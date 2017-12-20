Лаборатория нейтронной физики ОИЯИ в двадцатых числах ноября отметила свой шестидесятилетний юбилей. По случаю этого знаменательного события в ДК «Мир» состоялся праздничный вечер, завершившийся великолепным концертом джазовой музыки в исполнении оркестра Игоря Бутмана. Юбиляры и гости перед тем как занять свои места в зале, смогли ознакомиться с фотовыставкой, посвященной славному пути Лаборатории за шесть десятков лет, поболеть за команды молодых интеллектуалов или даже самим поучаствовать в интеллектуальной игре, проходившей в Малом зале ДК. И в фойе, и в Выставочном зале на первом этаже, и в Малом зале на втором – везде царила приподнятая, праздничная атмосфера. Поздравлений и пожеланий в этот день звучало много: среди поздравивших юбиляров коллеги из Курчатовского института, полномочный представитель правительства Монголии в ОИЯИ, почетный ректор университета в Праге, полномочный представитель Республики Польша, Болгария и другие. В начале было слово, вернее, идея Директор ЛНФ профессор Валерий Швецов в своем приветственном выступлении проследил историю создания и развития Лаборатории, подтверждая свои слова фотографиями, иллюстрирующими каждый из важнейших этапов жизни ЛНФ. Вспомнил людей, которые стояли и стоят за этими этапами, выдающимися мировыми результатами. Как он отметил, в 1956 году, когда ОИЯИ был уже создан и было принято решение о создании нейтронки, научным руководителем Лаборатории стал академик Илья Франк, но самой ее еще не было. Илья Михайлович Франк стал директором ЛНФ в мае 1957 года, с этого момента и начинается первое десятилетие совершенно замечательных свершений. Но в начале было слово. Как вспоминали очевидцы, на одном из семинаров возглавлявший Институт Дмитрий Иванович Блохинцев предложил идею пульсирующего ядерного реактора с механической регуляцией радиоактивности. Буквально за год триада ученых – Юрий Стависский, Игорь Бондаренко и Дмитрий Блохинцев – создали теорию таких импульсных реакторов периодического действия. Когда Блохинцеву предложили возглавить создаваемый Объединенный институт ядерных исследований, он в свою очередь предложил построить в нем реактор, основанный на его идее, и создать Лабораторию нейтронных исследований. Эти работы начались, и за четыре года были построены с нуля не только офисы и здания, но и уникальный реактор – источник нейтронов. На нем начинаются первые исследования конденсированных сред, и здесь очень активное участие принимали коллеги из Польши. В самом конце службы первого импульсного реактора (ИБР), в 1968 году команда ученых открывает ультрахолодные нейтроны. Направление, которое, кстати, очень активно развивается в настоящее время. С тех пор коллектив Лаборатории – многонациональный, здесь работают не только группы из Советского Союза, но и из Венгрии, ГДР, Польши, Чехословакии и других стран. Сейчас из 530 сотрудников ЛНФ 105 – представители стран­участниц ОИЯИ, не считая России. Неплохой результат, учитывая, что половина всего коллектива, включая рабочих, инженеров, уборщиц, – это научные сотрудники, а из них половина – ученые из стран­участниц. Творческая молодость Лаборатории Следующее десятилетие – эпоха, когда в полной мере начали реализовываться идеи. В эти годы закончил свою работу первый реактор ИБР, а в 1969 году начал работать ИБР­30, с мощностью в тридцать раз большей, оснащенный электронным ускорителем в качестве бустера. Этот комплекс проработал до 2001 года, выдавая прекрасные научные результаты, входя в пятерку лучших мировых источников в своем классе. В эти же годы начинаются работы по проектированию ИБР­2, и 30 ноября 1977 года реактор вышел на критичность (рабочее состояние, в котором средняя по объему топлива плотность нейтронов в нём постоянна во времени). В Лаборатории работают источники мирового уровня ИБР­30, ИБР­2, получено огромное количество результатов, создается первый спектрометр… Это годы настоящей творческой молодости лаборатории – самый расцвет. ИБР­2 с середины 80­х годов начинает работать для физиков, идет оснащение пучков реактора новыми установками. Неспокойные 90­е В это непростое время продолжаются работы на реакторе ИБР, продолжаются обсуждения нового источника нейтронов. Лаборатория нейтронной физики, используя возможности реактора ИБР­2, участвует в программе по исследованию сверхпроводимости. Начинается модернизация ИБР­2, потому что предвидится окончание срока эксплуатации реактора, развиваются и научные направления. Разрабатывается проект нейтронного источника высокого разрешения, как назывался вначале ИБР, а позже проект приобрел более благозвучное имя – ИРЕН, и начинаются работы по