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Лаборатория нейтронной физики ОИЯИ в двадцатых числах ноября отметила свой шестидесятилетний юбилей. По случаю этого знаменательного события в ДК «Мир» состоялся праздничный вечер, завершившийся великолепным концертом джазовой музыки в исполнении оркестра Игоря Бутмана.
Юбиляры и гости перед тем как занять свои места в зале, смогли ознакомиться с фотовыставкой, посвященной славному пути Лаборатории за шесть десятков лет, поболеть за команды молодых интеллектуалов или даже самим поучаствовать в интеллектуальной игре, проходившей в Малом зале ДК.
И в фойе, и в Выставочном зале на первом этаже, и в Малом зале на втором – везде царила приподнятая, праздничная атмосфера. Поздравлений и пожеланий в этот день звучало много: среди поздравивших юбиляров коллеги из Курчатовского института, полномочный представитель правительства Монголии в ОИЯИ, почетный ректор университета в Праге, полномочный представитель Республики Польша, Болгария и другие.
В начале было слово, вернее, идея
Директор ЛНФ профессор Валерий Швецов в своем приветственном выступлении проследил историю создания и развития Лаборатории, подтверждая свои слова фотографиями, иллюстрирующими каждый из важнейших этапов жизни ЛНФ. Вспомнил людей, которые стояли и стоят за этими этапами, выдающимися мировыми результатами.
Как он отметил, в 1956 году, когда ОИЯИ был уже создан и было принято решение о создании нейтронки, научным руководителем Лаборатории стал академик Илья Франк, но самой ее еще не было. Илья Михайлович Франк стал директором ЛНФ в мае 1957 года, с этого момента и начинается первое десятилетие совершенно замечательных свершений.
Но в начале было слово. Как вспоминали очевидцы, на одном из семинаров возглавлявший Институт Дмитрий Иванович Блохинцев предложил идею пульсирующего ядерного реактора с механической регуляцией радиоактивности. Буквально за год триада ученых – Юрий Стависский, Игорь Бондаренко и Дмитрий Блохинцев – создали теорию таких импульсных реакторов периодического действия.
Когда Блохинцеву предложили возглавить создаваемый Объединенный институт ядерных исследований, он в свою очередь предложил построить в нем реактор, основанный на его идее, и создать Лабораторию нейтронных исследований.
Эти работы начались, и за четыре года были построены с нуля не только офисы и здания, но и уникальный реактор – источник нейтронов. На нем начинаются первые исследования конденсированных сред, и здесь очень активное участие принимали коллеги из Польши.
В самом конце службы первого импульсного реактора (ИБР), в 1968 году команда ученых открывает ультрахолодные нейтроны. Направление, которое, кстати, очень активно развивается в настоящее время.
С тех пор коллектив Лаборатории – многонациональный, здесь работают не только группы из Советского Союза, но и из Венгрии, ГДР, Польши, Чехословакии и других стран.
Сейчас из 530 сотрудников ЛНФ 105 – представители странучастниц ОИЯИ, не считая России. Неплохой результат, учитывая, что половина всего коллектива, включая рабочих, инженеров, уборщиц, – это научные сотрудники, а из них половина – ученые из странучастниц.
Творческая молодость Лаборатории
Следующее десятилетие – эпоха, когда в полной мере начали реализовываться идеи. В эти годы закончил свою работу первый реактор ИБР, а в 1969 году начал работать ИБР30, с мощностью в тридцать раз большей, оснащенный электронным ускорителем в качестве бустера. Этот комплекс проработал до 2001 года, выдавая прекрасные научные результаты, входя в пятерку лучших мировых источников в своем классе.
В эти же годы начинаются работы по проектированию ИБР2, и 30 ноября 1977 года реактор вышел на критичность (рабочее состояние, в котором средняя по объему топлива плотность нейтронов в нём постоянна во времени).
В Лаборатории работают источники мирового уровня ИБР30, ИБР2, получено огромное количество результатов, создается первый спектрометр… Это годы настоящей творческой молодости лаборатории – самый расцвет.
ИБР2 с середины 80х годов начинает работать для физиков, идет оснащение пучков реактора новыми установками.
Неспокойные 90е
В это непростое время продолжаются работы на реакторе ИБР, продолжаются обсуждения нового источника нейтронов. Лаборатория нейтронной физики, используя возможности реактора ИБР2, участвует в программе по исследованию сверхпроводимости. Начинается модернизация ИБР2, потому что предвидится окончание срока эксплуатации реактора, развиваются и научные направления.
Разрабатывается проект нейтронного источника высокого разрешения, как назывался вначале ИБР, а позже проект приобрел более благозвучное имя – ИРЕН, и начинаются работы по его реализации.
