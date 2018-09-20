В конференц-­зале Лаборатории информационных технологий ОИЯИ 10 сентября стартовала VIII международная конференция «Распределенные вычисления и Grid­технологии в науке и образовании» и продлилась до 14 сентября. Открывая представительную конференцию, директор ОИЯИ академик Виктор Матвеев сделал акцент на статусе Объединенного института ядерных исследований в мире, направлениях его исследований и основных экспериментальных установках, работу которых обеспечивают, в том числе, специалисты по информационным технологиям. Грид­технологии позволяют создать географически распределенные вычислительные инфраструктуры, которые объединяют разнородные ресурсы и реализуют возможность коллективного доступа к ним. Грид­вычисления (англ. grid — решётка, сеть) — форма распределённых вычислений, в которой «виртуальный суперкомпьютер» представлен в виде кластеров, соединённых с помощью сети, компьютеров, работающих вместе для выполнения огромного количества операций. Эта технология применяется для решения научных, математических задач, требующих значительных вычислительных ресурсов. Грид­вычисления используются также в коммерческой инфраструктуре для решения задач экономического прогнозирования, сейсмоанализа, разработки и изучения свойств новых лекарств. Как отметил директор Лаборатории информационных технологий Владимир Кореньков, на конференции представлен широкий круг IT­специалистов, около 300 участников из 14 стран мира. Самую большую делегацию на этом форуме представила Китайская Народная Республика. Одновременно с конференцией в ЛИТ ОИЯИ стартовала студенческая школа «Научные вычисления, большая аналитика данных и технология машинного обучения для проектов меганауки» в рамках GRID­2018. В этом году ее слушателями стали 40 студентов из университетов России и стран­участниц ОИЯИ. Провели школу лучшие специалисты Лаборатории, они читали лекции, проводили мастер­классы, практические занятия. За восемь лет проведения форума, организатором которого выступает Лаборатория информационных технологий ОИЯИ, конечно, очень многое изменилось. Вообще, как подчеркнул руководитель Лаборатории В.В.Кореньков, прогресс в сфере IT происходит стремительно, технологии меняются каждые два года. Появились облачные вычисления, очень активно используются в последнее время гетерогенные компьютерные приложения, аналитика больших данных и интеграция разных направлений в области построения крупнейших инфраструктур, особенно для крупных мега­проектов, для цифровой экономики и других социально значимых задач. Предлагать новые идеи» Главный научный сотрудник Лаборатории информационных технологий, доктор наук профессор Геннадий Ососков – один из активнейших и старейших участников международной конференции, в начале этого года ему исполнилось 87 лет. На этой конференции он в соавторстве с другими учеными представил четыре доклада плюс читал лекции в школе для молодых ученых. ­ Это не первая конференция по грид­технологиям, ­ уточнил Геннадий Алексеевич, ­ в которой участвую, и, хотя по образованию я математик, но работаю в Объединенном институте более 50 лет и сжился со всеми реалиями, которые характерны для нашего Института, а именно с обработкой данных физического эксперимента и организацией компьютерных вычислений, которые бы отвечали требованиям ОИЯИ. Здесь появился новый суперкомпьютер «Говорун», и мы были одними из первых его пользователей, что­то уже успели сделать, ­ поделился профессор Ососков. Конференция, считает ученый, очень важна для того, чтобы организовать людей, занимающихся компьютингом, это одна из главных сейчас возможностей правильно обрабатывать данные физического эксперимента и обмениваться с другими научными центрами новыми идеями с помощью компьютерных сетей. Его привлекают не только вопросы обработки данных, хотя в последнее время они стали особенно актуальными и интересными, благодаря появлению так называемых глубоких нейронных сетей, которые используются, чтобы находить треки элементарных частиц, но также ученый увлечен теорией массового обслуживания. Теория систем массового обслуживания – область прикладной математики, обособленная часть теории случайных процессов, с комплексом задач для самостоятельного исследования. Базируется на теории вероятностей и математической статистике. В настоящее время имеет широкую область применения не только в экономике, но и в других жизненно значимых отраслях: в социальной сфере, в военном деле, в области организации производства и обслуживания. Хотя свою кандидатскую диссертацию на тему теории массового обслуживания он защитил еще в 1957 году, оказалось, что организация компьютерных сетей тоже