его реализации. Возрождение нейтронки Следующее десятилетие можно назвать неким возрождением Лаборатории, потому что успешно завершается модернизация ИБР­2. Идет демонтаж реактора ИБР­30, который вывели из эксплуатации в 2001 году, через 40 лет после того, как он начал работать, демонтаж произошел в 2005­2006 году. И на этом месте в том же здании стартуют работы по созданию источника нейтронов ИРЕН (источник резонансных нейтронов). В июле 2011 завершилась модернизация ИБР­2, теперь реактор имеет лицензированный срок службы до конца тридцатых годов 21 века, и это один из самых ярких источников нейтронов в мире. В эти же годы начала работать установка ИРЕН, пусть и не в полную мощь. Первые эксперименты датируются концом 2009 года, и установка до сих пор продолжает развиваться, модернизироваться, но тем не менее исследования на ней ведутся. ­ Нашей Лаборатории предстоит прожить долгий срок. Уверенность в этом мне дают студенты и ученые, которые регулярно приезжают на школы, организуемые в ЛНФ. Они с интересом знакомятся с нашими методиками, установками, некоторые остаются работать, поддерживая средний возраст в Лаборатории порядка 47 лет. Уверен, что и дальше мы будем выдавать научные результаты на высоком мировом уровне, ­ на оптимистичной ноте завершил приветственную речь директор ЛНФ Валерий Швецов. Многогранный потенциал От имени дирекции ОИЯИ юбиляров поздравил вице­директор ОИЯИ Михаил Иткис, выразив глубочайшую благодарность за научные достижения, за высокий рейтинг публикаций, за все что делает ЛНФ. ­ Начиная, по сути дела, с нейтронной ядерной физики, Лаборатория превратилась в большой институт, в котором фигурируют три основных направления, ­ уточнил Михаил Григорьевич. ­ Одно из них – физика конденсированных сред – изучение структуры материи, на основе которой можно создавать новые материалы. Это направление успешно развивается. Ученые из разных стран могут на пучках реактора проводить исследования. Второе направление – установка ИРЕН, которая в ближайшее время достигнет своих проектных параметров и также станет установкой мирового класса. И третье направление связано с нейтронным активационным анализом и вообще с экологией, со многими проблемами существования живых организмов в нашей среде. Здесь тоже задействовано много молодежи во главе с профессором Мариной Фронтасьевой. Самое важное – мы действительно обладаем потенциалом, который позволяет смело смотреть в будущее. Для этого есть время, коллектив, предпосылки, ­ заключил вице­директор. «Праздник был тогда, когда реактор пошел в разгон…» Известный физик­реакторщик, доктор физико­математических наук профессор Евгений Шабалин – один из создателей высокопоточного импульсного исследовательского реактора ИБР­2 в Лаборатории нейтронной физики, поделился, как происходил пуск реактора. ­ С одной стороны, ­ вспоминает он, ­ буднично, как обычный день работы с реактором. Это был первый день, когда реактор должен был выйти на импульсную критичность. А праздник был тогда, когда ректор пошел в разгон, когда он достиг запланированной мощности. Тогда руководитель дал команду, чтобы нажали кнопку аварийной защиты. Кнопка сработала, загудел сигнал, и раздались громкие аплодисменты. И один из участников пуска сказал: «Первый раз вижу, чтобы сигнал аварийной защиты был встречен аплодисментами». Потом выпили шампанского… В настоящее время профессор Шабалин включился в работу над новым проектом реактора – источника нейтронов, который будет после ИБРа. Будущее лаборатории – новый источник Руководитель ЛНФ Валерий Швецов подчеркнул, что будущее Лаборатории за новым источником, который придет после ИБРа, и сейчас ведутся работы по его обоснованию. В настоящее время много научных задач для ИБР­2, как часы работает Программа пользователей, каждый год подается более 500 заявок, которые выполняются на лабораторных установках. Основные направления – исследования свойств материалов при высоких давлениях (более фундаментальная задача), исследования литий­ионных батарей (прикладная задача). А между ними весь спектр исследований – от фундаментальных до прикладных. ­ Из последних результатов, полученных с помощью установки ИРЕН, – интересные исследования останков князей и княгинь из русского средневековья на остатки мышьяка и ртути. И к нашему удивлению содержание вредных элементов в сотни раз превышает норму. То есть мы добавили фактов в копилку тех гипотез, которые предполагают неестественную смерть персонажей, скорее всего отравление. Поэтому ИРЕН, несмотря на то, что еще в процессе развития, какие­то научные результаты тоже выдает. Вообще же планы очень широкие, ­ подытожил директор ЛНФ Валерий Николаевич Швецов. На празднике побывала Татьяна Крюкова Фото Игоря Лапенко