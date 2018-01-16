Сравнение Объединенного института ядерных исследований с самолетом, набирающим высоту, директор ОИЯИ академик Виктор Матвеев в своем предновогоднем интервью, подводящем итоги 2017-­го, назвал очень точным. ­ В некотором смысле аналогия очень точная, ­ согласился Виктор Анатольевич, ­ мы добились очень серьезной поддержки от правительств государств­членов ОИЯИ, что позволило принять внушительный бюджет, получаем огромную поддержку от международного сообщества. Авторитет Института сейчас чрезвычайно высок, и это дает надежду, что внимание к его развитию, его программам в мире не ослабеет, и мы будем иметь надежных партнеров, но это очень ответственная задача, поэтому «самолет набирает высоту». Однако, предостерегает руководитель ОИЯИ, никакой эйфории не должно быть, надо понимать, что на нас лежит огромная ответственность за непросто добытые государствами­членами средства. Конечно, есть надежда, что мы движемся в нужном направлении, но главное ­ не забывать об ответственности и добиваться высокой эффективности использования доверенных странами­участницами финансов. Мы несем ответственность перед мировым научным сообществом за развитие тех направлений, которые востребованы, ­ убежден директор ОИЯИ. Гармоничны и сбалансированы Говоря о проектах, которые реализуются в международной межправительственной организации, В.А.Матвеев акцентировал, что все они главные, и когда Комитет полномочных представителей утверждал новую семилетку, он обратил внимание именно на то, чтобы все направления деятельности Института были гармонично выражены и сбалансированы. ­ Конечно, сверхпроводящий коллайдер НИКА – это уникальный проект мирового масштаба, и фабрика сверхтяжелых элементов – уникальный объект, который ни в каком другом месте земного шара не мог быть реализован, ИБР – тоже уникальная установка, которая рождена пионерскими идеями отцов­основателей нашего Института, имеет особый путь развития, нигде в мире не дублирующийся. Поэтому, думаю, что почти все направления нашего Института уникальные, востребованы в мире, ­ делится академик Виктор Матвеев. Состояние дел на главных объектах Всего лишь год с небольшим назад прошла церемония закладки первого камня в основание коллайдера НИКА на территории ЛФВЭ. Шаг был весьма символичным, потому что заложили его на открытом месте, где ничего не было. Сейчас же приезжающие в ОИЯИ гости, визитеры, участники поражаются тому, как много уже сделано, причем многое невидимо глазу, потому что находится под землей – система дренажа, фундамента, в общем, это, считает Виктор Анатольевич, невероятно по своему масштабу и темпам работы. Фабрика сверхтяжелых элементов близка к своей сдаче, там налаживается уникальный циклотрон ДЦ­280 – самый мощный циклотрон, который создавался для решения задач по исследованию сверхтяжелых элементов. Импульсный реактор ИБР – предмет гордости не только актом стабильной работы установки, но и тем, что на его основе развивается Пользовательская программа ОИЯИ, вызывающая интерес многих научных групп в мире, по использованию пучков нейтронов для исследования в самых широких областях, как в фундаментальной физике, так и в прикладной – в области исследований свойств конденсированного состояния материи. Это многоцелевые, многодисциплинарные исследования, которые интересны очень многим странам­участницам и не только им. ­ Мы гордимся тем, ­ говорит директор ОИЯИ, ­ что у нас активно развивается программа создания новых спектрометров, которая делает этот комплекс особенно востребованным. Имеются планы развития, сейчас обсуждаются пионерские идеи: как вместе с коллегами в Польше создать объединенную установку, которая соединяла бы возможности исследования свойств вещества на уровне использования как нейтронных пучков, так и синхротронных. А нейтринная программа, которой мы всегда гордились, связана с историей нашего Института, это исследования, внесшие колоссальный вклад в развитие этого фундаментального направления в мире. Глубоководный нейтринный телескоп на Байкале активно развивается, уже смонтирован и действует второй кластер фотоприемников, которые опущены на дно Байкала на глубину свыше одного километра. Они уже в режиме реального времени дают информацию, крайне востребованную астрофизиками, космологами. И мы здесь тоже ждем открытий. А взять, к примеру, наш информационно­вычислительный комплекс. Он на самом деле развивается очень активно, я бы сказал, что это одна из главнейших наших базовых установок. Надо отдать должное специалистам Лаборатории информационных технологий – развитие идет по всем направлениям и считается перспективным, поэтому, думаю, мы находимся на одном из передовых мест. Вообще, если говорить о вкладе в обработку и сбор данных с Большого адронного коллайдера в ЦЕРНе, где по соглашению мы взяли определенные обязанности, то это второй в мире