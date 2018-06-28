16 мая текущего года работа физических экспериментов на исследовательской ядерной установке ИБР­2 была остановлена в связи с возникшей неисправностью технологического оборудования 2-­го контура натриевой системы охлаждения реактора.

Как уточнил главный инженер Лаборатории нейтронной физики Александр Виноградов, во втором контуре (нерадиоактивном) натриевого охлаждения реактора произошла небольшая течь, конкретно ­ в воздушном теплообменнике.

­ Это большая конструкция, ­ пояснил он, ­ с пучком натриевых труб, охлаждается воздухом, в этом пучке в двух­трех трубах, сейчас мы это уточняем, появились микротрещины. Тому есть свои объяснения, которые будут предоставлены после соответствующих материаловедческих исследований. Микротрещины позволили некоторому количеству натрия вытечь за пределы трубок.

По всем критериям, которые действуют в области безопасности исследовательских реакторов, это событие как авария не классифицируется, а относится к категории нарушений в работе. То есть в соответствии с нормами Ростехнадзора это так называемое П05 событие: остановка реактора, которая произошла вследствие неисправности технологического оборудования.

Хочу подчеркнуть, что никаких негативных последствий для здоровья персонала или тем более населения города и окружающей среды у нас не произошло. Это абсолютно точно задокументировано. Сейчас мы занимаемся тем, что проводим работы по устранению повреждений и восстановлению работоспособности теплообменника и реактора в целом.

Сейчас он находится в режиме временной остановки, мы прошли проверки Ростехнадзора и работаем в соответствии с теми инструкциями, которые имеются на этот счет, ­ прокомментировал главный инженер ЛНФ А.В.Виноградов.

Как скоро будет возобновлена работа импульсного реактора? Александр Витальевич отметил, что процедурные вопросы занимают довольно много времени и не все зависит от сотрудников лаборатории. Саму работу они могут выполнить достаточно быстро, но вот оформление, предоставление соответствующих отчетов, документации займет некоторое время.

Реактор остановлен приказом по Объединенному институту до 15 сентября, коллектив лаборатории рассчитывает, что к этому сроку успеет, впрочем, это такая осторожная оценка, возможно, потребуется немного больше времени.

Татьяна КРЮКОВА