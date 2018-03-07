Российская академия наук присудила мировому лидеру в области синтеза новых химических элементов академику Юрию Оганесяну по итогам 2017 года свою высшую награду ­ Большую золотую медаль имени Ломоносова. Решение было принято на заседании президиума РАН 27 февраля.

Научный руководитель Лаборатории ядерных реакций Объединенного института ядерных исследований Юрий Цолакович Оганесян удостоен награды за фундаментальные исследования в области взаимодействия сложных ядер и экспериментальное подтверждение гипотезы существования «островов стабильности» сверхтяжелых элементов.

«Островом стабильности» называется ранее теоретически предсказанная область сверхтяжелых элементов, которые могут существовать уже не доли микросекунд, как их предшественники по таблице Менделеева, а на много порядков дольше. Синтез этих новых элементов, подтвердивший существование «острова стабильности», стал одним из важнейших достижений современной ядерной физики.

В знак признания заслуг академика Юрия Оганесяна по обнаружению «острова стабильности» новый 118­й химический элемент был официально назван оганессоном. Таким образом, Ю.Ц.Оганесян стал первым российским ученым, именем которого при жизни назван элемент таблицы Менделеева. В научном мире считается, что присвоение химическому элементу имени того или иного ученого ­ знак признания гораздо более почетный, чем Нобелевская премия.

Медаль присуждается ежегодно с 1959 года одному российскому и одному иностранному ученому за выдающиеся работы в области естественных и гуманитарных наук. По традиции награда вручается лауреатам на ежегодном Общем собрании РАН, которое состоится 30 марта.

Наряду с Юрием Цолаковичем Оганесяном Большая золотая медаль имени Ломоносова РАН присуждена шведскому физику­ядерщику Бьорну Йонссону за работы фундаментального характера, имеющие основополагающее значение для исследований ядерной структуры и ядерной стабильности экзотических легчайших ядер на границах нуклонной стабильности.

Подготовила

Татьяна КРЮКОВА