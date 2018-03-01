Делегация Объединенного института ядерных исследований побывала с трехдневным визитом в столице Франции Париже. В первый день состоялся круглый стол в штаб-­квартире ЮНЕСКО, посвященный 20-­летнему юбилею совместного сотрудничества ОИЯИ и ЮНЕСКО и открытию новых сверхтяжелых элементов Периодической таблицы химических элементов. Второй день был посвящен дням ОИЯИ во Франции, третий ­ это традиционная встреча, на которой обсуждается совместная работа, определяется, какие конкретно группы и по каким тематикам едут к нам, в ОИЯИ (кстати, большие группы приезжают на эксперименты и в ЛЯР, и в ЛЯП), а какие ­ во Францию, встреча один год проходит у них, один год – в Дубне. Более подробной информацией о поездке в Париж с нами поделился вице­директор ОИЯИ Михаил Иткис. Как он отметил, все дни работы делегации были довольно насыщенными и результативными. ­ Что касается ЮНЕСКО, ­ сказал Михаил Григорьевич, ­ то, как известно, Генеральная Ассамблея ООН по представлению ЮНЕСКО объявила 2019 год Международным годом Периодической таблицы химических элементов, и мы надеемся, что теперь она официально будет иметь имя Дмитрия Ивановича Менделеева (пока она называется просто «Периодическая таблица элементов»). Это поддерживает и ЮНЕСКО, и Международный союз теоретической и прикладной химии ИЮПАК в лице его президента Натальи Павловны Тарасовой. Думаю, что так оно и будет, в ближайшее время ЮНЕСКО и ИЮПАК подготовят предложения по программе праздничных мероприятий, где состоявшийся в Париже круглый стол стал первым, и мы очень надеемся на дальнейшее сотрудничество между ЮНЕСКО и ОИЯИ, ­ заключил вице­директор ОИЯИ М.Г. Иткис. Много докладов прозвучало с обеих сторон в рамках визита. В соответствии с программой вице­директор ОИЯИ Михаил Иткис представил доклад об истории, текущих и перспективных проектах ОИЯИ, академик Юрий Оганесян рассказал собравшимся о работах в ОИЯИ по открытию сверхтяжелых, а Станислав Пакуляк, директор УНЦ, представил международные студенческие программы, реализуемые в ОИЯИ. Большая делегация Объединенного института – директора, заместители директоров лабораторий по всем направлениям делали доклады о сотрудничестве с французскими институтами, и контрагенты со стороны Франции делали аналогичные доклады. В итоге был подписан ряд документов. ­ Помимо главного (его подписал замминистра науки и инноваций Франции), который приведет, мы надеемся, к тому, что Франция станет ассоциированным членом ОИЯИ (все это должны проработать к октябрю 2018­го), также были подписаны документы о коллаборациях между ОИЯИ и соответствующими институтами Франции. В общей сложности подписано примерно 10 документов, ­ уточнил Михаил Григорьевич. Кстати, в рамках подписания документа о намерениях ОИЯИ должен представить уже более конкретные документы, которые должен одобрить Комитет полномочных представителей с одной стороны, министерство науки и инноваций Франции – с другой стороны. Тогда можно будет констатировать, что Франция присоединилась к ОИЯИ. Татьяна КРЮКОВА