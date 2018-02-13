

Руководитель региональной рабочей группы «Образование и культура как основы национальной идентичности» регионального штаба Общероссийского народного фронта в Московской области, руководитель управления социальной инфраструктуры Объединенного института ядерных исследований Андрей Тамонов отметил, что для максимального развития наукоградов прежде всего необходимо выстраивать оптимальные цепочки непрерывного образования. «Наука в России активно развивается, в институты приходит молодежь, заниматься научной работой снова стало престижно и интересно, ­ отметил А.Тамонов. ­ У современных российских ученых есть открытия мирового уровня как в фундаментальных областях, так и в инновационной деятельности. Один из ярчайших примеров ­ признание в 2017 году открытия новых элементов таблицы Менделеева и присвоение им названий московий и оганессон в честь Московской области и академика Юрия Цолаковича Оганесяна, возглавляющего сегодня это направление исследований в Дубне». ‌Московская область всегда была и остается регионом­лидером по многим научным направлениям, подчеркнул Андрей Владимирович. Именно в Подмосковье расположены 8 из 12 российских наукоградов. Каждый из них ­ яркая звезда в своем научном направлении. «Важно отметить, что наука сегодня ­ это уже не только исследования и разработки, но и образовательная деятельность, популяризация, инновации и промышленность. Подмосковные наукограды сегодня ­ лидеры и в образовании, и в привлечении новых инвестиций. Объяснение простое: любому инвестору, особенно в высокотехнологичных областях, важны два аспекта ­ качество человеческого капитала и качество среды обитания. Ведь для прорывных работ нужны лучшие из лучших. А их нужно не только привлечь, их важно удержать и обеспечить им достойный уровень жизни», ­ напомнил Тамонов. «Но в дальнейшем нужно не просто «проедать» эти преимущества, их надо постоянно поддерживать и совершенствовать. Что в этом направлении необходимо делать? Первое ­ это выстраивание полной цепочки от детского сада до профессионала в своей области. Когда ребенок, начиная с дошкольного возраста, имеет широкие возможности выбора кружков и секций. Далее ­ возможность выбора профиля образования в школе, а для лучших из лучших ­ создание уникальных условий и обучение их в специализированных узкопрофильных школах­интернатах для одаренных и талантливых детей со всей России и из других стран. Затем учеба в вузе в непосредственном контакте с потенциальными работодателями, ежегодные стажировки у них. А после окончания вуза ­ профильное трудоустройство и наработка опыта. Сегодня многие элементы этой цепочки в подмосковных наукоградах складываются, но, во­первых, есть не все элементы, а во­вторых, нет единой цепочки. Задача ­ в ближайшие годы создать недостающие элементы и объединить их, выстроив путь от дошкольника до высокого профессионала. Именно этим наша рабочая группа сегодня и занимается, в том числе открывая бесплатные кружки и секции в рамках проекта «Равные возможности детям», ­ заключил Тамонов. Он подчеркнул, что серьезные усилия в этом направлении предпринимаются правительством Московской области, которое строит новые детские сады и современные школы, создает в наукоградах лицеи для одаренных детей, вкладывает большие средства в развитие вузовской науки и поддерживает наукоемкий бизнес. «Совместными усилиями общества и власти мы обязательно добьемся результата», – уверен Тамонов. По материалам пресс­службы регионального отделения ОНФ в МО Фото Юрия ТАРАКАНОВА