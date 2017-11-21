Академик РАН, научный руководитель Лаборатории ядерных реакций им. Г.Н.Флёрова, ученый, в честь которого назван тяжёлый элемент таблицы Менделеева оганесон, Юрий Оганесян стал лауреатом золотой медали памяти тележурналиста и просветителя, создателя телекомпании «Цивилизация» Льва Николаевича Николаева.

Торжественная церемония проходила в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина в зале Микеланджело, откуда не раз делал свои сюжеты Лев Николаевич. В числе гостей церемонии были ученые, деятели культуры, журналисты и, конечно, лауреаты премии этого года и прошлых лет. Ранее этой высокой награды были удостоены Ирина Антонова, Владимир Спиваков, Михаил Пиотровский, Лео Бокерия, Владимир Фортов и другие.

В этом году золотую медаль имени Николаева вместе с Юрием Цолаковичем Оганесяном вручили тележурналисту, главному редактору журнала «StarHit» Андрею Малахову, директору Центрального театра кукол имени Сергея Образцова Ирине Корчевниковой, директору Государственного музея изобразительных искусств имени А.С.Пушкина Марине Лошак, заслуженному юристу РФ, доктору юридических наук, председателю Общественного совета при МВД Анатолию Кучерене.

Вручить медаль Юрию Цолаковичу выпала честь президенту Российской академии наук Александру Сергееву.

­ Решение вручить награду Юрию Оганесяну было правильным и закономерным выбором. В прошлом году мы узнали, что открыт последний, 118­й, элемент таблицы Менделеева, и он назван в честь нашего ученого, ­ прокомментировал вручение награды президент РАН. ­ Оганесян не только выдающийся ученый, но и талантливый организатор науки, в его коллективе в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне работают 400 человек. Эта лаборатория, как и Дубна, гордость нашей науки. Безусловно, он блестящий просветитель, взять хотя бы его лекции студентам о строении вещества. И даже если новых элементов в таблице Менделеева открыто не будет, если окажется, что она полностью заполнена, то можно гордиться, что жирной точкой в ней будет Оганесян.

Сам лауреат не ожидал, что будет удостоен медали не просто за научные открытия, но за просветительство, за вклад в популяризацию научных знаний.

­ Это крайне приятно и неожиданно. Лев Николаев был выдающимся человеком, его вклад в популяризацию научного знания поражает. Это поистине масштабная личность. Еще раз спасибо за награду, ­ сказал академик Юрий Оганесян, принимая награду.

Подготовила Татьяна КРЮКОВА по материалам портала Научная Россия