Возрождение нейтронки
Следующее десятилетие можно назвать неким возрождением Лаборатории, потому что успешно завершается модернизация ИБР2. Идет демонтаж реактора ИБР30, который вывели из эксплуатации в 2001 году, через 40 лет после того, как он начал работать, демонтаж произошел в 20052006 году. И на этом месте в том же здании стартуют работы по созданию источника нейтронов ИРЕН (источник резонансных нейтронов).
В июле 2011 завершилась модернизация ИБР2, теперь реактор имеет лицензированный срок службы до конца тридцатых годов 21 века, и это один из самых ярких источников нейтронов в мире.
В эти же годы начала работать установка ИРЕН, пусть и не в полную мощь. Первые эксперименты датируются концом 2009 года, и установка до сих пор продолжает развиваться, модернизироваться, но тем не менее исследования на ней ведутся.
Нашей Лаборатории предстоит прожить долгий срок. Уверенность в этом мне дают студенты и ученые, которые регулярно приезжают на школы, организуемые в ЛНФ. Они с интересом знакомятся с нашими методиками, установками, некоторые остаются работать, поддерживая средний возраст в Лаборатории порядка 47 лет. Уверен, что и дальше мы будем выдавать научные результаты на высоком мировом уровне, на оптимистичной ноте завершил приветственную речь директор ЛНФ Валерий Швецов.
Многогранный потенциал
От имени дирекции ОИЯИ юбиляров поздравил вицедиректор ОИЯИ Михаил Иткис, выразив глубочайшую благодарность за научные достижения, за высокий рейтинг публикаций, за все что делает ЛНФ.
Начиная, по сути дела, с нейтронной ядерной физики, Лаборатория превратилась в большой институт, в котором фигурируют три основных направления, уточнил Михаил Григорьевич. Одно из них – физика конденсированных сред – изучение структуры материи, на основе которой можно создавать новые материалы. Это направление успешно развивается. Ученые из разных стран могут на пучках реактора проводить исследования.
Второе направление – установка ИРЕН, которая в ближайшее время достигнет своих проектных параметров и также станет установкой мирового класса. И третье направление связано с нейтронным активационным анализом и вообще с экологией, со многими проблемами существования живых организмов в нашей среде. Здесь тоже задействовано много молодежи во главе с профессором Мариной Фронтасьевой.
Самое важное – мы действительно обладаем потенциалом, который позволяет смело смотреть в будущее. Для этого есть время, коллектив, предпосылки, заключил вицедиректор.
«Праздник был тогда, когда реактор пошел в разгон…»
Известный физикреакторщик, доктор физикоматематических наук профессор Евгений Шабалин – один из создателей высокопоточного импульсного исследовательского реактора ИБР2 в Лаборатории нейтронной физики, поделился, как происходил пуск реактора.
С одной стороны, вспоминает он, буднично, как обычный день работы с реактором. Это был первый день, когда реактор должен был выйти на импульсную критичность. А праздник был тогда, когда ректор пошел в разгон, когда он достиг запланированной мощности. Тогда руководитель дал команду, чтобы нажали кнопку аварийной защиты. Кнопка сработала, загудел сигнал, и раздались громкие аплодисменты. И один из участников пуска сказал: «Первый раз вижу, чтобы сигнал аварийной защиты был встречен аплодисментами». Потом выпили шампанского…
В настоящее время профессор Шабалин включился в работу над новым проектом реактора – источника нейтронов, который будет после ИБРа.
Будущее лаборатории – новый источник
Руководитель ЛНФ Валерий Швецов подчеркнул, что будущее Лаборатории за новым источником, который придет после ИБРа, и сейчас ведутся работы по его обоснованию. В настоящее время много научных задач для ИБР2, как часы работает Программа пользователей, каждый год подается более 500 заявок, которые выполняются на лабораторных установках. Основные направления – исследования свойств материалов при высоких давлениях (более фундаментальная задача), исследования литийионных батарей (прикладная задача). А между ними весь спектр исследований – от фундаментальных до прикладных.
Из последних результатов, полученных с помощью установки ИРЕН, – интересные исследования останков князей и княгинь из русского средневековья на остатки мышьяка и ртути. И к нашему удивлению содержание вредных элементов в сотни раз превышает норму. То есть мы добавили фактов в копилку тех гипотез, которые предполагают неестественную смерть персонажей, скорее всего отравление. Поэтому ИРЕН, несмотря на то, что еще в процессе развития, какието научные результаты тоже выдает. Вообще же планы очень широкие, подытожил директор ЛНФ Валерий Николаевич Швецов.
На празднике побывала Татьяна Крюкова
Фото Игоря Лапенко