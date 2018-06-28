Летние сессии консультативных органов ­ программных комитетов ОИЯИ ­ стартовали двухдневными заседаниями ПКК по конденсированным средам, который собрался в Доме международных совещаний в 48-­й раз. Вице­-директор ОИЯИ академик Борис Шарков доложил коллегам информацию о резолюции 123-­й сессии Ученого совета и решениях Комитета полномочных представителей правительств государств-­членов ОИЯИ, акцентировав внимание на информации о разработке стратегического плана долгосрочного развития Института. Но главная тема обсуждения, как он отметил, это концепция нового нейтронного источника, который придет на смену ИБР­2. Страсти кипят… ­ Это был замечательный аппарат, ­ подчеркнул Борис Юрьевич, ­ но у него ограниченный срок службы, и после 2032 года мы должны иметь новый источник нейтронов в ОИЯИ. Сейчас ведется очень активная дискуссия, каким он должен быть. Сегодня нам представили доклады, один из них посвящен концепции нового источника, основанной на использовании мощного линейного ускорителя и размножающей сборки. Это перспективный вид источника, включающий новейшие технологии, в том числе сверхпроводящий линейный ускоритель, чего, собственно говоря, еще нет. И был очень интересный доклад по физике, которую можно будет делать на новом источнике с новыми, совершенно уникальными, параметрами. Потом все (и физику, и новый источник) обсудим на рабочей подгруппе по конденсированным средам и нейтронной физике. Все это очень интересно «ложится» в стратегию Института, новую инфраструктуру, я вижу, что дискуссия очень профессиональная, глубокая и затрагивает как персонал, специалистов, занимающихся источниками нейтронов, так и физиков, использующих эти нейтроны. Могу только порадоваться, поскольку разработка стратегии развития Института ­ чрезвычайно важная вещь, и директор придает ей особое значение, и мне очень нравится, что страсти кипят, что люди вкладывают свои таланты, привлекают ведущих специалистов как Института, так и международных центров стран­участниц, партнеров из РАН, из Курчатовского института. Дискуссия действительно привлекает все лучшие силы. Это радует и говорит о том, что ОИЯИ имеет огромные перспективы, ­ прокомментировал вице­директор ОИЯИ Борис Шарков. Супербустер «Нептун» ­ взгляд на перспективу в 20-­30 лет Обобщил ситуацию с обсуждением будущего нейтронного источника ОИЯИ научный руководитель Лаборатории нейтронной физики Виктор Аксенов. Он отметил, что проблема с источниками нейтронов общая для всего мирового сообщества физиков. ­ У нас, ­ уточнил Виктор Лазаревич, ­ она конкретизировалась в том смысле, что ИБР­2 заканчивает свою жизнь в интервале от 2032 до 2037 года, что будет зависеть от режима эксплуатации. Но даже если это будет 2037 год, считайте, уже завтра, потому что для таких больших установок время обсуждения, проектирования, конструирования занимает не меньше 20 лет. Мы занялись проблемой в 2015 году, обсуждаются несколько вариантов, которые нацелены на достижение высоких параметров, которых нет сегодня, это естественно. Есть еще очень важный идеологический вопрос: все­таки наука должна продвигать технологии. Технологии двигают науку, но если мы будем ставить амбициозные задачи, то в процессе их решения они продвинут технологии. Вот такой вариант сейчас разработан, он называется супербустер «Нептун», протон­управляемый импульсный высокопоточный источник нейтронов, и он удовлетворяет как раз запросам науки сегодняшнего дня с взглядом на перспективу в 20­30 лет. В настоящее время закончен первый этап ­ концептуальные исследования, которые продолжались три года, и по завершении этой работы мы выпустили отчет по дизайнерской концептуальной разработке. Сейчас переходим к следующему этапу, заключаем договор с Научно­исследовательским и конструкторским институтом энерготехники им. Н. А. Доллежаля (НИКИЭТ, входит в структуру Росатома). Это тот институт, который проектировал все наши реакторы, давнишний наш партнер, надежный. То, что мы разработали, мне очень нравится, потому что по сути это идея Дмитрия Блохинцева, привнесенная в Дубну с первым пульсирующим реактором, но переведенная на современный уровень, с перспективой на несколько десятков лет. Симпатично все выглядит: на новых материалах, новых идеях. Вместе с тем, работа по изучению типов источников, по делящимся материалам, которые будут использоваться, продолжается. Сегодня нам представили доклад об очередной такой разработке, ­ поделился Виктор Лазаревич. Научный руководитель ЛНФ в заключение констатировал, что здесь работают две группы, каждый автор считает свою разработку самой лучшей, и одна из его задач, всех свести, помирить, убедить, что работают они для одной цели. Идут локальные дискуссии, которые в науке просто необходимы. Стадия творческих споров ученых и инженеров Так все­таки будущий нейтронный источник будет реактором или ускорителем? Главный инженер ЛНФ ОИЯИ Александр Виноградов констатировал, что до 2020 года должны подготовить общую концепцию нейтронного источника, и это должна быть хорошо проработанная физическая модель с техническими, юзеровскими (пользовательскими) характеристиками, чтобы в дальнейшем представить ее на утверждение руководству Института, научной общественности. ­ Рассматривается несколько вариантов будущего источника, есть несколько рабочих групп, которые предлагают в какой­то степени конкурирующие между собой физические модели. У каждой есть свои плюсы и минусы, сейчас стадия творческих споров ученых и инженеров. И это нормально. В итоге мы примем единую концепцию. В настоящее время предлагается не реакторный уже вариант для будущего источника, а источник на базе хорошо отработанного протонного ускорителя, и в качестве мишени предполагается использование размножающей мишени, дальше есть нюансы: можно делать это с модуляцией реактивности, можно без, можно использовать разные ядерные материалы для мишени. В одной из моделей предлагается совершенно новый материал в ядерной технике с точки зрения массового использования или использования в качестве ядерного топлива. То есть до сих пор он в этих целях не использовался, и у него тоже есть свои плюсы и минусы. В другом случае для мишеней предлагается топливо на основе уже хорошо известной нам двуокиси плутония, материал хорошо себя зарекомендовал, но тоже имеет свои недостатки. В итоге мы выберем оптимальную концепцию и с точки зрения безопасности, и с точки зрения эффективности как нейтронного источника. Физикам ведь тоже нужно обозначить яркую перспективу и конкурентность их исследований, поэтому нужно иметь высокоинтенсивный, действительно, источник мирового класса, который будет не только сегодня обладать такими характеристиками, но и ближайшие десятилетия, ­ заключил главный инженер ЛНФ ОИЯИ Александр Виноградов. С сессии Татьяна КРЮКОВА

Фото Елены Пузыниной