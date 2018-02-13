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Ученый из Объединенного института ядерных исследований Олег Белов стал лауреатом Премии губернатора Московской области в сфере науки и инноваций для молодых ученых и специалистов. Награду лауреату вручил заместитель председателя Правительства Московской области – министр инвестиций и инноваций Московской области Денис Буцаев.
«Лауреатами премии этого года стали двенадцать молодых ученых и три авторских коллектива из девяти муниципальных образований Московской области, в том числе из шести наукоградов. Самое главное, что темы исследований имеют прикладное значение», отметил Денис Буцаев.
Заместитель руководителя Управления научноорганизационной работы и международного сотрудничества ОИЯИ Олег Белов стал лауреатом Премии за работу «Исследование нейрохимических механизмов воздействия ионизирующих излучений на функции центральной нервной системы». На основании выполненных исследований предложен методический подход к оценке влияния ионизирующих излучений на функциональное состояние мозга, сочетающий экспериментальные и расчетные аналитические методы; выявлена способность некоторых отделов мозга к восстановлению после радиационного воздействия; разработаны компьютерные программы и математические модели, позволяющие изучать наиболее ранние этапы радиационного повреждения нервных клеток, недоступные для экспериментального исследования.
Перспективы практического использования результатов исследования определяются возможностью их применения для совершенствования методов радиотерапии и радиохирургии опухолей головного мозга, а также прогнозирования отдалённых нейрофизиологических последствий терапевтического применения ионизирующих излучений. Полученные результаты могут быть использованы при оценке эргономического риска для экипажей космических аппаратов в ходе пилотируемых полётов в дальний космос, где вопросы радиационного повреждения центральной нервной системы рассматриваются в качестве существенного лимитирующего фактора.
Добавим, что ежегодно присуждается 15 премий губернатора Московской области в сфере науки и инноваций для молодых ученых и специалистов в размере 700 000 рублей каждая. Премия состоит из денежного вознаграждения и свидетельства лауреата.