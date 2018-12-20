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Оборудование для двух АЭС Печать
20.12.2018 00:00

В декабре приборный завод «ТЕНЗОР» сосредоточил основные силы на выполнении важных заказов для двух атомных электростанций: Ленинградской и Белорусской.

Завершающие поставки для второго энергоблока ЛАЭС включают 44 ППКП. Это приборы  приёмно-контрольные пожарные, предназначенные для использования в автоматизированных системах контроля и управления различными технологическими процессами на промышленных объектах, а также для систем обнаружения и тушения пожаров, систем противодымной защиты зданий и сооружений. В общий объем заказа входят также комплектующие изделия компаний-партнеров АО «ТЕНЗОР», запасные части, инструменты и принадлежности (ЗИП).

По второму, долгосрочному контракту сотрудничество продолжится и в следующем году. «ТЕНЗОР» изготавливает оборудование для строящейся Белорусской АЭС и направляет его монтажным организациям: АК «ЭСКМ», ООО «Электровыпрямитель», ООО «ТРЕК электрик», ООО «Смартпроект».

- Сейчас все основное производство приборного завода работает с полной загрузкой. В течение года крупные партии наших изделий уже поступили и на Ленинградскую, и на Белорусскую атомные станции. В рамках заключенных договоров наши партнеры получили и КСО - комплексы специального оборудования (контролеры), и АПТС - аппаратуру программно-технических средств контроля, и БОП - блоки оповещения (световой и звуковой сигнализации). У нас высокие требования и к срокам исполнения заказов, и к качеству продукции, так что организуем производственный процесс с учетом всех требований контрактов, – рассказал первый заместитель генерального директора - директор по производству Сергей Самойлов.
  		 
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