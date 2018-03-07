Завершила свою работу очередная сессия Ученого совета ОИЯИ, которая традиционно собирается в Дубне два раза в год, в феврале 2018 она состоялась под номером 123. Повестка дня февральской сессии УС включала большой доклад директора Института академика Виктора Матвеева, который представил членам Совета, кроме решения Комитета полномочных представителей, научные результаты и основные события в жизни ОИЯИ прошлого года. Сессии Ученого совета предшествовали заседания программно­консультативных комитетов ОИЯИ по трем основным направлениям исследований института ­ физике частиц, ядерной физике и физике конденсированных сред. С рекомендациями программных комитетов членов Ученого совета ознакомили их председатели. На сессии рассматривались планы развития деятельности Лаборатории нейтронной физики и Лаборатории информационных технологий. Выступление директора ЛНФ Валерия Швецова касалось взаимодополняемости рассеяния нейтронов и рентгеновских лучей от синхротронов, потенциала синергии между ИБР­2 и SOLARIS. Национальный центр синхротронного излучения SOLARIS в Кракове призван стать базой для Лаборатории структурных исследований макромолекул и новых материалов ­ нового структурного подразделения ОИЯИ в Польше как стране­участнице Института. Члены Ученого совета ОИЯИ поддержали эту идею. Директор Лаборатории информационных технологий Владимир Кореньков ознакомил коллег со статусом и перспективами развития Лаборатории. Подробности читайте ниже. Получены первые результаты Как уточнил директор ОИЯИ Виктор Матвеев, на сессиях Ученого совета главным образом рассматриваются итоги прошедшего года. ­ Очень приятно, что сегодня у нас есть возможность поделиться важными результатами, полученными в прошлом году, ­ отметил Виктор Анатольевич. ­ По всем направлениям, где семилетний план развития ОИЯИ диктует продвижение по его реализации, у нас везде есть результаты. Фабрика сверхтяжелых элементов, которая, наверное, только у нас и может быть создана, практически готовится к запуску, а в головах у физиков уже первые эксперименты, нацеленные на открытие еще более тяжелых элементов, чем те, которые включены в Периодическую таблицу Менделеева, то есть очень важная задача. Что касается программы НИКА, то здесь работы разворачиваются в огромных масштабах и темпах. Эксперименты на фиксированной мишени, то, что мы называем эксперимент BM@N (Baryonic Matter at Nuclotron) ­ это первый эксперимент, который будет осуществлен на ускорительном комплексе НИКА­Нуклотрон, ­ констатировал академик В.А.Матвеев. Работа, подытожил директор ОИЯИ, идет конкретная ­ подготовка к получению первых научных результатов. Эта самая современная установка уже собрала новых участников со всего мира: здесь ученые из Франции, Америки, Израиля. Важно, что на установке в настоящее время можно увидеть молодых людей, которые говорят, что приехали сюда со всего мира, потому что только здесь сейчас и можно делать означенный эксперимент. ­ Поэтому, думаю, мы можем смотреть с гордостью на то, что сделано коллективом нашего Объединенного института. Конечно, понимаем, что еще больше предстоит сделать в этом году, и активное участие наших коллег, приехавших на заседание Ученого совета, показывает также, что весь мир внимательно следит за деятельностью ОИЯИ и желает помочь в реализации наших программ, ­ заключил Виктор Анатольевич Матвеев. Развитие облачной инфраструктуры и суперкомпьютер Директор Лаборатории информационных технологий Владимир Кореньков, говоря о статусе и перспективах развития Лаборатории, отметил: ­ Нам есть чем гордиться. За последнее время мы создали очень крупный международный центр ­ компьютерно­информационный, который состоит из нескольких компонентов, и каждый компонент сейчас достиг высокой степени своего развития. Это в первую очередь центр для эксперимента CMS (Компактный мюонный соленоид) в ЦЕРНе. Одной из задач эксперимента