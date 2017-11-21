В начале ноября делегация ОИЯИ высокого уровня посетила Узбекистан, чтобы участвовать в рабочем совещании «Наука и образование в Объединенном институте ядерных исследований и в Госкорпорации «Росатом» Российской Федерации». Заседания рабочего совещания, организованного Академией наук Республики Узбекистан, прошли в Академии наук в Ташкенте и в Институте ядерной физики в Улугбеке.

Основная цель совещания ­ углубление научного сотрудничества Узбекистана с ОИЯИ и ГК «Росатом» в сфере подготовки научных кадров, привлечения молодежи к научным исследованиям и знакомства студентов с образовательными возможностями ОИЯИ.

В своих выступлениях представительная делегация ОИЯИ под руководством двух вице­директоров Михаила Иткиса и Рихарда Ледницки ознакомила присутствовавших с широким спектром научных исследований, перспективами развития исследовательской инфраструктуры Института, его образовательными программами и аспектами международного сотрудничества.

Одной из центральных на совещании стала тема подготовки высококвалифицированных научных кадров. По окончании обсуждений молодым физикам Узбекистана, желающим поехать работать в Дубну, предложили оставить свою контактную информацию, на что живо откликнулись двадцать представителей узбекской научной молодежи.

Узбекская наука сейчас, как подчеркнул вице­директор Объединенного института Михаил Иткис, находится на этапе интенсивного развития, и углубление научного сотрудничества с ОИЯИ дает широкие возможности для усиления научно­технического потенциала Узбекистана. Можно ожидать, что состоявшееся совещание в Средней Азии станет отправной точкой в вопросе возвращения Республики Узбекистан к полномасштабному участию в работе ОИЯИ.

Подготовила Татьяна КРЮКОВА