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26 марта одному из ведущих мировых научных центров, расположенному в Дубне, Объединенному институту ядерных исследований исполнилось 62 года.
В этот день, 62 года назад, представители правительств одиннадцати государств СССР, Албании, Китая, Болгарии, Венгрии, ГДР, КНДР, Монголии, Польши, Румынии и Чехословакии подписали соглашение о создании в подмосковной Дубне Объединенного института ядерных исследований международного научноисследовательского центра стран Восточной Европы.
В 1947 году по инициативе группы ученых во главе с Игорем Курчатовым началось строительство крупнейшего по тем временам ускорителя заряженных частиц синхроциклотрона, который успешно был запущен уже через два года. Позднее здесь же была образована Электрофизическая лаборатория Академии наук СССР, где велись работы по созданию нового ускорителя протонного синхрофазотрона. В середине 1950х страны социалистического содружества по инициативе правительства Советского Союза приняли решение о создании на базе двух лабораторий Объединенного института ядерных исследований.
Сегодня в ОИЯИ, который успешно развивается и реализует масштабные проекты, 18 странучастниц и 6 стран имеют статус ассоциированных членов. Институт располагает уникальным набором экспериментальных физических установок, занимает лидирующие позиции в мире по целому ряду ключевых направлений современной физики.
Особая экономическая зона «Дубна» активно сотрудничает с ОИЯИ, отметил генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев. Его специфика нашла отражение в направлениях деятельности наших резидентов это ядернофизические и информационные технологии. Для реализации в особой экономической зоне Институтом было подготовлено немало инновационных проектов, ряд компанийрезидентов ОЭЗ берут свои истоки из этого научного центра. Я поздравляю директора ОИЯИ доктора физикоматематических наук, профессора, академика Российской академии наук Виктора Матвеева и в его лице весь большой коллектив ученых и специалистов с днем рождения Института! Надеюсь, что наше взаимовыгодное сотрудничество с годами будет только крепнуть.
Подготовила Светлана ЖУКОВА