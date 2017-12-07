Комитет полномочных представителей ОИЯИ ­ главный орган управления нашей международной межправительственной организации ­ провел очередную осеннюю сессию в конце ноября в Доме международных совещаний. Работу КПП предварило заседание Финансового комитета ОИЯИ, об итогах которого доложила полномочным представителям новый председатель Финкомитета Светломира Харизанова (Республика Болгария). Сессию открыл директор ОИЯИ академик Виктор Матвеев, в его докладе прозвучали итоги деятельности Объединенного института в нынешнем году, рекомендации 122­й сессии Ученого совета ОИЯИ, состоявшейся два месяца назад, и, конечно, планы научно­исследовательской деятельности Института на будущий год. Но прежде в своем вступительном слове директор ОИЯИ акцентировал внимание полномочных представителей на необходимости избрать нового председателя КПП, так как возникла ситуация, когда два руководящих поста главных органов международной организации возглавляют представители одной страны­участницы ­ Республики Болгария. И хотя руководство Института, уточнил он, очень благодарно нынешнему председателю КПП Лачезару Костову, который добился многих успехов, принятия важных решений, сейчас необходимо на этот пост избрать представителя какой­либо другой страны­участницы. ­ На данный момент, когда Российская Федерация обеспечила такую мощную финансовую поддержку программ нашего Института, подписала дополнительное соглашение о поддержке мега­сайенс проекта НИКА (по нему выделены 8,8 млрд рублей), может быть, целесообразно будет выдвинуть на пост председателя КПП представителя России Григория Трубникова, ­ озвучил мнение полномочных представителей нескольких стран Виктор Анатольевич Матвеев. Григорий Трубников – председатель КПП Голосование членов Комитета полномочных представителей продемонстрировало максимальную поддержку. При одном воздержавшемся, которым оказался сам кандидат ­ академик Трубников ­ решение было принято. Комитет полномочных представителей ОИЯИ возглавил полномочный представитель России, заместитель министра образования и науки РФ академик Григорий Трубников, которому под оглушительные аплодисменты присутствующих профессор Лачезар Костов передал полномочия. ­ Новость для меня действительно стала приятным сюрпризом, хочу поблагодарить всех представителей стран­участниц ОИЯИ за большое доверие, оказанное России, и, конечно, особая благодарность Лачезару Костову, который провел последние несколько лет на посту председателя КПП и провел наш корабль, наш большой международный центр, очень уверенной и твердой рукой. Наверное, один из самых главных результатов председательства Болгарии в КПП ­ принятие семилетнего плана развития Института, и сейчас первый год реализации этого грандиозного, очень сложного плана для ОИЯИ, это действительно большой вызов, и за время председательства господина Костова было принято много непростых, но очень правильных решений, поэтому искренняя благодарность от всех нас профессору Лачезару Костову за его вклад в развитие ОИЯИ, ­ отметил Григорий Трубников. В заключение своего выступления новый председатель Комитета полномочных представителей обратил внимание на принятую президентом Российской Федерации в конце 2016 года Стратегию научно­технического развития нашей страны на 15 лет, где одним из главных элементов выделено международное научно­техническое сотрудничество. ­ С этой точки зрения Россия как страна местоположения международной межправительственной организации ОИЯИ будет прикладывать все усилия для того, чтобы наука на ее территории была интернациональной, и, конечно, развитие центров, подобных ОИЯИ, это один из основных приоритетов. Уверен, что наш Институт и его страны­участницы достойно реализуют семилетнюю программу развития, которая для России и других стран­участниц – очень хороший пример открытого многостороннего международного сотрудничества, ­ сказал в завершение председатель КПП Григорий Владимирович Трубников. Огромное доверие огромная ответственность В своем докладе директор ОИЯИ академик Виктор Матвеев по традиции говорил о важнейших событиях, которые произошли с прошлого заседания полномочных представителей. Акцентировал внимание, что 2017 год ­ это первый год нового семилетнего плана, говорил и о церемонии инаугурации новых элементов таблицы Менделеева, синтезированных в Лаборатории ядерных реакций, о том, что 2018 год станет годом Периодической таблицы Менделеева. Приятно, отметил руководитель Объединенного института, что решение связано с исследованиями, проводимыми в ОИЯИ. В течение года состоялось множество важнейших международных событий, конференций, среди них, к примеру, празднование 60­летнего юбилея ЛЯР. 60­летие запуска синхрофазотрона, 110­летие со дня рождения Векслера, подписание соглашения с Институтом ядерной физики Италии в посольстве Итальянской Республики в Москве в присутствии президента Италии, совещание Группы старших должностных лиц глобальной сети исследовательских инфраструктур, организованное российским Минобрнауки (его участники выбрали именно Дубну), совещание о выработке профессиональной этики ОИЯИ… Комментируя осеннюю сессию Комитета полномочных представителей, Виктор Матвеев подчеркнул, что 2017­й ­ это не просто очередной год, первый год семилетки означает, что Институт разворачивает свою работу в таком темпе с осознанием своей ответственности за соблюдение всех намеченных сроков и ответственности за доверенные огромные финансовые средства. ­ Поэтому всю работу как дирекции ОИЯИ, так и сотрудникам лабораторий нужно строить таким образом, чтобы совместно обеспечить высочайший уровень и эффективно использовать эти средства. Но одновременно тот факт, что работа началась и ведется очень активно, в мировом сообществе вызывает повышенное внимание к Институту. Нет сомнений, что мега­сайенс проект будет доведен до конца. Поэтому нам приходится участвовать в организации многих международных совещаний, школ, давать информацию, которая позволяет надеяться, что новые сотрудники со всего мира будут участвовать в этих исследованиях. Должен сказать, что интенсивность всей нашей жизни – научной, научно­организационной – значительно выросла. Это характеризует повышенный авторитет, которым наш Институт пользуется в мире, но это же не может не вызывать ощущение огромной ответственности. Большая благодарность всем участникам нашего проекта, будь то ЛФВЭ, или ЛЯР, или ЛЯП – всему Институту за понимание, что мы получили возможность эффективного, энергичного развития ОИЯИ. Приятно видеть, что движемся в правильном направлении, и хочется думать, что первый год семилетки завершим с позитивными результатами и исполненными надеждой на дальнейшее продвижение, ­ заключил директор ОИЯИ Виктор Матвеев. На сессии побывала Татьяна КРЮКОВА Фото Елены ПУЗЫНИНОЙ