты с большим интересом их изучают, - подытожил Виктор Анатольевич. Аттестация научных кадров В этом году ОИЯИ реализует решение, которое было принято правительством РФ о предоставлении Институту права самостоятельно формировать систему аттестации научных кадров, самостоятельно присуждать научные степени кандидатов, докторов наук. Директор ОИЯИ уверен, что это имеет важное значение, потому что Институт международный и то, над чем он сейчас работает, это единственная возможность, прецедент создания международной системы аттестации. Открытая область действия для всех В соответствии с рекомендацией полномочных представителей в течение этого года подводятся итоги 25-летнего этапа развития ОИЯИ, называемого новой эрой. Ее начало было положено тогда, когда в результате серьезных политических и экономических сдвигов в мировом масштабе изменился характер нашего Института. В первую очередь появилась новая Россия, которая стала страной, предоставившей блестящие условия для работы ОИЯИ. Подписаны новые соглашения со странами-участницами, их, вошедших в Институт в качестве независимых государств, стало 18, появилось понятие ассоциированных членов – их 6, так что в ОИЯИ под одной крышей трудятся ученые и специалисты из 24 стран. Это уникальное объединение сил, интеллекта, культуры многих народов. Может, именно благодаря этому главный лозунг ОИЯИ - «Наука сближает народы». - И наш опыт за эти 25 лет и в предыдущие годы говорит о том, что международное сотрудничество - одна из высших ценностей современного мира, человечества, ценность, которая не вне политики, а над ней, потому что именно такое творческое содружество ученых дает возможность извлекать знания самым эффективным образом. Учит всех нас, что мирное сотрудничество - это столбовая дорога к прогрессу во всем мире. Все, что мы достигаем: новые знания, новые технологии - это не только для стран-участниц ОИЯИ, а для всего человечества. Это открытая область действия для всех, - уверен В.А.Матвеев. Расширяется география сотрудничества, привлекаются другие страны и большие международные организации к участию в работе в ОИЯИ. Совсем недавно, например, была подписана дорожная карта о десятилетнем плане сотрудничества между Россией, включая ОИЯИ, и Германией. Речь идет о проекте FAIR, реализуемом в Дармштадте, и НИКА в Дубне, как о фактически едином международном проекте, который распределен в мире в двух этих центрах. Подписана дорожная карта между Россией и Францией, которая предусматривает более глубокую, чем в настоящее время, интеграцию и взаимодействие ученых и ведущих специалистов центров Франции с ОИЯИ. Впрочем, в Институт приезжают, конечно же, со всего мира, и формы взаимодействия здесь самые разные. Что значит мост для ОИЯИ? - Меня часто спрашивают, какую роль играет для Института мост. Мост - это большое достижение, приятно было видеть, как он создавался на самом передовом технологическом уровне, можно гордиться, что у нас есть такие строители. Мост не только соединил правобережную и левобережную части города, он фактически стал символом того, что у города имеются прекрасные перспективы развития, то есть он символ развития города. Я был удостоен чести вместе с главой города и председателем городского Совета депутатов быть среди тех, кто первым прошел по этому мосту с одного берега на другой. Дойдя до середины моста, взглянул на город, насколько же он красив! И понял, что работать и жить в Дубне - большая честь для нас и надо сделать все, чтобы город развивался, радовал жителей и привлекал сюда молодые таланты. Там родилась мысль: то, что мы создаем в Институте - и комплекс НИКА и Фабрика сверхтяжелых элементов - все должно быть так же прекрасно, как этот мост, новый импульс развития города и науки, - подытожил директор ОИЯИ академик Виктор Матвеев. Татьяна Крюкова