А. Тамонов: «Финансирование наукоградов как инвестиции в человеческий потенциал следует вернуть более на высокий уровень» Продление статуса наукограда за подмосковным городом Жуковский свидетельствует о том, что поддержка научных центров остается стратегическии приоритетом нашего государства, заявил корреспонденту сайта onf.ru руководитель региональной рабочей группы «Образование и культура как основы национальной идентичности» регионального штаба Общероссийского народного фронта в Московской области Андрей Тамонов. Напомним, постановлением Правительства РФ за городским округом Жуковский сохранен статус наукограда еще на 15 лет. Статус был присвоен Жуковскому на пять лет в 2007 году и продлевался на следующий пятилетний срок в ноябре 2012 года. В постановлении отмечается, что у Жуковского есть утвержденная стратегия социально­экономического развития. Основными направлениями деятельности научно­производственных организаций города названы информационно­телекоммуникационные системы, транспортные и космические системы, перспективные виды вооружений, военной и специальной техники, энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика. А. Тамонов подчеркнул, что 8 из 12 российских наукоградов расположены в Подмосковье. В 1991 году термин «наукоград» возник именно в Жуковском. Статус наукограда присваивается городам, начиная с 2000 года. В Жуковском градообразующими являются авиационные институты, профильное научное направление Дубны ­ ядерная физика, Королева ­ ракетно­космическая отрасль, Пущино ­ биология и т.д. Все это научные центры всероссийского уровня, в них расположены ведущие институты и научно­технические предприятия России. Принципиально важным Андрей Тамонов считает сохранение и поддержку мест компактного проживания и работы ученых и производственников определенного профиля, зачастую уже в нескольких поколениях. Каждый из наукоградов уникален и заслуживает максимального внимания со стороны государства. «Статус наукограда ­ это не только финансовая поддержка города, ­ отметил А. Тамонов. ­ Не менее важно признание значимости научного направления, над которым работают горожане. Оно поддерживает на высоком уровне авторитет города как в глазах его жителей, так и среди всех россиян и во всем мире». «В последние годы финансирование наукоградов, к сожалению, заметно сократилось, ­ признал Андрей Тамонов. ­ А ведь эти средства, по сути, служат инвестициями в самый ценный актив, который есть в нашей стране, ­ в человеческий ресурс. «Наукоградские» деньги в подмосковных городах расходуются на поддержку городской инфраструктуры, но на ее модернизацию этих средств уже не хватает. Тем не менее, именно на «наукоградские» деньги закупается оборудование для детских и подростковых кружков и клубов, где ребята осваивают азы профильной научной деятельности. В частности, в Жуковском на эти средства приобретали авиатренажеры для детских аэроклубов. Что важно, ребята в них занимаются бесплатно. Так что финансовую поддержку наукоградов следует сделать приоритетной статьей бюджетных расходов, не подлежащей сокращению». По материалам пресс­-службы Регионального отделения ОНФ в Московской области