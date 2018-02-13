Ученый из Объе­диненного институ­та ядерных исследо­ваний Олег Белов стал лауреатом Премии губернатора Мос­ковской области в сфере науки и иннова­ций для молодых уче­ных и специалистов. Награду лауреату вручил заместитель председателя Прави­тельства Московской области – министр инвестиций и инно­ваций Московской об­ласти Денис Буцаев.

«Лауреатами премии этого года стали двенадцать молодых ученых и три ав­торских коллектива из девяти муниципальных образований Московской области, в том числе из шести наукоградов. Самое главное, что темы иссле­дований имеют прикладное значение», ­ отметил Денис Буцаев.

Заместитель руководи­теля Управления научно­ор­ганизационной работы и меж­дународного сотрудничества ОИЯИ Олег Белов стал лауреа­том Премии за работу «Иссле­дование нейрохимических механизмов воздействия ионизирующих излучений на функции центральной нервной системы». На основании выполненных исследований предложен методический подход к оценке влияния ионизирующих излучений на функциональное состояние мозга, сочетающий экспериментальные и расчетные аналитические методы; выявлена способность некоторых отделов мозга к восстановлению после радиационного воздействия; разработаны компьютерные программы и математические модели, позволяющие изучать наиболее ранние этапы радиационного повреждения нервных клеток, недоступные для экспериментального исследования.

Перспективы практического использования результатов исследования определяются возможностью их применения для совершенствования методов радиотерапии и радиохирургии опухолей головного мозга, а также прогнозирования отдалённых нейрофизиологических послед­ствий терапевтического приме­нения ионизирующих излучений. Полученные результаты могут быть использованы при оценке эргономического риска для экипажей космических аппаратов в ходе пилотируемых полётов в дальний космос, где вопросы радиационного повреждения центральной нервной системы рассматриваются в качестве существенного лимитирующего фактора.

Добавим, что ежегодно присуждается 15 премий губер­натора Московской области в сфере науки и инноваций для молодых ученых и специалистов в размере 700 000 рублей каждая. Премия состоит из денежного вознаграждения и свидетельства лауреата.