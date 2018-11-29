В двадцатых числах ноября в Доме ученых ОИЯИ состоялся Международный научный семинар «Физика и лирика: мировой опыт и реальности науки и литературы стран Содружества», причем это был второй этап масштабного семинара, первый стартовал неделей раньше в Баку.

Семинар посвящен изучению взаимодействия естественных, технических и гуманитарных наук, а также призван способствовать как формированию интереса молодежи к истокам культуры и науки, так и налаживанию плодотворного диалога и сотрудничества между научными центрами государств-

участников СНГ.

В нем со стороны гостей принимают участие представители Национальной академии наук Азербайджана, Университета Хазар, Шемахинской астрофизической лаборатории, Института литературы им. Низами Гянджеви, Национальной авиационной академии Азербайджана, Азербайджанского университета языков.

Прежде чем началась работа семинара по повестке дня азербайджанскую делегацию приветствовала дирекция Объединенного института. Директор ОИЯИ академик Виктор Матвеев отметил, что Азербайджан – страна-участница Института и один из ключевых членов, потому что более 60 лет азербайджанские ученые и специалисты вносят большой вклад в его развитие.

Гости со своей стороны обратили внимание, что город Дубна для них стал легендой, во-первых, потому, что находится на берегу Волги, которая, как известно, впадает в Каспийское море, и здесь бывали знаменитые лирики Владимир Высоцкий, Андрей Вознесенский, другие.

- Несмотря на то, что спор между физиками и лириками существует полвека, до этого проблема оставалась только в газетах или в архивах истории, мы, азербайджанский народ, впервые выдвигаем ее на обсуждение большой науки. Нам очень приятно обсуждать проблему «физики-лирики» с серьезными физиками-ядерщиками. Думаю, что рядом с ними всегда должны быть лирики, чтобы чего-нибудь не случилось. Это проблема войны и мира. И наше единство показывает, что и физика, и лирика служат миру, - сказал вице-президент Национальной академии наук Азербайджана профессор Иса Габиббейли.

Директор ОИЯИ акцентировал внимание на том, что название Института, который исторически был назван Объединенным институтом ядерных исследований, не менялось.

- Хотя за прошедшие годы менялось отношение к слову «ядерные», но мы считаем, что не слова надо менять, а понятия. В данном случае ядерная наука - наука, которая ставит задачу содействовать людям, это то, что может обеспечить жизнь. И у нас появляется отдельное подразделение в Институте, связанное с лайф сайенс – наукой жизни, - отметил Виктор Анатольевич.

Ученый-литературовед и политик профессор Иса Габиббейли преподнес в дар книгу собственного авторства об азербайджанских традициях. Книга издана на азербайджанском, русском и английском языках.

В заключение разговора участники встречи пришли к выводу, что лирикам необходим системный подход, аналитика, разум, а физикам без поэтической фантазии никуда.

- Мы друг другу очень важны, - констатировали ученые.

Татьяна Крюкова

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