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С визитом в Париж Печать
01.03.2018 00:00

Делегация Объединенного института ядерных исследований побывала с трехдневным визитом в столице Франции Париже.

 

В первый день состоялся круглый стол в штаб-­квартире ЮНЕСКО, посвященный 20-­летнему юбилею совместного сотрудничества ОИЯИ и ЮНЕСКО и открытию новых сверхтяжелых элементов Периодической таблицы химических элементов.

Второй  день был посвящен дням ОИЯИ во Франции, третий ­  это  традиционная  встреча, на которой обсуждается совместная работа, определяется, какие конкретно группы и по каким тематикам едут к нам,  в ОИЯИ (кстати, большие группы приезжают на эксперименты и в ЛЯР, и в ЛЯП),  а какие ­  во Францию, встреча один год проходит у них, один год – в Дубне.

Более подробной информацией о поездке в Париж с нами поделился вице­директор ОИЯИ Михаил Иткис. Как он отметил, все дни работы делегации были довольно насыщенными и результативными.

­ Что касается ЮНЕСКО, ­ сказал Михаил Григорьевич, ­ то, как известно, Генеральная Ассамблея ООН по представлению ЮНЕСКО объявила 2019 год Международным годом Периодической таблицы химических элементов, и мы надеемся, что теперь она официально будет иметь имя Дмитрия Ивановича Менделеева (пока она называется просто «Периодическая таблица элементов»). Это поддерживает и ЮНЕСКО, и Международный союз теоретической и прикладной химии ИЮПАК в лице его президента Натальи Павловны Тарасовой.

Думаю, что так оно и будет, в ближайшее время ЮНЕСКО и ИЮПАК подготовят предложения по программе праздничных мероприятий, где состоявшийся в Париже круглый стол стал первым, и мы очень надеемся на дальнейшее сотрудничество между ЮНЕСКО и ОИЯИ, ­ заключил вице­директор ОИЯИ  М.Г. Иткис.

Много докладов прозвучало с обеих сторон в рамках визита. В соответствии с программой вице­директор ОИЯИ Михаил Иткис представил доклад об истории, текущих и перспективных проектах ОИЯИ, академик Юрий Оганесян рассказал собравшимся о работах в ОИЯИ по открытию сверхтяжелых, а Станислав Пакуляк,  директор УНЦ, представил международные студенческие программы, реализуемые в ОИЯИ.

Большая делегация Объединенного института – директора, заместители директоров лабораторий по всем направлениям делали доклады о сотрудничестве с французскими институтами, и контрагенты со стороны Франции делали аналогичные доклады. В итоге был подписан ряд документов.

­ Помимо главного (его подписал замминистра  науки и инноваций Франции), который приведет, мы надеемся, к тому, что Франция станет ассоциированным членом ОИЯИ (все это должны проработать к октябрю 2018­го), также были подписаны документы о коллаборациях  между ОИЯИ и соответствующими институтами Франции. В общей сложности подписано примерно 10 документов, ­ уточнил Михаил Григорьевич.

Кстати, в рамках подписания документа о намерениях ОИЯИ должен представить уже более конкретные документы, которые должен одобрить Комитет полномочных представителей с одной стороны, министерство науки и инноваций Франции – с другой стороны. Тогда можно будет констатировать, что Франция присоединилась к ОИЯИ.

Татьяна КРЮКОВА
  		 
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