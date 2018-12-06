Международный семинар «Физика и лирика: мировой опыт и реальности науки и литературы стран Содружества»», открывший традицию подобных научных семинаров на дубненской земле, работал в течение двух дней. Напомним, Дубна, ОИЯИ стали площадкой второго этапа масштабного семинара, первая часть которого завершилась ранее в Баку. Как отметил директор Объединенного института академик Виктор Матвеев, открывая семинар и приветствуя азербайджанскую делегацию во главе с академиком Габиббейли и коллегами, представляющими различные направления деятельности, где физика и лирика сливаются вместе, жизнь показывает, что международное сотрудничество - одна из величайших ее ценностей, помогает достичь прогресса и получить важнейшие результаты во всех направлениях. - Дуэль физиков и лириков не исчезает, каждый раз появляется в новом качестве. В университете нас учили, что познание законов природы начинается с познания диалектики. А что в ней главное? Единство и борьба противоположностей. Вот и судите, чего между физикой и лирикой больше: противоположностей или единства, - подчеркнул Виктор Анатольевич. Один из инициаторов семинара вице-президент Национальной академии наук Азербайджана Иса Габиббейли в своем выступлении проследил, откуда начинается проблема физиков-лириков. - Как известно взаимосвязь науки и литературы существует с давних времен, а дискуссия между физиками и лириками началась с 1959 года, когда «Комсомольская правда» напечатала письмо инженера-физика Полетаева и писателя-публициста Эренбурга. С этого начался диалог, который продолжила «Литературная газета». Физики настаивали, что для развития общества важен научный потенциал, а лирики хотели сказать, что для формирования нового общества, нового мышления большое значение имеет лирика. Остроту проблемы сняли великие физики Эйнштейн и Ландау - лауреаты Нобелевской премии, - отметил академик Габиббейли. Эйнштейн в свое время сказал, кто не может участвовать в эксперименте поэзии, тот не может развивать точные науки, кто не знает искусство и литературу, не может развивать на высоком уровне физику, потому что лирика дает вдохновение, развивает воображение. А Лев Ландау, который, кстати, родился в Баку, много внимания уделял литературе, дружил с писателями и музыкантами, говорил: «Физик, не воспринимающий поэзии, искусства - плохой физик». - А мы в Азербайджане думаем, - продолжил Иса Габиббейли, - что это не проблема конфронтации - это проблема интеграции гуманитария и техника, физика и лирика, ее надо решать на научной основе. Что может дать лирика физикам и что физика лирикам? В Баку мы провели большую конференцию, в которой участвовали представители России, Беларуси, Грузии, Молдавии, Татарстана, Киргизстана, видные ученые из Средней Азии. Конференция пришла к выводу, что для настоящего развития физики и лирики очень важны друг для друга. Они не противостоящие силы в науке и творчестве, а объединяющие. Потому что лирика воспевает мир, а физика изучает суть мира. Наша конференция - это новый подход к интеграции, который перекинет надежный мост между физиками и лириками, между Институтом литературы Азербайджана и ОИЯИ, - заключил профессор Габиббейли. Академик-секретарь Отделения физико-математических и технических наук НАНА, директор Института физики, Полномочный представитель Республики Азербайджан в ОИЯИ академик Назим Мамедов напомнил, как все начиналось: где-то 4 года назад (эта конференция уже 5) сначала провели семинар между Институтом физики и Институтом литературы, потом стали развиваться и выросли до международного уровня. Так, в программе бакинской конференции, например, выступавших было огромное количество, причем все они - фигуры, как говорится, знаковые и территориально представляли не только Содружество независимых государств. Это и Монголия, и Болгария, и Турция, и Румыния... Назим Мамедов подчеркнул, что все законы физики зиждятся на симметрии. - Что такое симметрия? Это красота. Но опять-таки это вещь, которая описывает объективную реальность, не чисто субъективное восприятие какого-то человека, а именно объективную реальность. Что касается лирики и искусства в целом, то это субъективная оценка того, что мы видим. С одной стороны, объективная реальность, с другой - субъект и его субъективная оценка. Но давайте посмотрим, на чем зиждется субъективное восприятие. Опять-таки проглядывает симметрия, для всех поэтических форм свойствен свой ритм, свое сложение и форма. Я бы сказал так: красивое слово симметрично… И если, к примеру, уравнение не красивое, оно не работает так, как нужно. А если красивое, то все укладывается в рамки нужной симметрии. Собственно, все великие произведения искусства и литературы в этом смысле тоже симметричны. Но, как и в основе точных наук, так и гуманитарных лежит математика, которая считается языком любой науки, это так, если под математикой понимать также и симметрию, то лирика тоже наука, имеющая свои законы развития, - заключил полпред Республики Азербайджан в ОИЯИ. Советник-посланник Посольства Азербайджана Агшин Алиев передал приветствие от Чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Российской Федерации, председателя правления Международного фонда гуманитарного сотрудничества стран СНГ Полада Бюльбюль оглы и отметил: - Между нашими народами сложившиеся дружеские отношения, общая история. Все это стало основой того, что сегодня между Азербайджаном и Россией во всех направлениях активно развивается сотрудничество. И сегодняшний семинар, безусловно, внесет свой неоценимый вклад в укрепление этих отношений. С большим интересом зал выслушал заместителя директора ДК «Мир» Любовь Орелович, которая рассказала о трех поэтах, прославивших город в своем творчестве, - Андрее Вознесенском, Владимире Высоцком, Юлии Киме. Она обратила внимание собравшихся на то, что традиционно выдающиеся физики Дубны всегда были лириками. Первый директор Института Дмитрий Блохинцев был и художником, и поэтом. Академик Георгий Флеров - страстный поклонник театра, один из основателей театра на Таганке. Академик Илья Франк - потрясающий книгочей, много лет возглавлял общество книголюбов. Академик Дмитрий Ширков председательствовал на первом в России слете бардовской песни в Академгородке под Новосибирском. Академик Владимир Кадышевский играл на трех музыкальных инструментах и прекрасно разбирался в классической музыке. Академик Алексей Сисакян писал прекрасные стихи, оставил нам несколько поэтических сборников. - Противостояния между физиками и лириками у нас никогда не было, - делает вывод Любовь Орелович. - В начале 60-х в Дубне была удивительная творческая атмосфера. Вот что говорил по этому поводу режиссер Юрий Любимов: «Даже при некоторых ограничениях первого отдела Института духовная жизнь в Дубне была очень насыщенная, это отличало Дубну от других городов, это было спецификой Дубны». В начале 60-х в молодую Дубну валом повалили творческие люди, потому что здесь они могли глотнуть свежего воздуха - прочитать и исполнить то, что им запрещалось в Москве», - подытожила заместитель директора ДК «Мир». В течение двух дней гости и все желающие наслаждались выступлениями на стыке гуманитарных и точных наук, литературы, музыки, искусства, философии. Кроме того, участники конференции смогли посетить базовые установки ОИЯИ, особую экономическую зону, пообщаться, обменяться мнениями. С семинара Татьяна КРЮКОВА Фото Елены Пузыниной