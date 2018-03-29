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29.03.2018 00:00

26 марта одному из ведущих мировых научных центров, расположенному в Дубне, ­ Объединенному институту ядерных исследований исполнилось 62 года.

 

В этот день, 62 года назад, представители  правительств одиннадцати государств ­ СССР, Албании, Китая, Болгарии, Венгрии, ГДР, КНДР, Монголии, Польши,  Румынии и Чехословакии ­ подписали соглашение о создании в подмосковной Дубне  Объединенного института ядерных исследований ­ международного  научно­исследовательского центра стран Восточной  Европы.

В 1947 году по инициативе группы ученых во главе с Игорем Курчатовым началось строительство крупнейшего по тем временам ускорителя заряженных частиц  ­  синхроциклотрона, который успешно был запущен уже через два года. Позднее здесь же была образована Электрофизическая лаборатория Академии наук СССР, где велись работы по созданию нового  ускорителя ­ протонного синхрофазотрона. В середине 1950­х страны социалистического содружества по инициативе правительства Советского Союза приняли решение о создании на базе двух лабораторий Объединенного института ядерных исследований.

Сегодня в ОИЯИ, который успешно развивается и реализует масштабные проекты, 18 стран­участниц и  6 стран имеют статус ассоциированных членов. Институт располагает уникальным набором экспериментальных физических установок,  занимает лидирующие позиции в мире по целому ряду ключевых направлений современной физики.

­ Особая экономическая зона «Дубна» активно сотрудничает с ОИЯИ, ­ отметил  генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев. ­ Его специфика нашла отражение в направлениях деятельности наших резидентов ­ это ядерно­физические и информационные технологии. Для реализации в особой экономической зоне Институтом было подготовлено немало инновационных проектов, ряд  компаний­резидентов ОЭЗ берут  свои истоки из этого научного центра. Я поздравляю директора ОИЯИ доктора физико­математических наук, профессора, академика Российской академии наук Виктора Матвеева и в его лице весь большой коллектив ученых и специалистов с днем рождения Института!  Надеюсь, что наше взаимовыгодное сотрудничество с годами будет только крепнуть.

Подготовила Светлана ЖУКОВА
  		 
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