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А. Тамонов: «Финансирование наукоградов как инвестиции в человеческий потенциал следует вернуть более на высокий уровень»
Продление статуса наукограда за подмосковным городом Жуковский свидетельствует о том, что поддержка научных центров остается стратегическии приоритетом нашего государства, заявил корреспонденту сайта onf.ru руководитель региональной рабочей группы «Образование и культура как основы национальной идентичности» регионального штаба Общероссийского народного фронта в Московской области Андрей Тамонов.
Напомним, постановлением Правительства РФ за городским округом Жуковский сохранен статус наукограда еще на 15 лет. Статус был присвоен Жуковскому на пять лет в 2007 году и продлевался на следующий пятилетний срок в ноябре 2012 года. В постановлении отмечается, что у Жуковского есть утвержденная стратегия социальноэкономического развития. Основными направлениями деятельности научнопроизводственных организаций города названы информационнотелекоммуникационные системы, транспортные и космические системы, перспективные виды вооружений, военной и специальной техники, энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика.
А. Тамонов подчеркнул, что 8 из 12 российских наукоградов расположены в Подмосковье. В 1991 году термин «наукоград» возник именно в Жуковском. Статус наукограда присваивается городам, начиная с 2000 года. В Жуковском градообразующими являются авиационные институты, профильное научное направление Дубны ядерная физика, Королева ракетнокосмическая отрасль, Пущино биология и т.д. Все это научные центры всероссийского уровня, в них расположены ведущие институты и научнотехнические предприятия России.
Принципиально важным Андрей Тамонов считает сохранение и поддержку мест компактного проживания и работы ученых и производственников определенного профиля, зачастую уже в нескольких поколениях. Каждый из наукоградов уникален и заслуживает максимального внимания со стороны государства.
«Статус наукограда это не только финансовая поддержка города, отметил А. Тамонов. Не менее важно признание значимости научного направления, над которым работают горожане. Оно поддерживает на высоком уровне авторитет города как в глазах его жителей, так и среди всех россиян и во всем мире».
«В последние годы финансирование наукоградов, к сожалению, заметно сократилось, признал Андрей Тамонов. А ведь эти средства, по сути, служат инвестициями в самый ценный актив, который есть в нашей стране, в человеческий ресурс. «Наукоградские» деньги в подмосковных городах расходуются на поддержку городской инфраструктуры, но на ее модернизацию этих средств уже не хватает. Тем не менее, именно на «наукоградские» деньги закупается оборудование для детских и подростковых кружков и клубов, где ребята осваивают азы профильной научной деятельности. В частности, в Жуковском на эти средства приобретали авиатренажеры для детских аэроклубов. Что важно, ребята в них занимаются бесплатно. Так что финансовую поддержку наукоградов следует сделать приоритетной статьей бюджетных расходов, не подлежащей сокращению».
По материалам пресс-службы Регионального отделения ОНФ в Московской области