CMS на Большом адронном коллайдере в ЦЕРН является регистрация бозона Хиггса либо установление факта отсутствия бозона Хиггса в Стандартной Модели. Очень хорошо развивается наша облачная инфраструктура, причем не только в ОИЯИ, в Дубне, мы создали несколько облаков в странах­участницах. Таким образом стараемся создать интегрированную облачную инфраструктуру всех стран­участниц ОИЯИ. Ну и самая последняя новость: сейчас мы создаем достаточно мощный суперкомпьютер, который будет введен в эксплуатацию в день рождения ОИЯИ ­ 26­27 марта. Планируем организовать инаугурацию нового суперкомпьютера во время заседания Комитета полномочных представителей, ­ поделился В.В. Кореньков. Производительность суперкомпьютера около 1 петафлопса ­ уже очень приличный уровень, но, отмечает Владимир Васильевич, это только первая стадия развития суперкомпьютера, которого очень ждут физики­теоретики, также он будет мощным прототипом для моделирования всех процессов на коллайдерном комплексе НИКА и для решения других задач квантовой хромодинамики на решетках, нанотехнологии и др. Кроме того, это будет важная базовая установка для всех стран­участниц ОИЯИ. Флопс ­ величина, показывающая, сколько операций с плавающей запятой в секунду выполняет данная вычислительная система. Петафлопс ­ единица измерения, используемая для определения производительности компьютеров, она составляет один миллион миллиардов или единица с 15 нулями операций с плавающей запятой в секунду. Естественно, специалисты Лаборатории информационных технологий сейчас занимаются развитием метода. Сейчас, как они отмечают, происходит некое переосмысление многих направлений и методов. То программное обеспечение, с которым они привыкли работать, уже не удовлетворяет физиков, потому что появились новые архитектуры, новые методы, поэтому сейчас всему мировому сообществу приходится переписывать базовое программное обеспечение. И те челленджи (вызовы), которые существуют в мире IT­технологий, заставляют в них участвовать. Следующий очень важный вызов ­ создание больших распределенных хранилищ данных. И в нем специалисты Лаборатории информационных технологий тоже принимают активное участие. Кстати, во время запланированной презентации суперкомпьютерного центра ЛИТ ОИЯИ 27 марта будет проходить крупнейший форум по цифровой экономике, и от организаторов форума поступило предложение, чтобы презентация нашего суперкомпьютера была отражена в режиме видеоконференции. Форум пройдет в Москве в Центре международной торговли, возможно, в нем примет участие президент России Владимир Путин. ­ Цифровая наука становится сейчас стратегией или трендом развития, поэтому многие наработки, которые мы делаем в области компьютинга для науки, сейчас пытаемся их применять для развития экономики, для решения многих социальных задач, проблем, которые есть, в том числе и в нашей стране, ­ подытожил директор ЛИТ Владимир Кореньков. Выборы и новые назначения В повестке дня 123 Ученого совета числился пункт об избрании руководителей Лаборатории информационных технологий и Лаборатории нейтронной физики. Члены Ученого совета ОИЯИ тайным голосованием избрали на новый срок Владимира Коренькова ­ директором ЛИТ, Валерия Швецова ­ директором ЛНФ. Кроме того, Ученый совет утвердил заместителей директора Лаборатории теоретической физики ОИЯИ, ими стали Николай Антоненко, Алексей Исаев и Михал Гнатич. Была также присуждена премия Бруно Понтекорво и ежегодная премия ОИЯИ за лучшие научные, научно­методические и научно­технические прикладные работы. Премией Понтекорво отмечен новаторский вклад ее лауреатов в развитие глобального анализа данных о превращениях разных видов нейтрино друг в друга. Ее получила группа авторов, в составе которой итальянские физики Г.Фольи и Э.Лиси. В номинации «теоретическая физика» ежегодной премии ОИЯИ сразу три отмеченные работы получили первую премию, вторая и третья в этом году не присуждались. На сессии побывала Татьяна КРЮКОВА Фото Юрия ТАРАКАНОВА