В первый день зимы в Доме международных совещаний ОИЯИ собрались члены Совета Российской академии наук по тяжелым ионам на заседание совета РАН, которое провел научный руководитель Лаборатории ядерных реакций академик Юрий Оганесян. Обсуждали структуру ядер как ключевую проблему физики атомного ядра, перспективы исследований структуры экзотических ядер и ядерных реакций на прецизионных пучках радиоактивных ионов, исследования по физике экзотических ядер в лабораториях мира, аспекты научной программы электронно­ионного коллайдера и многое другое, что в настоящее время будоражит умы ученых­ядерщиков. Как отметил академик Юрий Оганесян, заседание проходит в Дубне не случайно: так сложилось, что тематика исследований по тяжелым ионам и высокой энергии сконцентрировалась в Объединенном институте ядерных исследований. Поэтому и обсуждают ее ученые не в Москве, не в академии наук, а здесь, в ОИЯИ. ­ Но вообще­то говоря, ­ комментирует Юрий Цолакович, ­ это задача страны, РАН. Поэтому многие физики приглашены из других институтов, пригласили мы и наших зарубежных коллег, которые тоже делают большой проект по тяжелым ионам. Это и центр в Дармштадте, и ускорительный центр ГАНИЛ во Франции Мы должны в деталях все знать, чтобы определиться со своим будущим, потому что все, что обсуждается сегодня, это информация о стартовавшей в этом году семилетке, финансирование которой уже определено, уже воплощается в жизнь. Но вот что будет в следующей семилетке, еще через семь лет – прогнозировать это, конечно, трудно, но нельзя сегодня делать то, что через семь лет не будет работать, ­ считает профессор Оганесян. Понять, куда идем, что делаем Проекты, которые в настоящее время существуют в научном мире: в Японии, Корее, США, Европе, идут один за другим, большинство из них будут реализованы до 2022 года, и ни одного проекта нет после этого времени. То есть вопрос стоит одинаковый для всех – для нас, возможно, особенно остро, и на этот вопрос ответить обязаны в любом случае. Не сейчас, так потом. ­ Все семь лет будем этим заниматься, ­ уточняет Юрий Цолакович, ­ чтобы понять, куда идем, что делаем. Тем более что в физике сейчас меняется многое: например, всю жизнь считали, что уран, тяжелые компоненты космических лучей образуются во взрывном процессе, теперь же утверждается, что совсем не так. Холодная нейтронная звезда – большой объект, масса которого равна массе Солнца, даже больше. Две такие звезды «танцуют» друг с другом, потом запутываются, но звезда холодная и большая, сверхплотная на пределе, стоит туда немножко что­то добавить, и вся конструкция меняется, ­ констатирует ученый. Наша справка. Нейтронная звезда – звезда, в основном состоящая из нейтронов. Нейтрон – это нейтральная субатомная частица, одна из главных составляющих вещества. Нейтронные звезды «танцуют», взаимодействуют?.. Когда две звезды сближаются, сходятся вместе (сейчас даже фильмы такие показывают), такое громадное количество вещества выбрасывается во Вселенную, что оно может объяснить все элементы, которые мы видим в космических лучах. К примеру, железо, его получается больше, чем в результате других процессов. ­ Идея вообще принадлежит лауреату Нобелевской премии по физике за развитие теории сверхпроводимости и сверхтекучести Виталию Гинзбургу, идея 80­х годов. Публика ее сразу не приняла, половина физиков думала, что этого вообще не может быть, другая половина, к которой, кстати, и я принадлежу, задавалась вопросом, а почему, собственно, не может. Оппоненты отвечали: потому что нейтроны не взаимодействуют друг с другом, они ведь холодные. Но их миллиард! Кто даст голову на отсечение, что из миллиарда за десять тысяч лет они ни разу не взаимодействовали друг с другом. Такие утверждения мне кажутся излишне категоричными. Все может быть. А тут еще гравитационные волны нашли и взаимодействие двух нейтронных звезд. Это зарегистрировали, и люди получили Нобелевскую премию. А сколь скоро это меняется, мы должны быть готовы к тому, тем более что тратим деньги (а их количество не безгранично), и должны понимать, куда их тратить, куда идти, какие установки создавать, ­ заключил академик Юрий Оганесян. Физика экзотических ядер Одно из научных направлений исследований в ЛЯР – легкие экзотические ядра, которые сейчас тесно связаны с нейтронными звездами. Наша справка. Экзотические ядра ­ это те, которые живут очень мало, 10 в минус 20 доли секунды. Заместитель директора по науке в ГАНИЛ (Франция), где создается одна из мощнейших фабрик пучков радиоактивных ядер, председатель Комитета по ядерной физике у нас в Дубне профессор Марек Левитович рассказал, как проходят исследования во Франции, какое сотрудничество в этом направлении есть с Дубной. В своем докладе Марек Левитович (он, кстати, выступал перед коллегами первым, задал тон обсуждению) акцентировал внимание на том, что делается в мире в сфере изучения экзотических ядер сейчас, провел детальный обзор исследований в лабораториях мира. ­ Физика экзотических ядер, ­ отметил он, ­ это одно из самых главных направлений в ядерной физике, которое развивается в Дубне и во всех лабораториях мира. У нас с ОИЯИ отличные связи уже много­много лет ­ больше 30­ти. Совместные эксперименты ведутся и в Дубне, и за рубежом, в моем случае во Франции. Так что, думаю, новый проект – очень существенный момент, чтобы поддержать исследования коллаборацией на очень высоком уровне по физике и новым техническим установкам. Физика экзотических ядер сегодня связана с тем, как мы понимаем то, что произошло много лет назад, в начале, и что происходит сегодня, для того чтобы получить разные новые изотопы столкновений нейтронных звезд. Надеюсь, что это совещание, первое совещание по новому проекту, точно не будет последним. Уверен, что все получится, ­ заключил профессор Марек Левитович. Татьяна КРЮКОВА

Фото Елены ПУЗЫНИНОЙ