по эффективности комплекс. Можно этим гордиться. Вообще говоря, на что опирается Институт? Он опирается на уже ставшую знаменитой триаду: соединение и гармония между фундаментальными исследованиями как таковыми, научно­образовательными программами, инновациями. То есть на самом деле многодисциплинарные исследования на стыке наук приносят большие плоды. Это триединство – очень важная форма, изложенная на основе Института, показывает себя с самой лучшей стороны, ­ уверяет Виктор Анатольевич. Подготовка космонавтов к полетам на Марс и Луну Лаборатория радиационной биологии ОИЯИ сейчас очень активно работает с космической программой: планируются полеты на Марс и Луну, и ЛРБ успешно включается в исследования по подготовке будущих космонавтов. ­ Лаборатория радиационной биологии по­своему уникальна. Радиационная лаборатория в ядерном институте, ­ говорит директор ОИЯИ, ­ где очень важно изучение побочных действий радиации на оборудование, персонал, превратилась в исключительно передовой центр исследований в самых широких областях, использующих возможность получения данных при облучении самыми различными источниками – гамма­квантами, легкими и тяжелыми ионами, протонами. И действительно, исторически мало кто знал раньше, что наша Лаборатория внесла большой вклад в обеспечение первого полета человека в космос. Эта информация была покрыта секретностью. Сейчас проблемы в области космической медицины гораздо сложнее, потому что мир понимает: следующий мощный шаг в изучении космоса, Солнечной системы – это, конечно, полет человека на дальнюю планету – Марс. И это очень непростая задача. Раньше были решены те проблемы, которые позволяют посмотреть физиологическое воздействие облучения на космонавтов, и выработаны способы минимизации последствия этого облучения. Сейчас же имеют значение вопросы воздействия малого свечения, имеющегося в космосе, на высшую нервную деятельность, менталитет космонавтов – это очень тонкие эффекты, изучить которые можно только в тех центрах, где обладают искусством наблюдать очень малое излучение, самое малое влияние этого излучения на живой организм, в том числе на нервные клетки. И это опять оказывается одной из специальностей нашего Института, ­ подытоживает директор ОИЯИ. Одна из развивающихся тем в Лаборатории в настоящее время – происхождение жизни на Земле. В науке очень много разных споров, разных данных, которые дополняют друг друга и в то же время противоречат другим, утверждающим, что жизнь хотя и могла возникнуть на Земле, но основы этой биологической жизни универсальны. То есть те, что существуют на Земле, те, что существуют на космических телах, а общий объем вещества в космосе огромен, позволяют выдвинуть гипотезу, что жизнь на Землю была занесена. В космосе, оказывается, очень активно присутствуют факторы, которые приводят к возникновению биологической жизни, есть они и в неорганической материи. ­ Думаю, что проблема происхождения Вселенной – уникальная проблема, и мы все хотим приблизиться к возможности решить ее, то есть проблема возникновения жизни не менее фундаментальная. Мы рады, что в Институте такие важнейшие фундаментальные проблемы исследуются, ­ подчеркнул В.А.Матвеев. С младых ногтей… В заключение директор Объединенного института академик Виктор Матвеев, отвечая на вопрос о популяризации деятельности ОИЯИ, отметил: ­ Благодаря активному включению в решение этих проблем мы даже впервые в России реализовали в прошлом году эксперимент: в начале учебного года во всех школах страны прошел виртуальный открытый урок, провел его Григорий Трубников. Урок был востребован, и сейчас страны­участницы ОИЯИ очень хотят его повторить на своих языках. На мой взгляд, необходимость в образовательной деятельности наступает с ясельного возраста, надо искать пути, как детей и, может быть, их родителей образовывать, применяя новые методы воздействия, учитывая особенности каждого возраста. Чтобы объяснять, зачем фундаментальные исследования проводятся, и что это дает талантливым молодым людям, которые включаются в исследования. Мы рады, что наш музей стал работать более активно, и мы получаем много позитивных отзывов, думаем и дальше развивать музейную деятельность. У нас есть материалы, которые не доступны для широкой публики, хотим сделать их доступными. Такая популяризаторская деятельность очень важна, в том числе важно, чтобы наши ученые находили в себе силы и талант писать специальные статьи о том, почему так здорово заниматься фундаментальной наукой. Это очень важно для прогресса человечества, жизни общества. Научные школы – богатство именно нашей страны, культура учить, вкладывать свой талант в ученика. Сейчас одной из главных способностей студентов вузов считается способность к новизне, готовность к изменениям, которые происходят постоянно. Поэтому надо заниматься вовлечением в интеллектуальную деятельность, начиная с яслей, а может, и раньше… Татьяна КРЮКОВА Фото Юрия ТАРАКАНОВА