выглядит как некая большая система массового обслуживания и можно применить эту теорию для предварительного моделирования систем, до того, как потратить деньги на их сооружение. ­ Это очень важный аспект. Моделирование – один из самых главных подходов перед тем, как начать что­то строить. Можно все просчитать, увидеть, какие оптимальные конструкции сетей должны быть созданы и какие затраты предстоят, чтобы этой оптимальности достичь. Оптимальность – это когда «волки сыты, и овцы целы». Когда система и работает хорошо, и в то же время не требует очень больших денежных затрат. Я вовлечен в работу этой конференции и очень доволен, что она происходит в Дубне уже не в первый раз. Мне в моем возрасте приходится быть очень активным, прежде всего для того, чтобы самому не «закисать», продолжать следить за новым и предлагать новые идеи. Для меня важно это новое передавать молодым, потому что много чего накопилось интересного, и надо молодежь обучать, рассказывать, вовлекать, и, слава Богу, вокруг меня есть хорошая команда молодых людей, с которыми крайне интересно работать, ­ заключил Геннадий Алексеевич Ососков. Используем несколько серверов для мониторинга Инженер­программист ЛИТ ОИЯИ Иван Кашунин обозначил свой интерес к конференции: непосредственно узнать о новых технологиях, которые будут представлять коллеги, спонсоры и другие участники форума, и поделиться своими наработками и достижениями. В частности, он доложил коллегам о системе мониторинга центрального вычислительного комплекса, расположенного здесь же, в Лаборатории, несколькими этажами ниже. В своем докладе он акцентировал внимание на оценке производительности кластерного подхода, применимо к системе мониторинга. ­ Дело в том, ­ пояснил он, ­ что с течением времени в нашем вычислительном комплексе набралось большое количество оборудования, и когда его стало очень много, потребовалось отслеживать все его характеристики и параметры, чтобы не произошел сбой или какой другой отказ. В этом помогают системы мониторинга, которые позволяют оценить состояние всего оборудования и своевременно реагировать на отказ. Сначала в качестве такой системы мониторинга выбрали систему, базирующуюся на программном обеспечении NAGIOS, но так как количество оборудования со временем увеличилось, соответственно, ее производительности не хватало. Нагрузка на центральный процессор возрастала. Я выдвинул идею применять для мониторинга не единственный сервер, а несколько серверов таким образом, чтобы можно было распределить нагрузку. Надеюсь, мой опыт будет полезен другим участникам конференции. Сейчас система мониторинга базируется на программном обеспечении ICINGA 2, которая выполняет те же функции, но позволяет применять кластерный подход, если NAGIOS может использовать только один сервер для мониторинга, то ICINGA 2 – несколько серверов, что сильно увеличивает производительность. Что касается суперкомпьютера «Говорун», мы развернули дополнительный сервер, который обеспечит мониторинг его инженерной части. В настоящее время собираются данные по параметрам, оборудованию. Думаю, в течение этого года большая часть оборудования будет отслеживаться в полном объеме. Кстати, наш мониторинг направлен непосредственно на данные операционной системы, жестких дисков, некоторых сервисов и т.д., ­ подытожил Иван Кашунин. На основе облачных вычислений Представительница китайской делегации Чилан Хуан из Института физики высоких энергий Китайской академии наук представила доклад под названием «На основе облачных вычислений для эксперимента LHAASO в ИФВЭ». Она поделилась, как ведется разработка и создание высокогорной установки в Китае для изучения космических лучей в рамках международного проекта LHAASO. Многоцелевая установка, которая в ближайшем будущем позволит решить множество проблем, как в гамма­астрономии, так и в космических лучах. В европейской программе исследований космических лучей на ближайшие годы проект LHAASO отмечен как наиболее значимый и соответствующий задачам гамма­астрономии и физики космических лучей на ближайшее десятилетие. Судя по тому, как докладчицу после выступления засыпали вопросами, информация молодого ученого заинтересовала участников конференции. И таких ярких выступлений за время работы международной конференции было множество, ведь на полях этого форума обсуждался широкий спектр тем по вычислительным инфраструктурам и сетевым технологиям. Здесь и «облака», и интеллектуальный параллельный вычислительный мир, и система мониторинга рынка труда, и применение систем искусственного интеллекта, и выбор рационального состава информационных услуг для функционирования транспортных логистических компаний, и многое другое. С форума GRID­2018 Татьяна КРЮКОВА Фото Игоря ЛАПЕНКО